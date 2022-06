Comté de Derby : L’offre de Clowes Developments acceptée par les administrateurs avec une date d’achèvement provisoire au 29 juin | Nouvelles du football

Le groupe immobilier Clowes Developments (UK) Ltd, basé dans le Derbyshire, a vu son offre pour le comté de Derby acceptée avec une date d’achèvement provisoire du 29 juin.

Vendredi, il a été rapporté que Clowes soumettrait une offre pour acheter le club Sky Bet League One après avoir acheté la société propriétaire du stade Pride Park à Mel Morris.

Clowes avait également accordé un prêt provisoire au club qui aurait permis à Derby de commencer la saison et d’échanger pendant qu’un accord pour acheter les Rams était conclu.

Cependant, une déclaration des administrateurs de Derby, Quantuma, a donné mercredi la date d’achèvement prévue, permettant au club d’entrer dans la nouvelle campagne hors de l’administration.

Un porte-parole au nom des administrateurs conjoints a déclaré: “Au cours de la dernière journée environ, les administrateurs conjoints ont poursuivi des discussions positives avec le groupe immobilier basé dans le Derbyshire, Clowes Developments (UK) Ltd (“Clowes”) qui a abouti à un offre crédible et acceptable soumise.

“Des discussions concernant cette offre, qui est conforme à la politique d’insolvabilité d’EFL, ont eu lieu avec un éventail de parties prenantes.

“Les administrateurs conjoints sont ravis de confirmer qu’ils ont formellement accepté l’offre de Clowes d’acquérir Derby County Football Club (“Le Club”) hors administration. Clowes a obtenu le statut de soumissionnaire privilégié avec effet immédiat.

“Les co-administrateurs vont désormais entrer dans une période d’exclusivité avec Clowes, avec une finalisation de l’acquisition de l’entreprise et des actifs du Club prévue pour le 29 juin 2022. Toutes les parties travaillent désormais d’arrache-pied pour conclure ce qui reste un dossier juridique complexe. transaction dans un délai très court.

“Une fois conclue, la transaction permettra au club d’aller de l’avant et de se préparer pour la saison à venir hors de l’administration. Elle garantira également que le stade Pride Park et le club sont sous le contrôle d’un nouveau propriétaire local avec l’engagement et les ressources nécessaires pour permettre au Club d’aller de l’avant avec une table rase.L’offre offre également le meilleur rendement pour les créanciers et permet aux administrateurs conjoints de remplir leurs obligations légales et veillera à ce qu’il n’y ait plus de déductions de points prélevées contre le Club une fois qu’il n’est plus sous administration .

“L’acceptation de l’offre de Clowes et l’entrée dans une période d’exclusivité signifient qu’il est désormais interdit aux co-administrateurs de poursuivre les discussions avec d’autres parties qui avaient manifesté leur intérêt pour l’acquisition du Club. L’accent est désormais mis sur la conclusion de la transaction avec Clowes. dans le délai imparti.”

David Clowes, président de Clowes Developments, a précédemment parlé de vouloir sauver le club qu’il soutient.

“Avec une échéance imminente et le début de la saison prochaine se rapprochant, nous devions faire quelque chose”, a-t-il déclaré.

“En tant que société immobilière locale et établie, l’achat du stade semblait la première étape évidente. Deuxièmement, en tant que fier supporter de Derby, il était inconcevable pour moi que le club risquait de tomber.

“Nous avons travaillé sans relâche dans les coulisses sur l’accord d’achat et de prêt du stade pour pouvoir relancer le club à temps pour la saison prochaine. Les joueurs, le personnel et les fans avaient besoin de bonnes nouvelles, et nous sommes ravis de jouer un rôle en livrant cela.

“En tant que supporter fidèle de longue date, je suis personnellement ravi que nous soyons en mesure d’assurer l’avenir du club de football. C’est un moment de fierté et d’humilité pour Clowes Developments.”

L’homme d’affaires américain Chris Kirchner avait également été intéressé par l’achat de Derby, mais s’est récemment retiré de son accord pour acheter le club.

Vendredi, Wayne Rooney a quitté son poste de directeur du comté de Derby, admettant que le club avait besoin de quelqu’un avec une “énergie fraîche” pour les diriger dans une période incertaine concernant la propriété.

Rooney a reçu de nombreuses félicitations pour le travail accompli avec le club dans sa bataille pour éviter la chute.

Sans la déduction de 12 points pour l’entrée dans l’administration, qui a été suivie d’une pénalité de neuf points pour violation des règles comptables de l’EFL, les Rams auraient terminé 18e, à égalité avec Bristol City avec 55 points. Au lieu de cela, malgré les efforts d’une équipe remplie à ras bord de jeunes joueurs, en grande partie avec peu ou pas d’expérience en EFL, les punitions pour les problèmes hors du terrain se sont avérées trop difficiles.

Rooney a déclaré: “Au cours de l’été, j’ai suivi de près les développements concernant la propriété du comté de Derby.

“Aujourd’hui, j’ai rencontré les administrateurs pour les informer de ma décision qu’il était temps pour moi de quitter le club. En toute justice pour eux, ils ont fait de gros efforts pour changer ma décision, mais ma décision était prise.

“Mon séjour au club a été une montagne russe d’émotions, des hauts et des bas, mais je dois dire que j’ai apprécié le défi.

“Personnellement, je pense que le club doit maintenant être dirigé par quelqu’un avec une énergie nouvelle et non affecté par les événements qui se sont produits au cours des dix-huit derniers mois. Je me souviendrai de mon passage à Derby avec beaucoup de fierté et d’affection et je voudrais remercier tous mon équipe, mes joueurs et bien sûr les fans pour leur incroyable soutien. Je ne vous oublierai jamais et j’espère vous revoir tous dans un avenir proche et dans des temps plus heureux.

“Enfin, je suis conscient que le club a encore des parties intéressées qui souhaitent reprendre la direction du club. Je leur dis ceci, Derby County est un grand club avec une grande histoire et de grands fans. Je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès pour l’avenir.”

Liam Rosenior a été nommé manager par intérim de Derby après le départ de Rooney. L’équipe reprendra l’entraînement lundi pour commencer les préparatifs pour la vie dans Sky Bet League One.

Rosenior a passé les trois dernières années dans l’équipe d’entraîneurs de Derby, d’abord en tant qu’entraîneur spécialiste de la première équipe avant de devenir directeur adjoint de l’ancien directeur Wayne Rooney au milieu de la campagne 2020/21.