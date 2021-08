Comté de Maricopa, Dominion ne se conformera pas aux assignations à comparaître

Président du conseil d’administration : « Le conseil a un vrai travail à faire et peu de temps pour vivre cette aventure dans un pays jamais imaginaire. »

Le comté de Maricopa, en Arizona, les superviseurs et Dominion Voting Systems ont refusé de produire du matériel électoral supplémentaire lundi en réponse à de nouvelles assignations à comparaître déposées par le Sénat de l’Arizona dans le cadre de l’audit controversé en cours de l’État sur l’élection présidentielle de 2020.

Les citations à comparaître, délivrées le 26 juillet par les dirigeants républicains du Sénat, exigeaient que des représentants du conseil de surveillance du comté et du Dominion se présentent et produisent les documents avant 13 heures lundi au Capitole de l’État.

Au lieu de cela, les responsables du comté et un avocat du Dominion ont envoyé à la présidente du Sénat Karen Fann une lettre expliquant pourquoi ils ne se conformeront pas. Cependant, les responsables du comté ont déclaré qu’ils travailleraient avec le Sénat pour fournir certains documents recherchés via une demande de documents publics.

Après trois mois, l’audit des résultats des élections de 2020 en Arizona n’a révélé aucune preuve de fraude électorale généralisée, même si l’ancien président Donald Trump et ses partisans disent le contraire et que la désinformation circule sur les réseaux sociaux.

Fann, dans un communiqué, a déclaré avoir vu des progrès dans les efforts du Sénat pour obtenir la coopération du comté, mais a adopté une position attentiste sur le refus de produire des documents à comparaître.

« Il est regrettable que le non-respect du comté et du Dominion continue de retarder les résultats et suscite la méfiance », a-t-elle déclaré.

Les citations à comparaître exigeaient des routeurs, des mots de passe de machine et des enregistrements d’inscription des électeurs du comté, et les mêmes mots de passe de machine de Dominion.

Au lieu de se conformer, les avocats du Dominion et les superviseurs ont envoyé des lettres au Sénat. Les superviseurs ont déclaré qu’ils avaient donné ce qu’ils étaient en mesure de fournir légalement et de manière responsable, et Dominion a déclaré qu’ils n’avaient légalement rien à fournir, étant donné qu’il s’agissait d’une entreprise publique.

Une grande partie de ce que le Sénat a exigé, il l’avait déjà demandé dans les citations à comparaître initiales qui ont rendu l’audit possible – le comté a tout fourni sauf les routeurs en réponse à ces citations à comparaître et a de nouveau déclaré lundi qu’il ne fournirait pas les routeurs pour des raisons de sécurité. De plus, le comté a déclaré qu’il n’avait aucun mot de passe supplémentaire pour les machines.

Le président du conseil d’administration, Jack Sellers, a fustigé l’audit en cours du Sénat sur les élections du comté de novembre 2020 et les entrepreneurs inexpérimentés qu’ils ont embauchés pour faire le travail, affirmant que s’ils « n’avaient pas encore compris que l’élection dans le comté de Maricopa était libre, juste et précise, Je ne suis pas sûr que tu le fasses un jour. »

« Le conseil d’administration a un vrai travail à faire et peu de temps pour vivre cette aventure dans un pays jamais imaginaire », a déclaré Sellers dans un communiqué préparé.

Un nouveau vote d’outrage hautement improbable

Plusieurs sénateurs républicains ont proposé leur propre voie à suivre.

La sénatrice Michelle Ugenti-Rita, présidente de la commission sénatoriale des élections, a déclaré dans un communiqué qu’elle voterait pour mépriser les superviseurs pour non-conformité, comme elle l’a fait plus tôt cette année lorsque le comté a refusé de coopérer.

Cependant, elle a reconnu qu’une condamnation pour outrage « n’est pas une option », car le Sénat doit être en session pour le faire et il y a peu de chances que cela se produise avant janvier 2022.

Ugenti-Rita, R-Scottsdale et candidate à l’investiture du GOP au poste de secrétaire d’État, n’a pas répondu à une question sur la raison pour laquelle elle soutiendrait un vote d’outrage maintenant, étant donné qu’elle ne soutient plus l’audit, qui, selon elle, a été « bâclé . »

Le sénateur Paul Boyer, R-Glendale, a applaudi la réponse des superviseurs, ajoutant: « Je ne pourrais pas être plus d’accord avec Jack Sellers. Les élus ont la responsabilité de dire la vérité à leurs électeurs, même si certains d’entre eux ne croiront jamais il. »

De l’autre côté du spectre, la sénatrice Wendy Rogers, R-Flagstaff, a déclaré que les cinq superviseurs devraient être arrêtés et enfermés à l’isolement. Elle a publié plusieurs messages sur Twitter dénonçant la réponse du comté.

Lorsque les superviseurs ont initialement refusé l’hiver dernier de répondre aux citations à comparaître pour les bulletins de vote du comté, les machines à voter et d’autres informations électorales, le Sénat a appelé à un vote pour tenter de mépriser les superviseurs – la peine pour laquelle est la prison. Ce vote a échoué en février.

Et il est peu probable qu’un juge force les superviseurs et l’entreprise à se conformer.

Alors que le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Timothy Thomason, a statué en février que les assignations initiales au comté étaient valides, il n’a pas ordonné au comté de produire les documents. Thomason a laissé l’exécution des assignations au Sénat – ce qui n’était pas nécessaire car le comté s’est conformé aux assignations peu de temps après la décision du tribunal.

Le superviseur Bill Gates a noté que le Sénat n’avait pas les voix pour les tenir pour outrage, et le juge ne leur a pas ordonné de se conformer. Il a déclaré que les citations à comparaître ne sont pas une demande « sérieuse » et l’a qualifiée de « théâtre politique ».

