Compter sur ANNULÉ après l’arrestation de Josh Duggar dans le domaine de la pornographie juvénile, car le réseau estime qu’il n’y a «aucune issue» au scandale

L’émission de téléréalité Counting On de TLC a été annulée après près de six ans après l’arrestation de Josh Duggar pour pédopornographie, The Sun peut révéler en exclusivité.

Le spectacle sur Jim Bob Duggar, son épouse Michèle et leurs nombreux enfants est un spin-off de 19 Kids & Counting, qui a été supprimé en 2015 après Josh a été accusé d’avoir agressé cinq femmes mineures.

CCM

Jim Bob et Michelle ont aidé leur fils Josh après sa récente arrestation[/caption]

La nouvelle choquante vient après les fans a lancé une pétition pour boycotter Counting On – comme des détails horribles de Josh arrestation de pédopornographie a émergé.

Un initié a déclaré au Sun en exclusivité : « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

« La famille a été prévenue par téléphone peu de temps après et c’est toujours très calme.

« La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh.

Coleman-Rayner pour The US Sun

Josh, 33 ans, a été vu en train de quitter le tribunal de l’Arkansas après avoir été libéré sous caution[/caption]

Comptant sur

Counting On a suivi la vie de la famille religieuse Duggar et était un spin-off de 19 Kids & Counting[/caption]

« Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.

« L’affaire a mis le spectacle sous un si mauvais jour, et bien que ce soit dommage pour ceux qui y ont travaillé dur et pour l’argent dépensé, il n’y a vraiment aucun moyen d’aller de l’avant. »

La dernière saison de Counting On s’est terminée en septembre 2020, et les fans se demandent s’il y aura une nouvelle saison cette année.

Getty

Josh a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile[/caption]

Getty

La famille a découvert que l’émission avait été supprimée cette semaine[/caption]

Le Sun a contacté TLC pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Josh n’apparaît pas dans la série, après avoir admis plus tôt avoir agressé ses sœurs à l’adolescence, mais bon nombre des la famille l’a soutenu depuis sa récente arrestation, y compris sa femme enceinte Anne.

Il plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

Josh était placé en garde à vue sur des accusations fédérales le 29 avril à la suite d’un raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion désormais fermé, The Sun a d’abord rapporté.

On pense que son père Jim Bob paie ses avocats, car Josh est sans travail depuis des mois. Il a également demandé à un tiers dépositaire de le prendre en charge lorsqu’il a été libéré sous caution.

Getty

On pense que Jim Bob paie les avocats de la défense de Josh alors qu’il combat les accusations[/caption]

Éclaboussure

Le père de six enfants est vu sur une photo après avoir été arrêté en avril[/caption]

Plus de 28 000 personnes ont désormais signé l’appel le Changer.org pour débrancher le spectacle.

Une description sur la page se lit comme suit : « La famille Duggar ne devrait plus avoir de plate-forme.

« Josh Duggar a agressé ses sœurs et, le 29 avril 2021, il a été arrêté (par les autorités fédérales) pour pédopornographie.

« Cette famille ne devrait plus être autorisée à collecter de l’argent sur les services de streaming et les séries télévisées. Trop c’est trop. Trop de gens ont été blessés.

D’anciens téléspectateurs se sont également rendus sur Twitter pour critiquer l’émission et appeler à l’abandon de la famille.

NBC Newswire/NBCUniversal via Ge

Ses parents le soutiennent malgré la gravité des accusations[/caption]

L’un d’eux a écrit : « @TLC Encore une fois, veuillez faire une déclaration plus définitive sur #joshduggar. L’émission #CountingOn fournit à ses parents l’argent pour sa défense juridique. Annuler le spectacle. Prenez la bonne décision.

Un deuxième a tweeté : « Pourquoi sont-ils toujours sur @TLC ? Cette famille a caché des agressions dans ses rangs et a mis la santé émotionnelle de ses filles derrière le dollar tout-puissant. Il est temps de #DumpTheDuggars ? Allons-y avec cette tendance ! »

Le réseau a publié une déclaration après l’arrestation de Josh, mais beaucoup ont estimé que ce n’était pas suffisant, comme ils l’ont dit : « TLC est attristé d’apprendre les problèmes persistants impliquant Josh Duggar.

« 19 Kids and Counting n’a pas été diffusé depuis 2015. TLC a annulé l’émission à la suite d’allégations antérieures contre Josh Duggar et il n’est plus apparu depuis lors. »

Famille Duggar

Sa famille a publié une déclaration après sa réservation et a déclaré qu’elle l’aimait toujours[/caption]

Instagram

De nombreux membres de la famille Duggar ont grandi à l’écran[/caption]

Josh a été claqué par les avocats américains pour avoir supplié un juge de l’Arkansas de « retarder » son procès pour des accusations de pornographie juvénile afin que son équipe puisse « enquêter sur ses ordinateurs ».

Les 19 enfants et compter alun a demandé au tribunal de reporter la date de son procès « en février 2022 ou après. »

Les documents judiciaires obtenus par The Sun révèlent que les États-Unis « ne s’opposent pas à une prolongation raisonnable d’environ trois mois pour permettre à un expert engagé par la défense d’examiner les preuves numériques dans cette affaire et de fournir un avis ultérieur ».

Cependant, ils ont qualifié sa demande de maintien jusqu’en février 2022 de « retard inutile ».

Nouvelles Nation maintenant

La star de télé-réalité en disgrâce a été vue au bureau du shérif après s’être rendue[/caption]

Nouvelles Nation maintenant

Des images le montraient dans la salle d’attente avant qu’il ne soit placé dans une cellule[/caption]

Le Sun a révélé en exclusivité mardi que son le procès devant jury a été reporté à novembre.

Selon l’acte d’accusation original, Josh « a reçu sciemment de la pornographie juvénile» entre le ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh « possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile », y compris « des images de mineurs de moins de 12 ans ».

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Médias sociaux – Se référer à la source

La femme de Josh, Anna, se tiendrait à côté de son homme alors qu’elle se prépare à la naissance de leur septième enfant[/caption]

Josh a plaidé non coupable aux accusations à sa mise en accusation et a été libéré une semaine après l’arrestation.

L’agent spécial Gerald Faulkner de la sécurité intérieure a été le premier à témoigner lors de l’audience sur la caution, alors qu’il était interrogé par le procureur.

Il a déclaré : « En mai 2019, [an Arkansas police officer] identifié un ordinateur participant au partage connu de photos et de vidéos de pornographie enfantine.

Il a affirmé que Josh avait une vidéo de deux minutes sur son ordinateur de deux femmes mineures et d’un homme qui ont commis des actes sexuels sur les enfants.

On a également trouvé 65 images d’une femme mineure « conforme à la pornographie juvénile ». Les victimes étaient âgées de 5 à 10 ans.





Il a également été allégué Josh a accédé au dark web pour récupérer les images.

L’ancien 19 enfants et compter La star est actuellement confinée à domicile jusqu’à son procès et vit avec les dépositaires tiers LaCount et Maria Reber, qui sont des amis de longue date de Jim Bob et Michelle.

Josh est résidant dans un immense manoir à Elkins, Arkansas avec la famille Reber.

Reuters

Josh risque 20 ans de prison[/caption]





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).