CompTIA organise une réunion éducative par avion pour la main-d’œuvre technologique pour discuter des voies alternatives vers les carrières technologiques

DOWNERS GROVE, Illinois., 6 novembre 2023 /PRNewswire/ — CompTIAl’association à but non lucratif pour l’industrie des technologies de l’information (TI), réunit les dirigeants de l’écosystème de développement de la main-d’œuvre pour son premier Tech Workforce Educational Fly-In le 14 novembre dans Washington DC Des représentants du monde universitaire, des conseils d’administration de la main-d’œuvre gouvernementale, des organismes communautaires à but non lucratif et des employeurs rencontreront des décideurs politiques pour discuter des problèmes critiques liés à la main-d’œuvre technologique et les informer sur les voies uniques que les gens peuvent emprunter pour accéder au marché du travail technologique.

“Les talents technologiques sont très demandés, avec un million de postes ouverts aux États-Unis”, a déclaré Nancy Hammervik, directeur des solutions, CompTIA. « Ces emplois peuvent ouvrir des portes et libérer le potentiel des populations mal desservies pour gagner des salaires durables et des parcours de carrière solides afin d’aider les familles et les communautés économiquement défavorisées. Nous réunissons ce groupe de parties prenantes pour rencontrer les législateurs afin de partager les priorités, les préoccupations et les expériences et de sensibiliser l’opinion. de l’importance d’aider leurs électeurs en soutenant et en finançant des programmes pour les parcours de carrière technologiques et les besoins en main-d’œuvre.

De plus, sur 13 novembre, CompTIA organise un programme d’une demi-journée présentant les dernières recherches et informations sur les parcours de carrière technologiques et l’état de la main-d’œuvre technologique aux États-Unis. L’événement mettra en lumière les réussites et les voix des champions dans ces domaines, favorisant un dialogue pour le changement et le progrès vers stimuler l’avancement de l’industrie et la croissance durable du vivier de talents technologiques. Les discussions porteront sur la manière dont les voies alternatives vers les carrières technologiques, notamment les programmes CTE au secondaire, les écoles professionnelles, les collèges communautaires, la formation technique, les centres de certification et les apprentissages, constituent des options viables pour une carrière technologique.

Les discours d’ouverture sont Tim Herbertdirecteur de la recherche, CompTIA ; Alaysia Noir Hackett, responsable de la diversité, département américain du Travail ; et Délia Troydirecteur de l’expansion de l’industrie, Opportunity @ Work.

Le panel « Success Stories in the Tech Workforce Landscape » discutera de la manière dont les employeurs, les éducateurs et les conseils d’administration de la main-d’œuvre répondent aux besoins de main-d’œuvre technologique et partageront leurs expériences et leurs recommandations. Les panélistes sont Eleni Papadakisdirecteur exécutif, Conseil de coordination de la formation et de l’éducation de la main-d’œuvre, Etat de Washington; Dr. Kamaljeet Sangheradirecteur exécutif de l’Institut pour l’innovation numérique de Université George-Mason; Kayley Perkins, MHRM, leader des solutions CSM/solutions de gestion des talents, Apex Systems ; et un ancien élève d’un programme de formation CompTIA désormais employé par Apex Systems.

