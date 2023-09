Comté de McCurtain, Oklahoma, enregistrement : le gouverneur appelle les responsables à démissionner suite à l’enregistrement de propos racistes et menaçants

CNN

Le gouverneur de l’Oklahoma a appelé quatre responsables du comté de McCurtain à démissionner après avoir prétendument participé à une conversation enregistrée secrètement qui comprenait des remarques racistes sur le lynchage de Noirs et le meurtre de journalistes.

Le McCurtain Gazette-News a publié ce week-end l’audio qui aurait été enregistré à la suite d’une réunion du conseil des commissaires le 6 mars.

Le journal a déclaré que l’audio de la réunion avait été obtenu légalement, mais le bureau du shérif du comté de McCurtain a déclaré dans un communiqué qu’il avait été enregistré illégalement et qu’une enquête était en cours. Le bureau du shérif a également déclaré qu’il pensait que l’enregistrement avait été altéré.

« Je suis à la fois consterné et découragé d’entendre les horribles commentaires faits par les responsables du comté de McCurtain », a déclaré dimanche le gouverneur Kevin Stitt dans un communiqué. « Il n’y a tout simplement pas de place pour une rhétorique aussi haineuse dans l’État de l’Oklahoma, en particulier de la part de ceux qui représentent la communauté par l’intermédiaire de leurs bureaux respectifs. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que cela se produit », indique le communiqué.

Le gouverneur a appelé à la démission immédiate du shérif du comté de McCurtain, Kevin Clardy, du commissaire du district 2, Mark Jennings, de l’enquêteur du shérif, Alicia Manning, et de l’administrateur de la prison, Larry Hendrix. Il a également déclaré qu’il demanderait au Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma d’examiner l’affaire.

Le comté de McCurtain se trouve dans le sud-est de l’Oklahoma, à environ 200 miles d’Oklahoma City.

L’enregistrement a été réalisé quelques heures après que le journaliste de Gazette-News, Chris Willingham, a intenté une action en justice contre le bureau du shérif, Manning et le conseil des commissaires du comté, alléguant qu’ils l’avaient diffamé et violé ses droits civils, a rapporté le journal.

Dans l’enregistrement, Manning a parlé de la nécessité de se rendre près du bureau du journal et a exprimé son inquiétude quant à ce qui se passerait si elle rencontrait Willingham, a rapporté l’Oklahoman, citant des informations supplémentaires de la Gazette-News.

Selon le rapport de l’Oklahoma, Jennings a déclaré : « Oh, vous dites que vous ne pouvez pas vous contrôler ? et Manning a répondu : « Oui, je ne m’inquiète pas de ce qu’il va me faire. Je m’inquiète de ce que je pourrais lui faire. Ma papa lui aurait fouetté le cul, l’aurait essuyé et l’aurait utilisé comme papier toilette… si mon père n’avait pas été renversé par un véhicule, il serait là-bas.

Jennings a répondu que son père avait été bouleversé par quelque chose que le journal avait publié et qu’il « avait commencé à aller là-bas et à le tuer », selon la Gazette-News.

« Je sais où se trouvent deux grands et profonds trous si jamais vous en avez besoin », aurait déclaré Jennings. Clardy, le shérif, aurait déclaré qu’il possédait l’équipement.

«J’ai une excavatrice», aurait déclaré Clardy au cours de la discussion. « Eh bien, ceux-ci sont déjà pré-creusés », aurait déclaré Jennings.

Dans d’autres parties de l’enregistrement, les responsables ont exprimé leur déception que les Noirs ne puissent plus être lynchés, selon le journal.

CNN n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité de l’enregistrement ni de confirmer qui a dit quoi. CNN a contacté les quatre responsables du comté pour obtenir leurs commentaires.

L’Association des shérifs d’Oklahoma a voté mardi la suspension des membres de Clardy, Manning et Hendrix, a déclaré le directeur exécutif du groupe à CNN.

Willingham et son père, Bruce Willingham, l’éditeur du journal, ont été invités à quitter temporairement la ville, a rapporté KJRH, affilié à CNN.

« Pendant près d’un an, ils ont été victimes d’intimidation, de ridicule et de harcèlement uniquement en raison de leurs efforts pour rapporter l’actualité du comté de McCurtain », a déclaré Kilpatrick Townsend, le cabinet d’avocats représentant la famille Willingham, à CNN dans un communiqué.

Le bureau du shérif du comté de McCurtain a déclaré lundi dans un communiqué qu’une « enquête en cours sur de multiples violations significatives » de la loi sur la sécurité des communications de l’Oklahoma, qui rend « illégal l’enregistrement secret d’une conversation dans laquelle vous n’êtes pas impliqué et n’avez pas le consentement d’au moins une des parties concernées. Il a également indiqué que l’enregistrement n’avait pas encore été « dûment authentifié ou validé ».

« Nos informations préliminaires indiquent que l’enregistrement audio diffusé par les médias a en fait été altéré. La motivation pour cela reste floue à ce stade. Cette affaire fait l’objet d’une enquête active », indique le communiqué.

Le bureau du procureur général de l’Oklahoma a reçu un enregistrement audio et enquête, a déclaré le directeur des communications Phil Bacharach.

Le FBI n’a pas voulu confirmer ou nier s’il était impliqué dans l’enquête, la porte-parole Kayla McCleery affirmant que la politique de l’agence était de ne pas commenter.