Compte rendu de la Fed décembre 2022 :

WASHINGTON – Les responsables de la Réserve fédérale sont déterminés à lutter contre l’inflation et s’attendent à ce que des taux d’intérêt plus élevés restent en place jusqu’à ce que davantage de progrès soient réalisés, selon le procès-verbal publié mercredi de la réunion de décembre de la banque centrale.

Lors d’une réunion au cours de laquelle les décideurs ont relevé leur taux d’intérêt directeur d’un autre demi-point de pourcentage, ils ont exprimé l’importance de maintenir une politique restrictive en place alors que l’inflation se maintient à un niveau inacceptable.

“Les participants ont généralement observé qu’une politique restrictive devrait être maintenue jusqu’à ce que les données entrantes donnent l’assurance que l’inflation était sur une trajectoire descendante soutenue à 2%, ce qui devrait prendre un certain temps”, indique le résumé de la réunion. “Compte tenu du niveau d’inflation persistant et inacceptablement élevé, plusieurs participants ont déclaré que l’expérience historique mettait en garde contre un assouplissement prématuré de la politique monétaire.”

Cette augmentation a mis fin à une série de quatre hausses de taux consécutives de trois quarts de point, tout en portant la fourchette cible du taux de référence des fonds fédéraux à 4,25 %-4,5 %, son plus haut niveau en 15 ans.

Les responsables ont également déclaré qu’ils se concentreraient sur les données à mesure qu’ils avanceraient et verraient “la nécessité de conserver la flexibilité et l’option” en matière de politique.

Les responsables ont en outre averti que le public ne devrait pas trop interpréter la décision du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux de réduire le rythme des augmentations.

“Un certain nombre de participants ont souligné qu’il serait important de communiquer clairement qu’un ralentissement du rythme des augmentations de taux n’était pas une indication d’un affaiblissement de la détermination du Comité à atteindre son objectif de stabilité des prix ou d’un jugement selon lequel l’inflation était déjà à un niveau chemin descendant persistant », indique le procès-verbal.

À la suite de la réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre l’inflation, il n’a vu que des signes d’arrêt et s’attend à ce que les taux se maintiennent à des niveaux plus élevés même après la fin des augmentations.

Le procès-verbal reflétait ces sentiments, notant qu’aucun membre du FOMC ne s’attend à des baisses de taux en 2023, malgré les prix du marché.

Les marchés évaluent actuellement la probabilité d’augmentations de taux totalisant 0,5 à 0,75 point de pourcentage avant de s’arrêter pour évaluer l’impact des augmentations sur l’économie. Les traders s’attendent à ce que la banque centrale approuve une augmentation d’un quart de point lors de la prochaine réunion, qui se terminera le 1er février, selon les données du groupe CME.

La tarification actuelle indique également la possibilité d’une légère réduction des taux d’ici la fin de l’année, le taux des fonds se situant autour d’une fourchette de 4,5 % à 4,75 %. Les responsables de la Fed ont cependant exprimé à plusieurs reprises des doutes quant à tout assouplissement de la politique en 2023.

Le procès-verbal a noté que les responsables sont aux prises avec des risques politiques à deux volets : premièrement, que la Fed ne maintient pas les taux élevés assez longtemps et laisse l’inflation s’envenimer, comme dans les années 1970 ; et deuxièmement, que la Fed maintient trop longtemps sa politique restrictive et ralentit trop l’économie, “plaçant potentiellement les plus lourdes charges sur les groupes les plus vulnérables de la population”.

Cependant, les membres ont déclaré qu’ils voyaient les risques davantage pesés sur un assouplissement trop tôt et permettre à l’inflation de se déchaîner.

“Les participants ont généralement indiqué que les risques à la hausse pesant sur les perspectives d’inflation restaient un facteur clé déterminant les perspectives de la politique”, indique le procès-verbal. “Les participants ont généralement observé que le maintien d’une politique restrictive pendant une période prolongée jusqu’à ce que l’inflation soit clairement sur la voie de 2 % est approprié du point de vue de la gestion des risques.”

Parallèlement aux hausses de taux, la Fed a réduit la taille de son bilan en autorisant jusqu’à 95 milliards de dollars de produits de titres arrivant à échéance à rouler chaque mois plutôt que d’être réinvestis. Dans un programme lancé début juin, la Fed a vu son bilan se contracter de 364 milliards de dollars à 8,6 billions de dollars.

Alors que certaines des mesures récentes de l’inflation ont montré des progrès, le marché du travail, une cible critique des augmentations de taux, a été résilient. La croissance de la masse salariale non agricole a dépassé les attentes pendant la majeure partie de l’année écoulée, et les données publiées plus tôt mercredi ont montré que le nombre d’offres d’emploi y est encore près du double du bassin de travailleurs disponibles.

L’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle moins la nourriture et l’énergie, était de 4,7 % par an en novembre, en baisse par rapport à son pic de 5,4 % en février 2022, mais toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Les économistes, quant à eux, s’attendent largement à ce que les États-Unis entrent en récession dans les mois à venir, résultat du resserrement de la Fed et d’une économie confrontée à une inflation toujours proche des sommets de 40 ans. Cependant, le PIB du quatrième trimestre pour 2022 suit un taux solide de 3,9 %, de loin le meilleur d’une année qui a commencé avec des lectures négatives consécutives, selon la Fed d’Atlanta.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi, dans un message publié sur le site Web du district, qu’il prévoyait que le taux des fonds augmenterait à 5,4% et peut-être plus si l’inflation ne baissait pas.