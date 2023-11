Compter les macros, faire 10 000 pas par jour

Bienvenue pour commencer AUJOURD’HUI. Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite Commencez AUJOURD’HUI pour recevoir de l’inspiration quotidienne envoyée dans votre boîte de réception – et rejoignez-nous sur Instagram!

Joe Marro, 38 ans, savait qu’il devait faire quelques changements en 2017. C’est à ce moment-là que son médecin lui a dit qu’il était sur le point de devenir diabétique. « Ce n’était pas une sensation agréable de savoir que ma vie pouvait être écourtée. J’étais trop jeune. J’ai de nombreux objectifs, passions et rêves », dit-il.

«J’ai atteint le point où la balance pesait presque 300 livres et je devais faire quelque chose. Je ne voulais pas mourir. J’avais l’impression qu’on m’avait lancé un ultimatum.

En plus de son risque de diabète, Marro avait également des problèmes de thyroïde, de faibles niveaux d’énergie et des problèmes respiratoires. « J’ai été professeur de musique pendant 14 ans et mes élèves me voyaient tousser et ne pas respirer correctement », dit-il. « J’aime ma carrière. J’ai la capacité d’avoir un impact sur l’avenir des enfants. Mais sans ma santé, je ne pourrais pas me donner à 100 %.

Marro, de Deer Park, New York, a lutté contre son poids toute sa vie. « J’ai toujours eu cette vision d’être en forme. J’ai tellement essayé. J’ai fait du sport quand j’étais plus jeune et j’ai toujours été en surpoids. Mon poids a toujours été quelque chose qui me dérangeait. J’avais l’impression que cela me retenait et que les gens me regardaient différemment », dit-il.

Marro avait essayé de nombreux régimes différents, mais il perdait toujours un peu et le reprenait : « J’avais l’impression que j’étais destiné à être en surpoids, comme si c’était ma génétique. Mais la réalité est que je ne comprenais pas comment manger correctement et je ne comprenais pas comment développer une routine d’entraînement.

Une fois qu’il a appris à manger et à faire de l’exercice de manière à préserver sa santé, il a perdu 130 livres. Voici comment il a procédé.

Au début, il a modifié lui-même sa forme physique et son régime alimentaire.

Marro a rejoint des cours d’exercices en groupe axés sur l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), le kickboxing et l’haltérophilie.

Ces cours l’ont aidé à commencer à aimer faire de l’exercice et à se sentir membre d’une communauté. « Avant cela, j’allais au gymnase mais je me sentais perdu parce que je ne savais pas ce que je faisais », dit-il. “Les cours de groupe ont élargi mes connaissances en matière d’exercice et m’ont donné quelque chose à espérer.”

Il a également réduit la taille de ses portions et compté les calories. Ces changements l’ont aidé à perdre 55 livres avant que sa perte de poids ne s’arrête. «Cette année-là, même si j’étais en train de stagner, j’ai développé une routine d’exercice cohérente», dit-il.

Encore fallait-il qu’il dépasse le plateau. Il a essayé des séances d’entraînement plus intenses pour voir si cela l’aiderait, mais il n’obtenait pas les résultats escomptés.

Joe Marro a essayé de nombreux régimes au fil des ans, mais il reprenait toujours du poids. Avec l’aimable autorisation de Joe Marro

Il s’est tourné vers un expert pour obtenir des conseils

Marro a embauché un entraîneur qui l’a aidé à créer un plan alimentaire centré sur le comptage des macronutriments (protéines, lipides et glucides).

«J’ai commencé à perdre un peu de poids, mais je ne respectais pas entièrement le plan alimentaire», dit-il. «Je le suivais peut-être quatre ou cinq jours par semaine. Je mangeais toujours sur le pouce et je pense que c’était un gros problème. Lorsque vous allez manger au restaurant, vous ne savez pas vraiment combien de calories supplémentaires contiennent les aliments ni comment ils sont préparés.

Finalement, il a décidé de tester les conseils de son entraîneur en suivant le plan « à la lettre ». Il visait 100 à 150 grammes de protéines, 125 grammes de glucides et 50 grammes de graisses par jour. Il a découvert des aliments plus sains qu’il aimait et a créé des repas centrés sur ces aliments. « J’ai commencé à cuisiner ma propre nourriture et à tout mesurer. Je suis tombé amoureux du processus », dit-il.

Et c’est à ce moment-là qu’il a de nouveau vu des résultats : il a commencé à perdre régulièrement un à deux livres par semaine, et en 2020, il a perdu 75 livres supplémentaires.

L’entraîneur de Marro a également travaillé avec lui en tête-à-tête et il a découvert qu’il aimait développer une routine d’exercices et se mettre au défi.

Dans son plan actuel, il vise 9 000 à 10 000 pas par jour entre la course, le tapis roulant et le Stairmaster. Marro travaille désormais comme administrateur d’école et il marche pendant sa pause déjeuner ou lorsqu’il parle au téléphone.

Il soulève également des poids cinq jours par semaine, avec deux jours sur le haut du corps, deux jours sur le bas du corps et un jour sur tout le corps : « J’adore l’haltérophilie. Si je n’avais jamais vécu un voyage comme celui-ci, je ne pense pas que je le ferais. Maintenant, cela fait partie de ma routine que j’apprécie.

Après avoir perdu autant de poids, il a un peu de peau lâche, même s’il a l’impression que la musculation l’a minimisée. «C’est quand même quelque chose qui me pèse mentalement», confie-t-il.

Au cours de son parcours de perte de poids, Joe Marro a découvert qu’il aimait créer une routine d’exercice et se mettre au défi avec des objectifs comme courir un 5 km. Avec l’aimable autorisation de Joe Marro

Il a vu ces victoires sans échelle dans sa santé et sa vie

La perte de poids de Marro a réduit le risque de diabète, ce qui l’a effrayé et l’a poussé à faire des changements : « J’ai fait mes analyses de sang récemment et j’ai une table rase sans aucun problème. Mon médecin m’a dit que je n’avais rien à améliorer.

Il est heureux de faire ce qu’il peut pour améliorer ses chances de longévité : « Je veux vivre longtemps. Je sais que je peux tomber malade à tout moment. Mais j’augmente mes chances.

Il a également remarqué ces changements :