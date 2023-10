COMTÉ Tendance continue d’ajout de postes | Actualités, Sports, Emplois

Il est difficile de contester le projet du Dr Michael Faulk de créer un nouveau poste pour superviser l’équipe de coroners à temps partiel du comté.

Si tout se passe comme prévu – un gros si, étant donné que nous parlons ici du gouvernement – ​​Faulk pense que la création d’un poste de 90 000 $ par an pourrait permettre d’économiser de l’argent ou au moins être à peu près égale aux dépenses existantes du comté. Pour les autopsies, Faulk pense qu’ils pourraient en avoir moins, avec un coroner à plein temps. Également pour les autopsies qui doivent avoir lieu, cette personne pourra peut-être s’occuper de tous les transports, pour lesquels le comté paie 475 $ par voyage. Il a déclaré qu’avec les économies liées au fait d’avoir une seule personne pour traiter plus de 40 % de tous les appels, d’avoir quelqu’un disponible localement pour s’occuper des transports, éventuellement moins d’autopsies et les économies liées à l’élimination d’une infirmière publique, le poste est en grande partie couvert et pourrait économiser de l’argent à long terme.

Cela semble bien sur le papier, mais toutes les nouvelles recrues du comté au cours des 10 dernières années semblent bonnes sur le papier. Nous faisons référence à la vente du Chautauqua County Home, une décision qui a supprimé environ 200 emplois dans la masse salariale du comté. Tous ces emplois ont depuis été réajoutés à la masse salariale du comté. L’une des raisons pour lesquelles cela se produit est que le corps législatif et les administrateurs du comté examinent chaque poste indépendamment pour répondre à un besoin spécifique plutôt que d’examiner les niveaux d’emploi du comté de manière globale. Ce décalage entre l’évaluation d’un plan en fonction de ses mérites individuels et ensuite dans le cadre du budget du comté est la façon dont le budget et les prélèvements fiscaux continuent de croître chaque année.

À notre avis, le législateur doit en réalité prendre deux décisions. La première est de savoir si le plan de Faulk a du sens. La seconde est de savoir si un poste peut être supprimé pour maintenir les niveaux d’emploi du comté à un niveau stable. Il est important de garder un œil sur ces résultats afin que, lorsque l’assiette fiscale ne s’agrandit pas, les impôts puissent rester au même niveau.

L’augmentation continue de la masse salariale du comté finira par se retourner contre lui à l’avenir lorsque la croissance de l’assiette fiscale du comté se ralentira et que le public ressentira chaque année l’impact de l’augmentation des prélèvements fiscaux sur ses factures fiscales. Il sera alors trop tard pour déplorer la croissance des niveaux d’emploi dans le comté.

Les législateurs devraient être proactifs et, si la proposition de Faulk a du sens, la faire fonctionner sans augmenter les niveaux d’emploi des comtés.







