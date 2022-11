Comtés de Lee et Ogle à risque moyen de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Les cas de coronavirus de la vallée de Sauk étaient assez stables tout au long de la semaine.

Le comté de Whiteside a enregistré 53 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 54 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 5,18 % contre 7,99 %, et le taux de cas est de 96,06 pour 100 000 personnes. Il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le comté de Lee comptait 25 cas, contre 25 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 2,22 %, contre 1,8 %. Le taux de cas est de 73,32 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 83 cas au cours de la semaine contre 102, avec un taux de positivité de 11,79%, contre 7,49%. Le taux de cas est de 163,89 pour 100 000 personnes et il y a eu sept nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé 11 cas, contre 14 la semaine précédente, et un taux de positivité de 9,38 %, contre 12,5 %.

Les comtés de Whiteside et Carroll restent à faible risque de propagation du COVID-19, et les comtés de Lee et Ogle sont à risque moyen.

Aucun comté de l’État n’était à haut risque de propagation communautaire.

Dans les comtés du niveau communautaire moyen, il est conseillé aux personnes âgées ou immunodéprimées (à risque de conséquences graves) de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Ils doivent également se mettre à jour sur les vaccins COVID-19 ou obtenir leur rappel bivalent, s’ils sont éligibles.