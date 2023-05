Compteurs de chauves-souris recherchés dans l’Okanagan

Alors que la saison estivale commence, la saison des chauves-souris en Colombie-Britannique commence également

L’une des espèces les plus familières dans les bâtiments et les nichoirs à chauves-souris est la petite mitose brune. Cette chauve-souris est un élément essentiel de l’écologie de la province, consommant de nombreux insectes nuisibles chaque nuit.

La petite mitose brune est en voie de disparition au Canada en raison du syndrome du nez blanc, qui est une maladie fongique mortelle pour les chauves-souris mais pas pour les autres animaux. Ce champignon a récemment été détecté en Colombie-Britannique pour la première fois.

Le BC Community Bat Program demande des rapports sur les colonies et l’aide de bénévoles pour cette initiative de science citoyenne qui encourage les résidents à compter les chauves-souris sur les sites de repos locaux.

Des bénévoles sont recherchés pour le dénombrement des chauves-souris à Fintry, au sud du lac Okanagan, dans les parcs provinciaux Sun-Oka, ainsi qu’au parc régional RDCO, dans les régions de Peachland, Kaleden et Vernon.

Le comptage annuel des chauves-souris est facile, sûr, amusant et vital pour surveiller les populations de chauves-souris.

« Les dénombrements sont une merveilleuse façon pour les gens de sortir, d’en apprendre davantage sur les chauves-souris et de participer à la collecte d’informations scientifiques importantes », a déclaré Paula Rodriguez de la Vega, coordonnatrice du programme communautaire des chauves-souris de l’Okanagan.

Les volontaires attendent à l’extérieur d’un site de repos connu, comme une boîte à chauves-souris, une grange ou un grenier, et comptent les chauves-souris lorsqu’elles s’envolent au crépuscule.

Les résultats du comptage des chauves-souris peuvent aider à prioriser les zones de la Colombie-Britannique pour la recherche d’options de traitement et d’actions de rétablissement pour le syndrome du nez blanc.

Plus d’informations peuvent être trouvées à bcbats.ca/get-involved/counting-bats.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Animaux