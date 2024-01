Comté de New Fulton, Géorgie, les travailleurs électoraux intensifient leurs efforts malgré les abus : NPR

basculer la légende Sam Gringlas/WABE

COLLEGE PARK, Géorgie — À l’extérieur d’un centre de loisirs de quartier, Evelyn Myers descend d’un bus bleu et orange équipé de bureaux et d’affiches de recrutement.

À l’intérieur, Myers vient de s’inscrire pour participer à sa première élection, dans l’espoir d’inspirer ses quatre petits-enfants.

“Mon fils de 17 ans aura 18 ans en juin, il aura donc la possibilité de voter”, a déclaré Myers. “Et je suis tellement excité pour lui.”

Myers dit qu’elle s’est également sentie obligée de servir après que Donald Trump et ses partisans ont attaqué sans fondement l’intégrité des élections de 2020 dans le comté de Fulton et les personnes qui les ont dirigées, y compris deux femmes noires qui ont subi des menaces et du harcèlement une fois que Trump et d’autres les ont faussement accusées de fraude électorale.

Malgré cet assaut, quelque chose de surprenant se produit ici dans le comté de Fulton : les gens sont toujours désireux de servir comme agents électoraux.

“Je ne suis pas une personne craintive”, dit Myers. “Dieu ne m’a pas donné l’esprit de peur et je pense que je peux le faire.”

Jusqu’à récemment, la peur n’était pas une chose à laquelle les agents électoraux devaient beaucoup réfléchir.

Mais cela a changé après le scrutin de 2020, en particulier lorsque Trump et ses alliés comme l’avocat Rudy Giuliani ont pointé du doigt Ruby Freeman et Shaye Moss, membres du personnel électoral mère et fille, colportant des allégations sans fondement à leur sujet, même après que plusieurs enquêtes ont révélé que les allégations étaient fausses.

Freeman et Moss ont déclaré avoir reçu des messages du type : “Soyez heureux que nous soyons en 2020 et non en 1920”.

“La flamme que Giuliani a allumée avec ces mensonges et transmise à tant d’autres a changé tous les aspects de nos vies, nos maisons, notre famille, notre travail, notre sentiment de sécurité, notre santé mentale – et nous travaillons toujours à la reconstruction”, Moss a déclaré devant un palais de justice fédéral à Washington, DC, l’année dernière.

En décembre, un jury a décidé que Giuliani devait verser 148 millions de dollars aux femmes pour avoir répandu des mensonges à leur sujet. Un juge a ensuite abaissé cette somme à 146 millions de dollars et Giuliani a depuis déposé le bilan.

“Notre plus grand souhait est que personne, qu’il s’agisse d’un travailleur électoral, d’un électeur, d’un membre d’un conseil scolaire ou de qui que ce soit d’autre, ne vive quelque chose comme ce que nous avons vécu”, a déclaré Moss.



basculer la légende Alex Wong/Getty Images

Un 2023 enquête des fonctionnaires électoraux du Brennan Center for Justice, une organisation à but non lucratif, ont constaté que plus de la moitié craignaient que les menaces, le harcèlement et l’intimidation n’affectent leur capacité à recruter ou à retenir du personnel et des bénévoles pour les élections de 2024.

« L’accent a toujours été mis sur la question : que se passerait-il en cas d’incendie ou d’inondation », explique Jennifer Morrell, ancienne responsable électorale. “Je pense que cela a évolué pour inclure les menaces de violence et les actes de violence.”

Morrell – qui dirige désormais Elections Group, une société qui conseille les services électoraux à travers le pays – affirme que les professionnels des élections s’adaptent par d’autres moyens. Certains proposent une formation à la désescalade et proposent des ressources en santé mentale au personnel, et beaucoup se coordonnent avec les forces de l’ordre locales.

“Ce que je constate, c’est que les professionnels des élections relèvent ce défi de la même manière qu’ils l’ont toujours fait”, déclare Morrell. “Et c’est avec dynamisme et créativité.”

Dans le comté de Fulton, LaShandra Little, responsable de l’éducation et de la sensibilisation des électeurs, contribue à relever ce défi. Lors d’un salon de recrutement dans un centre communautaire lambrissé à l’extérieur d’Atlanta, les candidats sont assis sur des rangées de chaises pliantes et écoutent le discours de Little.

