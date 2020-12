Pour ceux qui ont suivi les mystérieux monolithes apparaissant dans le monde, le dernier a été repéré sur l’île de Wight.

La structure suspecte est apparue au pied d’une falaise sur l’île. Metro a rapporté que les résidents sont «déconcertés» par le pilier de métal étincelant apparemment sorti de nulle part sur Compton Beach.

Après cette découverte, plusieurs personnes ont été interrogées, l’une d’entre elles a déclaré qu’elle avait d’abord supposé que les images virales sur les réseaux sociaux devaient avoir été retouchées. Cependant, sa propre visite sur le terrain a prouvé que les rumeurs sur Photoshop étaient fausses. Une autre résidente, une assistante sanitaire de Newport, a déclaré qu’après avoir vu le spectacle étrange, elle a immédiatement enquêté sur les animaux en Californie, dans l’Utah et en Roumanie.

Le monolithe a été découvert pour la première fois par Tom Dunford L’indépendant. Il l’a décrit comme un « monolithe réfléchissant de 3 mètres de long » et l’a vu en se promenant avec son fiancé et sa sœur. Il a raconté aux nouvelles locales comment il avait vu ce «grand reflet au soleil».

«J’ai récemment pris connaissance de toutes les histoires de monolithes, alors je les ai reconnues tout de suite», dit-il. Il a ajouté plus tard qu’il s’agissait clairement du travail de quelqu’un jouant «une blague pratique».

Ces monolithes mystérieux sont apparus dans des endroits étranges, apparemment sortis de nulle part. Le premier a été vu le 18 novembre dans un désert de l’Utah, aux États-Unis, à environ 3 mètres de hauteur au-dessus du sol.

Ce mystère est devenu viral sur les réseaux sociaux lorsqu’un deuxième a fait surface près d’une forteresse en Roumanie le 26 novembre. Puis un autre a été repéré en Californie, à nouveau dans un endroit éloigné.

Les monolithes sont clairement inspirés des structures d’un autre monde du roman d’Arthur C Clarke (et Stanley Kubrick) de 2001: A Space Odyssey. Dans cette histoire, ces monolithes métalliques sont envoyés sur la planète par des groupes extraterrestres apparents mystérieux et tout-puissants pour aider à créer une vie intelligente sur Terre. l’histoire est très ambiguë et ne mentionne jamais explicitement l’origine de ces monolithes. S’il s’agit d’une blague élaborée et globale, les farceurs font clairement un excellent travail car les nouvelles de ces structures deviennent actuellement virales.