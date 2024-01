Comptes des rondes divisionnaires des Packers : les 49ers exposent le milieu de la défense des Packers

“Darnell Savage et sa journée terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise” serait un bon titre pour la défaite 24-21 des Packers de Green Bay contre les 49ers de San Francisco lors du match éliminatoire divisionnaire de samedi. Cela ne veut pas dire que Savage était la seule raison de la défaite des Packers – loin de là – mais il a certainement commis une poignée de grosses erreurs qui y ont contribué.

Pour être clair, tout le milieu de la défense des Packers a connu des difficultés lors de la défaite. L’ensemble du groupe de sécurité a eu une journée difficile, avec la recrue Anthony Johnson, Jr. soit en jouant, soit en manquant simplement l’appel lors du premier touché des 49ers (qui est venu avec Savage dans la couverture masculine de George Kittle). Mais Savage en a fait les frais, avec une interception manquée qui aurait pu changer la donne en début de match et une tentative de plaquage particulièrement brutale sur l’un des autres touchés des 49ers.

Pendant ce temps, les secondeurs hésitaient à attaquer les receveurs, démontrant qu’ils pouvaient à nouveau se faire repérer dans la couverture. De’Vondre Campbell, en particulier, a encore eu du mal, semblant lent à la fois avec le ballon et lorsqu’il remplaçait Kingsley Enagbare, blessé. Même malgré une performance défensive que l’entraîneur-chef Matt LaFleur a qualifiée de « fantastique » après le match, les problèmes qui devront être résolus cette intersaison ne manquent pas, à commencer par ces deux unités.

Pendant ce temps, de nombreux joueurs de cette liste auront joué leurs derniers clichés en tant que Packers samedi. Jon Runyan, Jr. est peut-être l’un d’entre eux, car son contrat expire cette intersaison et l’équipe semble avoir Sean Rhyan attendant dans les coulisses pour prendre en charge le poste de garde droit de départ. Il en va de même pour Yosh Nijman, qui a obtenu une course tardive en remplacement d’une blessure du plaqueur droit Zach Tom.

Gardez donc à l’esprit en lisant les chiffres ci-dessous que cette équipe – du moins une partie de celle-ci – sera très différente la saison prochaine.

OFFENSE (67 clichés au total)

Stratège

Jordanie Amour 67

Le QB des Packers a assez bien joué dans ce match, battant efficacement Brock Purdy pour un match nul. Les deux avaient chacun un EPA presque identique dans le jeu sur presque le même nombre de dropbacks – Love avait 6,5 sur 40 tentatives tandis que Purdy avait 6,5 sur 41. Bien sûr, Love a été pénalisé pour la terrible tache des officiels lors de sa tentative sournoise de QB le 4e. et 1.

Tout compte fait, la précision de Love était incohérente samedi soir. Il a réalisé quelques lancers remarquables – le faisceau laser vers Romeo Doubs sur la ligne de touche gauche, par exemple – mais a ensuite jeté loin derrière Tucker Kraft sur une route de traînée pour sa première interception. Et puis il y a le péché capital de quarterback qu’il a commis lors de sa dernière tentative du match, la deuxième interception.

Love a terminé la journée 21/34 pour 194 yards, deux scores et deux interceptions, pour une note de passeur de 72,4.

Demis offensifs

Aaron Jones 54 ans, Patrick Taylor 8 ans, Emanuel Wilson 5 ans

Une fois de plus, Jones a dépassé la barre des 100 verges au sol, établissant ainsi un nouveau record d’équipe lors de son cinquième match consécutif. Près de la moitié de son parcours a été réalisé sur une seule course de 53 verges au quatrième quart, ce qui aurait dû permettre aux Packers d’étendre leur avance à au moins sept points, voire à 11, mais l’unité n’a pas pu atteindre la fin. zone et Anders Carlson a raté son panier de 41 verges.

Sans deuxième option fiable, Taylor et Wilson n’ont joué qu’avec parcimonie, Wilson touchant le ballon à chacun de ses snaps ; il a obtenu quatre courses pour 16 verges et a ajouté une réception de 11 verges.

Récepteurs larges

Roméo Doubs 54, Jayden Reed 41, Christian Watson 37, Dontayvion Wicks 27, Bo Melton 17

Une semaine après avoir explosé pour 151 yards et un score, le Doubs a connu une journée un peu plus calme, mais il est toujours à égalité en tête de l’équipe pour les cibles (six) et les attrapés (quatre), tout en devançant le reste des receveurs en verges avec 83. Reed a attrapé les quatre cibles sur 35 verges, mais la majeure partie de cette production s’est produite sur une seule réception de 27 verges. Watson a attrapé l’une des deux cibles sur 11 verges (l’autre était l’interception finale), tandis que Wicks a été blanchi sur deux cibles.

Melton n’a eu que deux ballons lancés, mais ils étaient sur des jeux consécutifs et ils ont changé le teint du match au début du troisième quart. Alors que les Packers faisaient face à un 3e et 15, Melton a infligé une pénalité d’interférence de passe de 41 verges à Ambry Thomas, puis a délivré lors du jeu suivant avec une réception de touché grande ouverte pour donner aux Packers une avance de 13-7.

