‘Compte sur moi!’ – Jan Vertonghen prêt pour la rediffusion Tottenham-Liverpool à Madrid

L’ancien défenseur de Tottenham, Jan Vertonghen, a répondu à l’appel de Jurgen Klopp pour que le choc de Premier League de samedi soit rejoué – en plaisantant en disant qu’il serait partant pour un match revanche de la finale de la Ligue des champions 2019 contre les Reds.

Après que l’audio de l’erreur VAR qui a vu Luis Diaz de Liverpool refuser un but parfaitement bon ait été publié mardi, Klopp a demandé que le match soit rejoué lors d’une conférence de presse mercredi.

« Je pense que le seul résultat du match Tottenham-Liverpool devrait être une rediffusion », a déclaré Klopp. « Cela n’arrivera probablement pas. Je pense que c’est tellement sans précédent ; cela n’était pas arrivé auparavant.

« L’audio n’a rien changé du tout. C’est une erreur évidente. Je pense qu’il devrait y avoir des solutions à cela. Je pense que le résultat devrait être une rediffusion. L’argument contre cela serait que cela ouvre les portes… »

Le journaliste Henry Winter a qualifié l’idée de « ridicule » sur Twitter et a déclaré que si cela se produisait, chaque manager demanderait des rediffusions.

Et Vertonghen a tweeté un message du site de fans Spurs Web, qui disait : « Si le match de Liverpool est rejoué, cela créera un énorme précédent. A bientôt à Madrid, Jurgen ! »

Cela faisait référence à la finale de la Ligue des champions 2019, lorsque Moussa Sissoko avait été pénalisé pour handball après 23 secondes, lorsque le ballon avait rebondi sur sa poitrine et touché son bras.

Les Reds ont écopé d’un penalty et la décision a conditionné le match, dont on se souvient comme l’une des pires finales de Ligue des champions de tous les temps. Liverpool a finalement marqué un deuxième but en fin de match pour s’imposer 2-0.

« Compte sur moi! » Vertonghen a écrit et le Belge a été rapidement assailli d’insultes.

Plus tard, il a posté un autre tweet avec un emoji de pêche et trois visages rieurs.

