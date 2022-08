Comtés de Sauk Valley à haut risque de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Tous les comtés de Sauk Valley sont désignés à haut risque de propagation du COVID-19.

Le comté de Whiteside a enregistré 139 cas au cours des 7 derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 143 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les 7 derniers jours est de 8,11 % contre 8,57 %, et le taux de cas est de 251,93 pour 100 000 personnes. Il y a eu sept nouvelles hospitalisations.

Le comté de Lee comptait 75 cas, contre 74 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 9,73 %, contre 4,52 %. Le taux de cas est de 219,97 pour 100 000 personnes et il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 111 cas au cours de la semaine contre 104, avec un taux de positivité de 14,11%, contre 13,69%. Le taux de cas est de 205,36 pour 100 000 personnes et il y a eu sept nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé 35 cas, contre 31 la semaine précédente, et un taux de positivité de 15,13 %, contre 20,51 %.

Les comtés de Lee et Whiteside restent à haut risque, et les comtés d’Ogle et Carroll ont été mis à haut risque au cours de la semaine.

“Avec 97 comtés à un niveau de risque élevé pour COVID-19, la chose la plus importante que les gens puissent faire pour se protéger est de s’assurer qu’ils sont à jour sur leurs vaccinations et leurs rappels”, a déclaré le directeur par intérim de l’IDPH, Amaal Tokars, dans un communiqué de presse vendredi. “C’est le moyen le plus efficace dont nous disposons pour nous protéger contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort.”

Dans les zones à forte transmission, les résidents doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics intérieurs, quel que soit leur statut de vaccination, éviter les lieux intérieurs surpeuplés et se tenir au courant des vaccins et rappels COVID-19, selon le CDC.

Le CDC recommande de porter un masque à l’intérieur pour protéger les personnes à haut risque de maladie grave d’une infection au COVID-19, y compris les adultes de plus de 50 ans, ceux qui ont des conditions médicales sous-jacentes et les personnes immunodéprimées ; socialiser à l’extérieur si possible et éviter les environnements intérieurs mal ventilés ; se faire tester avant d’assister à un événement familial ou public ; contacter votre médecin pour obtenir un traitement contre le COVID-19 si vous êtes diagnostiqué et obtenir des rappels de vaccin COVID-19 auxquels vous êtes éligible.