Ce que les dernières citations à comparaître ont exigé

Fann et le président de la magistrature du Sénat, Warren Petersen, R-Gilbert, ont émis les dernières assignations à comparaître après la première partie de l’audit, qui a commencé en avril, s’est terminée au parc des expositions de l’État la semaine dernière.

Alors que l’examen des bulletins de vote est maintenant terminé, les sous-traitants du Sénat prévoyaient également d’inspecter les tabulatrices de bulletins de vote du comté et la base de données d’inscription des électeurs. Les entrepreneurs ont déclaré à Fann et Petersen lors d’une audience en juillet qu’ils avaient besoin de plus d’informations de la part du comté pour terminer l’examen des élections.

La dernière assignation à comparaître de Fann et Petersen exigeait :

Informations sur les violations de données dans les systèmes électoraux du comté.

Enveloppes de vote avec signatures des électeurs ou images des enveloppes.

Informations sur les modifications apportées aux dossiers des électeurs du comté.

Routeurs et données de réseau, dont certains avaient été demandés par les sénateurs dans des citations à comparaître originales adressées au comté l’hiver dernier.

Noms d’utilisateur, mots de passe, jetons et épingles aux machines de tabulation des bulletins de vote que le comté loue à Dominion, y compris tout ce qui fournirait un accès administratif. C’était aussi une répétition des citations à comparaître originales.

L’assignation à Dominion a fait la même demande pour les noms d’utilisateur, les mots de passe, les jetons et les broches à leurs machines.

Ce que le comté et le Dominion disent qu’ils ne fourniront pas

Les superviseurs ont envoyé la lettre après s’être réunis lundi matin à huis clos pour discuter de la manière de répondre à l’assignation, entre autres sujets.

Les chefs de comté ont catégoriquement refusé de fournir les routeurs demandés, ce qu’ils ont fait depuis qu’ils ont été demandés pour la première fois dans le cadre d’assignations antérieures.

« Plus précisément, la fourniture de ces routeurs met en danger les données sensibles et confidentielles appartenant aux citoyens du comté de Maricopa, y compris les numéros de sécurité sociale et les informations de santé protégées. En outre, le shérif du comté de Maricopa a expliqué que la production des routeurs rendrait la communication interne des forces de l’ordre du MCSO. infrastructure extrêmement vulnérable aux pirates informatiques », a écrit Thomas Liddy, chef de la division civile du bureau du procureur du comté.

Les sous-traitants du Sénat affirment que les routeurs sont nécessaires pour vérifier si les machines à voter du comté étaient connectées à Internet pendant les élections. Mais les responsables du comté affirment que les auditeurs ont déjà reçu les informations et les machines nécessaires pour effectuer ce contrôle.

Le comté transfère les résultats des élections depuis les centres de vote à l’aide de clés USB, et le serveur qui stocke les résultats des élections n’est pas connecté à Internet – un audit indépendant commandé par le comté en février l’a prouvé.

On ne sait pas pourquoi les dirigeants du Sénat exigent toujours les mots de passe et les jetons des machines de compilation des bulletins de vote du comté, même s’ils ont rendu les machines le 29 juillet, après les avoir obtenues sous les citations à comparaître initiales.

Dominion a déclaré que l’assignation « viole les droits constitutionnels (de l’entreprise) et … dépasse l’autorité constitutionnelle et statutaire de la législature ».

Les superviseurs ont tenté de bloquer les citations à comparaître originales

Les superviseurs ont poursuivi les assignations à comparaître originales du Sénat en janvier, ce qui a conduit à la décision du tribunal de février qui a incité les chefs de comté à remettre les 2,1 millions de bulletins de vote, les machines à voter et d’autres matériels électoraux.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Timothy Thomason, a statué en février que la législature – même un petit sous-ensemble de la législature comme le président du Sénat et un président de commission – a des pouvoirs étendus pour émettre des citations à comparaître dans le but d’étudier les élections de l’État.

Fann a toujours dit que l’audit visait à informer la législature sur la façon d’améliorer les élections.

Les superviseurs du comté, dont quatre sur cinq sont républicains, se sont opposés à la révision des élections par des entrepreneurs inexpérimentés qui ne sont pas accrédités pour gérer les machines à voter.

Cyber ​​Ninjas, une petite entreprise de cybersécurité de Floride, n’avait pas d’antécédents lors des élections.

Les dirigeants du Sénat du GOP ont accepté de payer 150 000 $ à Cyber ​​Ninjas pour l’audit, ce qui, selon les experts, était bien inférieur à ce qu’une telle entreprise coûterait généralement. Une liste de donateurs contribuant à plus de 5,6 millions de dollars pour le travail a été publiée le 29 juillet, plus de trois mois après le début de l’audit. Des organisations dirigées par les partisans de « Stop the Steal » et les alliés de Trump ont financé l’effort.

Les vendeurs et autres superviseurs sont devenus de plus en plus francs sur ce qu’ils disent être un manque d’intégrité dans l’audit et ont souligné la confiance qu’ils ont dans les résultats des élections du comté.

Alors que les dirigeants du Sénat ont déclaré que l’audit avait dépassé sa date de fin initiale du 14 mai en raison de l’obstruction du comté, Gates a déclaré lundi que ce n’était pas le cas – le comté a fourni tout ce qu’il peut fournir, a-t-il déclaré, et le reste de il a une « base rationnelle pour ne pas se retourner ».

Les vendeurs ont déclaré que les superviseurs espèrent pouvoir éventuellement surmonter ces « distractions », car ils ont d’autres travaux importants à faire.

Contactez le journaliste à jen.fifield@azcentral.com ou au 602-444-8763. Suivez-la sur Twitter @JenAFifield.