Comptes de Westminster : Quels députés ont gagné des dons et des seconds emplois ?

L’argent en politique est à nouveau sous le microscope après qu’une nouvelle base de données a révélé le montant donné aux députés ainsi que leurs revenus de deuxième emploi au cours des quatre dernières années.

L’analyse de la base de données Westminster Account, produite par Sky News et Tortoise Media, montre que les députés ont gagné un total de 17,1 millions de livres sterling grâce à leur travail en dehors du Parlement depuis les élections de 2019.

Collectivement, ils ont également reçu des centaines de milliers de dons de syndicats, de l’État du Qatar et d’entreprises peu connues.

S’ils sont déclarés correctement, les dons aux députés et aux partis politiques – et les deuxièmes revenus – sont tout à fait légaux. Les députés sont autorisés à avoir un deuxième emploi à condition qu’ils ne soient pas ministres. Les gains et les dons doivent être déclarés sur le registre des intérêts financiers des membres.

Cependant, combien les députés devraient pouvoir gagner du travail extérieur – et le temps passé à le faire pendant que le Parlement siège – ont fait l’objet d’un débat acharné en 2021 lorsqu’il est apparu qu’un député conservateur avait enfreint les règles du lobbying et qu’un autre avait gagné plus de 900 000 £ en l’année précédente de son travail juridique.

Un certain nombre de députés travaillistes ont également gagné des sommes importantes en dehors du parlement. Ici, L’indépendant se penche sur certains des députés qui rapportent le plus d’argent. La base de données ne couvre pas les dépenses que les députés réclament pour gérer leurs bureaux ou leur salaire de base annuel de 84 144 £.

Thérèse mai

Theresa May, l’ancienne Premier ministre, est la plus grosse source de revenu du Parlement et a reçu environ 2,8 millions de livres sterling de dons, de cadeaux et de paiements en plus de son salaire depuis 2019.

Le montant unique le plus élevé que Mme May a déclaré est de 408 200 £ de revenus secondaires provenant de la Cambridge Speaker Series. Une fois qu’ils quittent leurs fonctions, les premiers ministres gagnent souvent plus d’argent en prenant des allocutions et peuvent exiger des frais importants pour être d’anciens occupants du 10 Downing Street.

Le plus petit article répertorié pour Mme May est un cadeau d’une valeur de 300 £ de la Juvenile Diabetes Research Foundation.

May a reçu le plus d’argent (PENNSYLVANIE)

Monsieur Geoffrey Cox

Sir Geoffrey Cox était le deuxième revenu le plus élevé, récoltant un peu plus de 2 191 000 £ de son travail juridique. Le député conservateur a déclaré qu’il n’y avait “pas de conflit d’intérêts entre mon travail d’avocat et mon rôle de député”.

Député, KC et ancien procureur général, M. Cox a été au centre d’une grande partie de l’indignation suscitée par les deuxièmes emplois des députés lorsqu’il est apparu en novembre 2021 qu’il avait travaillé dans les îles Vierges britanniques (BVI) alors que la Chambre des communes était encore assise. .

L’éminent avocat avait conseillé des responsables du gouvernement dans le cadre d’une enquête indépendante sur des allégations de corruption.

Le député conservateur Sir Geoffrey Cox a participé à la commission d’enquête des îles Vierges britanniques, où il représentait les ministres du gouvernement des IVB, à distance le 14 septembre (Commission d’enquête des IVB/PA) (Médias PA)

Boris Johnson

Après avoir été évincé de ses fonctions cet été, Boris Johnson s’est également rendu sur le circuit mondial de la parole, livrant des entretiens à des banquiers d’investissement à New York, au Hindustan Times en Inde et à un réseau de télévision au Portugal.

Il a déclaré 1,2 million de livres sterling de cadeaux, de paiements et de dons depuis 2019, dont 277 723 £ de ce total provenant de Centerview Partners, une banque d’investissement avec des bureaux à New York, Londres et Paris.

Il s’agissait également du montant le plus important reçu par M. Johnson. Le plus petit est de 88 £ de revenus secondaires des Editions Robert Laffont.

Boris Johnson a pris plusieurs allocutions depuis son départ du n ° 10 (fil de sonorisation)

Rishi Sunak

Le Premier ministre actuel, qui, avec sa femme, vaut environ 730 millions de livres sterling, a déclaré 37 dons, cadeaux, paiements et autres avantages d’une valeur d’environ 546 000 livres sterling.

Le plus gros article déclaré par M. Sunak est un don d’une valeur de 50 000 £ de Yoginvest, une société contrôlée par l’investisseur immobilier Nick Leslau.

Le plus petit article est un don d’une valeur de 1 270 £ de Bridge Consulting.

Le Premier ministre Rishi Sunak a fait des déclarations d’une valeur de 546 000 £. (fil de sonorisation)

Keir Starmer

Depuis 2019, Sir Keir Starmer, le leader travailliste, a déclaré 104 dons, cadeaux, paiements et autres avantages d’une valeur d’environ 799 900 £.

Le plus gros article déclaré par Sir Keir est un don d’une valeur de 100 000 £ de Lord Waheed Alli, un entrepreneur britannique des médias et membre de la Chambre des Lords.

Le plus petit article est un cadeau d’une valeur de 73 £ de Trust Reservations.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer (Nouvelles du ciel)

David Lamy

Le secrétaire aux affaires étrangères de l’ombre du travail David Lamy était le plus gros revenu de son parti, gagnant un peu plus de 202 000 £ grâce à un travail extérieur, dont plus de 87 000 £ grâce à son travail sur LBC Radio.

M. Lammy a fait 92 déclarations de cadeaux, paiements et autres avantages d’une valeur totale de 313 300 £.

Le plus gros article déclaré par M. Lammy est un don d’une valeur de 25 000 £ de Jeanne Marie Davies. Le plus petit est un cadeau d’une valeur de 90 £ de Tottenham Hotspur Football & Athletic Co.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre David Lammy (Aaron Chown/PA) (Archives PA)

S’exprimant sur la question lundi après-midi, Rishi Sunak a averti que les députés devraient être prêts à “justifier” leurs dons politiques à leurs électeurs dans un contexte d’inquiétude concernant le manque de transparence et l’origine de certains paiements.

Il a déclaré que les politiciens “ne devraient pas douter que le public prêtera une attention particulière”, a déclaré Downing Street.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste que des «entreprises qui ne semblent pas exister» puissent faire des dons aux députés, M. Sunak a répondu: «Je pense que la transparence est vraiment importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, il est tout à fait juste qu’il y ait des divulgations concernant les dons et les intérêts extérieurs. . La transparence est une bonne chose. Je le soutiens pleinement.