Compte rendu de la Fed novembre 2022 :

Les responsables de la Réserve fédérale ont convenu plus tôt ce mois-ci que de plus petites augmentations des taux d’intérêt devraient avoir lieu dès qu’ils évalueront l’impact de la politique sur l’économie, ont indiqué les procès-verbaux de la réunion publiés mercredi.

Reflétant les déclarations que plusieurs responsables ont faites au cours des dernières semaines, le résumé de la réunion indiquait de petites hausses de taux à venir. Les marchés s’attendent généralement à ce que le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux revienne à une augmentation de 0,5 point de pourcentage en décembre, après quatre hausses consécutives de 0,75 point de pourcentage.

Bien que laissant entendre que de plus petits mouvements étaient à venir, les responsables ont déclaré qu’ils voyaient encore peu de signes de ralentissement de l’inflation. Cependant, certains membres du comité se sont dits préoccupés par les risques pour le système financier si la Fed continuait d’avancer au même rythme agressif.

“Une majorité substantielle de participants ont jugé qu’un ralentissement du rythme d’augmentation serait probablement bientôt approprié”, indique le procès-verbal. “Les décalages et l’ampleur incertains associés aux effets des actions de politique monétaire sur l’activité économique et l’inflation figuraient parmi les raisons invoquées pour justifier l’importance d’une telle évaluation.”

Le procès-verbal a noté que les hausses plus petites donneraient aux décideurs une chance d’évaluer l’impact de la succession de hausses de taux.

Le résumé note que quelques membres ont indiqué que “le ralentissement du rythme de croissance pourrait réduire le risque d’instabilité du système financier”. D’autres ont dit qu’ils aimeraient attendre pour ralentir le rythme. Les responsables ont déclaré qu’ils voyaient l’équilibre des risques sur l’économie désormais orienté à la baisse.

Les marchés recherchaient des indices non seulement sur ce à quoi pourrait ressembler la prochaine hausse des taux, mais aussi sur la distance que les décideurs pensaient devoir parcourir l’année prochaine pour faire des progrès satisfaisants contre l’inflation.

Les responsables présents à la réunion ont déclaré qu’il était tout aussi important que le public se concentre davantage sur la mesure dans laquelle la Fed ira avec les taux “et l’évolution de l’orientation de la politique par la suite, étaient devenus des considérations plus importantes pour atteindre les objectifs du Comité que le rythme des nouvelles augmente dans la fourchette cible.”

Ces derniers jours, les responsables ont parlé en grande partie à l’unisson de la nécessité de poursuivre la lutte contre l’inflation, tout en indiquant qu’ils pouvaient réduire le niveau des hausses de taux. Cela signifie une forte probabilité d’une augmentation de 0,5 point de pourcentage en décembre, mais une évolution encore incertaine par la suite.

Les marchés s’attendent à quelques hausses de taux supplémentaires en 2023, portant le taux des fonds à environ 5 %, puis éventuellement à quelques réductions avant la fin de l’année prochaine.

La déclaration post-réunion du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux a ajouté une phrase que les marchés ont interprétée comme un signal que la Fed procédera à de plus petites augmentations à l’avenir. Cette phrase se lisait comme suit : “Pour déterminer le rythme des augmentations futures de la fourchette cible, le Comité tiendra compte du resserrement cumulé de la politique monétaire, des décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et des évolutions économiques et financières.”

Les investisseurs y ont vu un clin d’œil à une intensité réduite des hausses après quatre augmentations consécutives de 0,75 point de pourcentage qui ont porté le taux d’emprunt au jour le jour de référence de la Fed à une fourchette de 3,75 à 4 %, le plus élevé en 14 ans.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré ces derniers jours qu’ils prévoyaient un mouvement probable d’un demi-point en décembre.

“Ils arrivent à un point où ils n’ont plus besoin d’agir aussi rapidement. C’est utile car ils ne savent pas exactement combien de resserrement ils vont devoir faire”, a déclaré Bill English, un ancien responsable de la Fed. avec la Yale School of Management. “Ils insistent sur le fait que la politique fonctionne avec des décalages, il est donc utile de pouvoir aller un peu plus lentement.”

Les données d’inflation ont récemment montré des signes encourageants tout en restant bien au-dessus de l’objectif officiel de 2 % de la banque centrale.

L’indice des prix à la consommation en octobre a augmenté de 7,7 % par rapport à il y a un an, le plus bas depuis janvier. Cependant, une mesure que la Fed suit de plus près, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie, a affiché une hausse annuelle de 5,1 % en septembre, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à août et la lecture la plus élevée depuis mars.

Ces rapports sont sortis après la réunion de novembre de la Fed. Plusieurs responsables ont déclaré qu’ils considéraient les rapports de manière positive, mais qu’ils auraient besoin d’en savoir plus avant d’envisager d’assouplir le resserrement de la politique.

La Fed a récemment été la cible de certaines critiques selon lesquelles elle pourrait être trop resserrée. L’inquiétude est que les décideurs politiques se concentrent trop sur des données rétrospectives et manquent de signes indiquant que l’inflation recule et que la croissance ralentit.

Cependant, English s’attend à ce que les responsables de la Fed maintiennent leur pied collectif sur la pause jusqu’à ce qu’il y ait des signaux plus clairs que les prix baissent. Il a ajouté que la Fed est prête à risquer un ralentissement de l’économie alors qu’elle poursuit son objectif.

“Ils ont des risques dans les deux sens s’ils en font trop peu et trop. Ils ont été assez clairs sur le fait qu’ils considèrent les risques que l’inflation sorte de la boîte et la nécessité de procéder à un très gros resserrement comme le plus grand risque”, a-t-il déclaré. a déclaré “C’est un moment difficile d’être Jay Powell.”