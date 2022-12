Compter les morts de guerre russes en Ukraine

Le soldat russe s’appelait Dmitri Tsvigun. Entraîneur de tennis de table originaire d’une petite ville de Sibérie, il s’était porté volontaire pour combattre en Ukraine. Mais à 30 ans, il est décédé des suites de blessures causées par des éclats d’obus lorsqu’un obus de char a explosé près de lui dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, le 20 novembre.

“Il a répondu à un appel de son cœur pour rejoindre l’opération militaire spéciale”, a déclaré un court article commémoratif dans un journal local le 8 décembre.

Ce bref récit a permis à M. Tsvigun d’être ajouté à une liste de morts de guerre russes confirmées tenue par une petite équipe dévouée de journalistes de données et de bénévoles, car le Kremlin a largement évité de mettre à jour le nombre publiquement. Gérée par Mediazona, le média russe indépendant, avec le service russe de la BBC et une douzaine de volontaires anonymes en Russie, la liste tire des informations de sources telles que des articles de journaux, des photographies sur des pierres tombales, des soldats pleurant leurs camarades et même des conseils de parents qui veulent leurs proches inclus dans le décompte.