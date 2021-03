Big Tech a généralement présenté la publicité personnalisée comme une « faveur » pour les consommateurs en ce qu’elle filtre les publicités indésirables. Les critiques soutiennent cependant que la pratique est invasive, les données personnelles étant canalisées, extraites et vendues à des annonceurs. Ce faisant, affirment-ils, ces plates-formes deviennent en fait des intermédiaires publicitaires, des fournisseurs d’espaces publicitaires et des éditeurs de contenu. Sauf qu’en vertu de l’article 230 du Communications Decency Act (1996), les entreprises de technologie sont à l’abri des conséquences juridiques de ce qui est publié sur leurs plates-formes, y compris la diffamation, la désinformation, les discours de haine, les théories du complot, entre autres. Essentiellement, cela encourage l’engagement des utilisateurs et l’activité en ligne – qui génère plus de données personnelles – par rapport à la vérification des faits et à d’autres mécanismes de surveillance.

