COMPTE RENDU D’AVANT-MATCH : Oilers vs. Flames (Équipe divisée)

EDMONTON (Alberta) – La bataille de l’Alberta se déroulera sur deux fronts.

Après avoir vaincu les Jets 3-2 en prolongation lors de leurs débuts en pré-saison dimanche, les Oilers diviseront leur équipe en deux pour deux matchs simultanés contre les Flames au Rogers Place et au Scotiabank Saddledome lundi soir.

Le match à domicile de ce soir dans le district ICE sera diffusé en direct sur Les Oilers+ à 19h00 MT.

L’entraîneur-chef Kris Knoblauch et son personnel d’entraîneurs auront 57 joueurs parmi lesquels choisir au camp d’entraînement des Oilers pour assembler deux formations compétitives après que la formation de dimanche ait pu remporter la victoire à mort subite contre les Jets grâce au but vainqueur du défenseur Cam Dineen à 1:17 de la prolongation.

Sam O’Reilly, candidat de première ronde des Oilers en 2024, a trouvé le fond du filet en première période pour entendre un but précoce de Winnipeg, tandis que le meilleur buteur de la saison dernière pour les Condors de Bakersfield, Raphaël Lavoie, a inscrit un but en avantage numérique pour donner brièvement l’avantage aux Bleu et Orange au cours de la période médiane.

Les attaquants Vasily Podkolzin et Matt Savoie ont contribué avec des passes décisives sur le but vainqueur de Dineen en prolongation, tandis que les gardiens Olivier Rodrigue et Collin Delia ont combiné leurs efforts pour effectuer 18 arrêts dans la victoire.

« J’ai un peu confiance », a déclaré O’Reilly. « Évidemment, avoir marqué ce premier but assez tôt dans le match m’a fait du bien et j’ai essayé de continuer à m’appuyer sur ça. »

« Il a été formidable », a dit Lavoie à propos d’O’Reilly. « Rien que la façon dont il a marqué ce premier but. Il est vraiment doué offensivement. Pour un jeune joueur, il avait vraiment l’air d’avoir sa place sur le terrain. Il n’avait pas l’impression de ne pas se faire intimider en sortant de la surface. »