Little dit que le comté de Fulton fournit une chemise à porter comme uniforme et pour le déjeuner, mais informe les futurs agents électoraux qu’ils devront apporter des collations et tous les médicaments qu’ils prennent. Et elle n’édulcore pas les longues journées qui accompagnent le travail électoral.

“Je ne peux pas promettre que vous rentrerez à la maison à 10 heures”, dit Little au groupe. “Je peux te promettre que tu ne commenceras pas avant 17 heures.”

Little dit que très peu de personnes envisageant de s’inscrire à des élections professionnelles ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité. Mais s’ils le font, Little dit que le service d’enregistrement et d’élections du comté de Fulton est prêt à faire face à tout problème de sécurité et à un examen minutieux supplémentaire.

Malgré la pression très médiatisée exercée sur les travailleurs électoraux, le comté de Fulton a désormais pourvu les 2 300 postes le jour du scrutin, mais le recrutement est en cours pour le vote anticipé et le personnel de réserve.

“En réalité, nous n’avons pas eu à convaincre les gens”, déclare Little. “Les gens ont littéralement appelé pour demander : « Comment puis-je m’inscrire ? » Même dans cette pièce, quand nous sommes arrivés ici à 9 heures, les gens nous battaient ici. »



basculer la légende Sam Gringlas/WABE

Sam Gringlas/WABE

Parmi les candidats cette année : deux amies, Venita Epps et Gloria Smith.

“Je suis devenu agent électoral en 2002 et depuis, j’ai travaillé à chaque élection”, explique Epps. “C’est ma passion et mon devoir en tant que citoyen du comté de Fulton.”

Smith ajoute : “Je mange sainement, je me repose bien et j’attends avec impatience le long terme de cette élection qui aura lieu en 2024.”

Epps dit qu’elle a regardé avec horreur ce qui est arrivé à Shaye Moss et Ruby Freeman après les élections de 2020, et leur expérience l’a fait réfléchir.

“Mais ensuite j’ai prié à ce sujet et j’ai continué”, dit Epps. “Je me suis levé et j’ai fait ce qu’il fallait faire.”

“Cela m’a donné envie d’aller encore plus fort”, ajoute Smith. “En fait, je pense que cela a vraiment motivé les gens à vouloir participer aux élections.”

Pour Smith et Epps, les attaques contre le vote évoquent également le passé. Tous deux sont nés à une époque où les électeurs noirs du Sud étaient confrontés à des tests d’alphabétisation, à des taxes électorales et à d’autres critères arbitraires pour bloquer les urnes.

“C’était l’époque où ils devaient compter combien de bonbons il y avait dans le pot”, explique Smith. “Quand nous étions enfants, nos parents nous expliquaient toujours pourquoi ils votaient, comment ils votaient. Et ils nous demandaient de les accompagner le jour du scrutin.”

Les parents d’Epps, Eddie et Edna Mae Lowe, ont tenté de s’inscrire sur les listes électorales dans le comté de Terrell, en Géorgie, à la fin de 1957. Même s’ils fréquentaient tous deux l’université, le registraire a décidé qu’ils avaient échoué à un test d’alphabétisation.

Les Lowe ont rejoint un affaire de droit de vote qui a été portée devant la Cour suprême des États-Unis.

“Chaque fois que je me prépare à partir et à déclencher une nouvelle élection, je pense aux paroles de ma mère et à la façon dont elle me disait toujours : ‘Je ne me sens absolument pas fatiguée.’ Cela signifie que même lorsqu’il semble y avoir des obstacles sur votre chemin, comme c’était le cas en 1957, vous ne vous fatiguez pas lorsque vous sentez qu’il y a du bon travail à accomplir”, explique Epps.

Cette année électorale, Smith dit qu’elle pense aussi à ses parents.

“Ils ont dit que s’il s’agissait d’une course de chasseurs de chiens, ils voteraient”, a déclaré Smith. “Nous devons continuer à maintenir le mouvement et les gens doivent continuer à en faire partie. Nous ne pouvons pas le laisser mourir.”

Après plus de deux décennies de travail électoral, Smith dit qu’elle n’est « nulle part fatiguée…