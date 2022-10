Compte rendu de la Fed d’octobre 2022 :

Les responsables de la Réserve fédérale ont été surpris par le rythme de l’inflation et ont indiqué lors de leur dernière réunion qu’ils s’attendaient à ce que des taux d’intérêt plus élevés restent en place jusqu’à ce que les prix baissent, selon le procès-verbal publié mercredi de la réunion de septembre de la banque centrale.

Lors des discussions menant à une hausse des taux de 0,75 point de pourcentage, les décideurs ont noté que l’inflation pesait particulièrement sur les Américains à faible revenu.

Ils ont réitéré que les hausses de taux devraient se poursuivre et que des taux plus élevés prévaudront jusqu’à ce que le problème montre des signes de résolution.

“Les participants ont estimé que le Comité devait adopter, puis maintenir, une position politique plus restrictive afin de remplir le mandat législatif du Comité de promouvoir un maximum d’emploi et de stabilité des prix”, indique le résumé de la réunion.

Les responsables ont en outre noté qu’avec l’inflation “montrant jusqu’à présent peu de signes de ralentissement … ils avaient relevé leur évaluation de la trajectoire du taux des fonds fédéraux qui serait probablement nécessaire pour atteindre les objectifs du Comité”.

Le S&P 500 a peu changé mercredi après la publication des minutes, bloqué près de son plus bas niveau de l’année, les traders voyant peu de preuves qu’un pivot vers une politique monétaire plus souple se profilait à l’horizon.

“Plusieurs participants ont souligné la nécessité de maintenir une position restrictive aussi longtemps que nécessaire, quelques-uns d’entre eux soulignant que l’expérience historique a démontré le danger de mettre fin prématurément à des périodes de politique monétaire restrictive visant à faire baisser l’inflation”, indique le procès-verbal.

La réunion a eu lieu avant un récent flux de données montrant que les pressions inflationnistes restent élevées, mais pas au rythme où elles étaient plus tôt cette année. L’indicateur d’inflation préféré de la Fed pour les dépenses en prix à la consommation a augmenté de 6,2 % par rapport à il y a un an – 4,9 % hors alimentation et énergie – en août, selon les données de la semaine dernière qui étaient bien supérieures à l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Un rapport publié mercredi a montré que les prix à la production avaient augmenté de 0,4 % en septembre.

“Les participants ont observé que l’inflation restait à un niveau inacceptable et bien au-dessus de l’objectif à long terme de 2% du Comité”, indique le procès-verbal. “Les participants ont fait remarquer que les données récentes sur l’inflation étaient généralement supérieures aux attentes et que, par conséquent, l’inflation diminuait plus lentement qu’ils ne l’avaient prévu auparavant.”

Les membres du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux ont noté lors de la réunion que l’économie devait ralentir pour ralentir l’inflation. Ils ont abaissé leurs projections pour l’économie, s’attendant à ce que le PIB augmente à un rythme annualisé de seulement 0,2 % en 2022 et de seulement 1,2 % en 2023, bien en deçà de la tendance et d’une forte baisse par rapport à 2021, qui a enregistré les gains les plus importants depuis 1984.