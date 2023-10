COMTÉ Les commandes ne suffisent pas avec la question des migrants | Actualités, Sports, Emplois

Il y a quelques semaines, dans cet espace, nous avons estimé que le directeur du comté, PJ Wendel, et le maire Eddie Sundquist devraient commencer à planifier un éventuel afflux de nouveaux arrivants en provenance de New York.

Bien sûr, à l’époque, on pensait que la ville allait envoyer des migrants après que des groupes agissant au nom de la ville se soient adressés aux propriétaires pour louer des locaux aux migrants. Il s’avère que déplacer les migrants de la ville vers les zones rurales a été plus difficile que ne le pensait Adams, alors maintenant il utilise les muscles de sa ville – et ses poches profondes – pour déplacer les sans-abri hors de la ville afin de faire de la place aux migrants.

Adams étend le programme de bons de logement de la ville à tout l’État, permettant essentiellement aux résidents de la ville de New York qui occupent des logements sociaux de la ville de déménager n’importe où dans l’État et de voir une partie de leur loyer payée aux frais de la ville pendant cinq ans ou plus.

Wendel a répondu par un nouveau décret interdisant à toute personne, entreprise ou entité du comté de Chautauqua d’accepter un bon de location comme paiement pour un logement sans obtenir l’autorisation écrite préalable de l’exécutif du comté. Toute personne susceptible de violer sciemment cette ordonnance d’urgence fait l’objet d’une accusation criminelle de la part du bureau du shérif du comté de Chautauqua, un délit de classe B.

La couleur des visages et la langue que parlent les gens sont peut-être différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient sous les efforts précédents d’Adams, mais le problème fondamental reste le même. Comme le maire Eddie Sundquist l’a déclaré aux membres du conseil municipal il y a quelques semaines, la ville est mal équipée pour gérer un afflux de personnes qui ne sont pas autosuffisantes.

Ceux qui ont besoin d’un rappel ne devraient pas chercher plus loin que la lutte pour ouvrir des refuges pour sans-abri à Jamestown l’hiver dernier. Cela n’a pas été facile et ceux qui s’occupent des sans-abri demandent davantage d’aide à Sundquist et Wendel. Jamestown et le comté de Chautauqua ne disposent tout simplement pas de l’infrastructure nécessaire pour servir de sanctuaire aux migrants ou aux sans-abri. Cela n’a pas d’importance pour Adams, ni apparemment pour le gouvernement fédéral qui refuse de faire face à l’afflux de migrants arrivant à la frontière ou à la majorité de ceux qui sont déjà ici.

Wendel et Sundquist sont les deux petits cochons tandis qu’Adams est le grand méchant loup. Adams souffle et souffle, et Wendel et Sundquist espèrent que leur maison ne sera pas détruite. Les trois petits cochons avaient au moins l’intention de construire des maisons plus solides. Quel est notre plan ?







