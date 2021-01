Facebook a discrètement restauré la page du président américain ainsi que son profil sur Instagram, qui appartient également au géant des médias sociaux. Les comptes du président Trump avaient été suspendus à la suite des violences à Capitol Hill.

Les comptes officiels du président américain ont refait surface vendredi soir sur les deux plateformes. Ni Instagram ni sa société mère Facebook n’ont fourni d’explication pour ce mouvement soudain.

Pourtant, aucune activité n’a été observée sur les comptes depuis leur restauration, et on ne sait toujours pas si Trump en a à nouveau le contrôle.

Le président américain a été expulsé de toutes les principales plateformes de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook, à la suite de la débâcle de Capitol Hill. Le 6 janvier, les partisans de Trump ont brièvement occupé le bâtiment, envahissant ses équipes de sécurité et perturbant le processus de confirmation des élections. Cinq personnes, dont un agent des forces de l’ordre, sont décédées des suites des troubles.

À la suite de l’incident de Capitol Hill, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que les comptes de Trump resteraient verrouillés pendant au moins deux semaines, « Jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. »

En plus de cibler personnellement Trump, les géants des médias sociaux ont également pris ses partisans, y compris des personnalités aussi prestigieuses que l’avocat Sidney Powell et l’ancien conseiller général à la sécurité nationale Michael Flynn. La purge plus large a également entraîné la suspension de dizaines de milliers de comptes accusés de diffusion «Complots», comprenant « Contenu QAnon. »

