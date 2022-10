Comptez le coût des promesses électorales – Kelowna Capital News

Lorsque les candidats parlent des objectifs qu’ils ont s’ils sont élus, ces promesses doivent être examinées attentivement.

Pendant la période de campagne des gouvernements locaux, certains candidats ont parlé d’initiatives qu’ils souhaitent promouvoir, tandis que d’autres ont promis de maintenir des impôts bas ou d’accorder des allégements fiscaux.

Chacune de ces promesses, si elle est tenue, aura un coût.

La mise en place d’une nouvelle initiative, la modernisation de routes ou de services publics, le remplacement d’installations vieillissantes ou d’autres projets publics nécessiteront de l’argent. Même si des subventions sont disponibles, une communauté doit payer une partie des coûts.

Et si la promesse est de minimiser les augmentations d’impôts ou d’offrir des allégements fiscaux, cela a également un coût.

Chaque année, les municipalités font face à des augmentations des coûts de prestation de leurs services au public. Il s’agit notamment des coûts d’approvisionnement ainsi que des augmentations contractuelles. Ces augmentations, sans nouvelles initiatives ni dépenses, nécessiteront une augmentation des impôts. De plus, les routes, les réseaux d’aqueduc, les installations de traitement des égouts et d’autres services nécessiteront un entretien régulier pour fonctionner efficacement.

Si un gouvernement s’efforce de maintenir les impôts fonciers ou d’accorder des allégements fiscaux, la question à se poser est de savoir quels services devraient être réduits ou éliminés, ou quels projets d’immobilisations devraient être reportés ou abandonnés entièrement. Cela affectera la qualité de vie dans nos communautés.

Pourtant, la promesse de gels ou d’allégements fiscaux a un certain attrait, surtout pendant la campagne électorale de cette année.

En 2022, le taux d’inflation au Canada est beaucoup plus élevé que par le passé, atteignant son plus haut niveau en près de 40 ans. En juillet, le taux était de 7,6 % et en juin de 8,1 %. La hausse des prix alimentaires est supérieure à la hausse moyenne des prix. Le prix du carburant a également augmenté de manière significative. Cependant, les salaires n’augmentent pas au même rythme que l’inflation.

Le choix d’étendre les services ou d’améliorer les immobilisations a un coût pour les contribuables. Le choix de faire pression pour des impôts bas ou des réductions d’impôts a des implications potentielles pour la communauté.

Les plateformes des candidats doivent être prises en compte avant de voter. En matière de dépenses, il y a des coûts à prendre en compte, quelle que soit la ligne de conduite choisie.

— Presse noire

