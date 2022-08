Comté de Grundy, les responsables de l’État abordent la loi Safe-T – Shaw Local

COMTÉ DE GRUNDY – L’élimination de la caution en espèces est dans moins de six mois et continue d’inquiéter les responsables du comté de Grundy.

L’Illinois est devenu le premier État du pays à éliminer la caution en espèces pour les accusés arrêtés pour un crime en vertu de la loi Safe-T, dans le cadre du projet de loi de réforme de la justice pénale de l’État en janvier 2021 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

De nombreux responsables se sont prononcés contre cette loi, affirmant qu’elle mettait le public en danger, car les accusés sont autorisés à rester libres en attendant leur procès. Alors que les partisans estiment que la réforme est un pas vers la justice, garantir que le système est équitable et juste pour les communautés qui en ont été lésées de manière disproportionnée.

Des responsables se sont réunis vendredi au bureau du shérif du comté de Grundy pour informer le public des changements à venir indiquant que, bien que la majorité du public sache que la caution en espèces sera résiliée, les résidents peuvent ne pas être au courant de certains composants, tels que le Pretrail Fairness Act.

La loi sur l’équité avant le procès fait partie de la loi Safe-T qui comprend certaines dispositions interdisant aux forces de l’ordre d’arrêter des personnes pour des infractions particulières, d’émettre une citation et de fixer une date d’audience à la place.

“Je pense qu’il est important que les citoyens du comté de Grundy sachent qu’il y aura certains moments après le 1er janvier, les délits de classe B et C ne pourront plus être arrêtés”, a déclaré le shérif du comté de Grundy, Ken Briley.

Les accusés accusés de ces types de délits se verront délivrer des citations par la police plutôt que des arrestations. Cela signifie que si quelqu’un empiète sur votre propriété et que vous appelez les autorités, les forces de l’ordre ne pourront émettre une citation en vertu de ces nouvelles directives que si la personne a une pièce d’identité appropriée, ne représente pas une menace évidente et n’a pas de problème médical ou mental évident. problème de santé qui pose un risque pour leur propre sécurité.

Un graphique illustrant la Pretrial Fairness Act, publié par citation, entre en vigueur le 1er janvier 2023. (Maribeth Wilson)

« Un abus de langage majeur, j’ai entendu dans la communauté, c’est qu’il n’y aura pas de conséquences pour les actions criminelles dans le regard après le 1er janvier, et ce n’est pas exact. Les individus, s’ils sont reconnus coupables d’une infraction, seront tenus responsables et condamnés en conséquence. Les questions préalables au procès sont les principaux problèmes », a déclaré Helland.

La loi stipule que les juges doivent décider dans les 24 ou 48 heures suivant la première comparution devant le tribunal, selon l’accusation, si un accusé est emprisonné sans caution en attendant son procès.

“En vertu de la loi Safe-T, le fardeau de la détention est considérablement plus élevé – dans certaines circonstances, nous devrons libérer immédiatement l’individu, nous n’aurons pas suffisamment d’informations pour le retenir selon cette norme élevée”, a déclaré Helland. .

La loi stipule que les personnes accusées de certaines infractions et éligibles à la probation après condamnation ne seront pas détenues avant le procès, à moins que les procureurs ne prouvent qu’elles tentent ou envisagent d’échapper aux poursuites.

La sénatrice de l’Illinois, Sue Rezin, R-Morris, a déclaré qu’ils essayaient de résoudre les “problèmes réels inhérents à la loi Safe-T” depuis plus d’un an et que ces problèmes continuent de nuire à la sécurité publique.

« En tant que législateurs, il est de notre devoir de veiller à ce que la sécurité de nos communautés soit intacte. Nous avons encore le temps de faire notre devoir, mais nous devons agir rapidement, avant que quelque chose ne se passe », a déclaré Rezin.

“Au lieu d’éliminer tous les cautionnements en espèces dans l’Illinois, je recommanderais de modéliser notre système après le New Jersey, qui autorise une caution en espèces dans certaines circonstances, pour s’assurer que les personnes, ou le délinquant, qui constituent un risque public pour le public, sont détenus. caution en espèces, en vertu de ce projet de loi actuel, cela n’arrive tout simplement pas », a-t-elle déclaré.