Extrémités serrées

Tucker Kraft 57 ans, Luke Musgrave 19 ans, Ben Sims 10 ans, Josiah Deguara 6 ans

Kraft a égalé Doubs et Jones avec six cibles, et il en a attrapé trois pour 9 yards et un touché. Cependant, le lancer de Love au milieu était loin derrière lui et Kraft l’a mis entre les mains de Dre Greenlaw pour un choix. Musgrave a capté trois passes pour 14 verges, tandis que Sims a ajouté une réception pour quatre.

Joueurs de ligne offensive

Rasheed Walker 67 ans, Elgton Jenkins 67 ans, Josh Myers 67 ans, Jon Runyan 47 ans, Zach Tom 41 ans, Yosh Nijman 26 ans, Sean Rhyan 20 ans

Green Bay a perdu Zach Tom à cause d’une apparente commotion cérébrale samedi, et même s’il a probablement été utile que Nijman ait joué et engagé tout au long de cette saison, il semble y avoir eu une légère baisse après le changement. Pendant ce temps, Runyan et Rhyan ont continué à se séparer sur la garde droite, mais Runyan a plus que doublé Rhyan de deuxième année, la première fois qu’il y a un écart aussi important depuis un certain temps.

Dans l’ensemble, la ligne a plutôt bien résisté à des joueurs non nommés Nick Bosa. Contre tous les autres, l’unité n’a accordé qu’un seul coup sûr au QB, mais Bosa en a obtenu cinq.

DÉFENSE (64 clichés au total)

Joueurs de ligne défensifs

Kenny Clark 56 ans, Devonte Wyatt 42 ans, TJ Slaton 29 ans, Karl Brooks 16 ans, Colby Wooden 8 ans

Malgré sa lourde charge de snap, Clark a joué un match formidable ce week-end. Il a partagé un sac avec Preston Smith, a fait pression sur Purdy et a réalisé quelques gros plaqués lors de sa poursuite sur le terrain. Brooks avait également l’air bien dans ses clichés limités, tandis que Slaton a réussi quatre plaqués au total dans son rôle de bourrage de course. Wooden est entré dans l’action avec un coup sûr du QB sur Purdy, et il a également réalisé un gros jeu sur les équipes spéciales en bloquant un panier juste avant la mi-temps.

Secondeurs extérieurs

Preston Smith 53 ans, Rashan Gary 42 ans, Lukas Van Ness 28 ans, Keshawn Banks 2

Sans JJ Enagbare, les Packers ont dû recommencer à donner un peu plus de représentants à Smith et Gary. Gary a réussi quatre plaqués assistés et un seul coup sûr du QB contre le plaqueur droit Colton McKivitz, qui a connu des difficultés pendant une grande partie de cette saison. Les chiffres de Gary depuis Thanksgiving sont plutôt décevants ; il n’a enregistré même pas un demi-sack lors des sept derniers matchs des Packers, le plus récent étant contre Kansas City.

Smith a partagé le seul sac des Packers avec Clark et a également ajouté un deuxième coup sûr du QB.

À l’intérieur des secondeurs

Quay Walker 58 ans, De’Vondre Campbell 40 ans, Isaiah McDuffie 24 ans, Eric Wilson 1

Alors que Green Bay avait besoin d’aide à la limite, Campbell a fini par être appelé fréquemment en tant que quatrième coureur de bord, ce qui signifie que l’équipe a utilisé beaucoup de McDuffie dans ce match. Cependant, Campbell continue de paraître lent et a réussi un tir net sur Purdy qui va probablement pour un strip-sack il y a deux ans. Il a terminé avec une rupture de passe et 8 plaqués au total, un derrière les neuf en tête de l’équipe de Walker.

Sécurités

Jonathan Owens 64 ans, Darnell Savage 64 ans, Anthony Johnson, Jr.9

La salle de sécurité est probablement le groupe qui a le plus besoin d’un lifting en 2024, à la fois en fonction des situations contractuelles et de la façon dont ils ont joué dans ce match. Savage en particulier a eu un match brutal, abandonnant d’abord une interception infaillible tôt, puis se faisant brûler par George Kittle pour un score (avec une énorme passe décisive de la mauvaise lecture de Johnson le faisant sortir du milieu profond) et finalement reniflant un tacle dans le trou sur la longue course de touché de Christian McCaffrey. Si c’est son dernier match sous l’uniforme des Packers, c’est certainement un match à oublier.

Cornerbacks

Jaire Alexander 63 ans, Carrington Valentine 62 ans, Keisean Nixon 40 ans, Corey Ballentine 3 ans

En revanche, les cornerbacks des Packers ont plutôt bien résisté en termes de couverture. Alexander et Nixon ont chacun réussi cinq plaqués et Valentine quatre, mais ils ont limité les dégâts de McCaffrey, Brandon Aiyuk et Deebo Samuel. Si quelqu’un a le plus blessé l’équipe, c’est Jauan Jennings, qui a marqué plus de cibles avec Samuel retiré en seconde période et en a attrapé 5 pour 61 verges.

CHEFS D’ÉQUIPES SPÉCIALES

Eric Wilson 19 ans, Ballentine 15 ans, Robert Rochell 14 ans, Kristian Welch 14 ans, Zayne Anderson 13 ans, Kraft 13 ans, Owens 12 ans, Deguara 11 ans, McDuffie 11 ans