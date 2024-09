Compte à rebours pour les précommandes de l’iPhone 16 : date de sortie, prix et couleurs des nouveaux téléphones d’Apple

Toutes nos questions sur le nouvel Apple iPhone 16 ont trouvé une réponse lors de l’événement Apple « Glowtime » de lundi, avec des réponses incluant les grandes nouveautés comme un bouton de lancement de l’appareil photo, de nouvelles couleurs comme l’outremer et l’intégration de nouvelles astuces Apple Intelligence.

Les derniers téléphones phares d’Apple avec iOS 18 seront certainement très demandés une fois mis en vente. Heureusement pour vous, nous avons tous les détails dont vous aurez besoin pour en ramener un à la maison le plus tôt possible, et nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que nous continuerons à trouver les meilleures offres sur iPhone 16.

Vous achetez bientôt le nouvel iPhone 16 ? Découvrez les meilleures offres sur les accessoires iPhone comme l’Apple Watch Series 10 et les AirPods 4.

Regarde ça: Prise en main de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max 03:41

Quand sortira le nouvel iPhone 16 ?

La gamme iPhone 16 et 16 Pro d’Apple sera lancement le 20 septembre. C’est la date à laquelle ceux qui précommandent suffisamment tôt – par exemple juste au moment de l’ouverture des précommandes – peuvent s’attendre à recevoir leur nouvel appareil par la poste. C’est également la date à laquelle le stock en magasin sera disponible. Gardez à l’esprit que certaines configurations ont tendance à être « épuisées » en stock, ce qui signifie qu’il y a souvent des retards pour la couleur la plus populaire et la capacité de stockage d’un modèle donné.

Nous vous suggérons d’avoir quelques options de secours en tête si vous êtes déterminé à acheter un nouvel iPhone le 20 septembre ou peu de temps après.

Quand commencent les précommandes pour l’iPhone 16 ?

Si vous voulez être sûr d’être le premier dans la file d’attente virtuelle pour l’iPhone 16 d’Apple, prévoyez de précommander votre téléphone le plus tôt possible, surtout si vous pensez que la couleur sur laquelle vous avez jeté votre dévolu est également celle dont tout le monde parle autour de vous. Précommandes iPhone 16 débutera le vendredi 13 septembre à 5 heures du matin, heure du PacifiqueCela s’applique au système de précommande en ligne d’Apple ainsi qu’à ceux des principaux détaillants et opérateurs.

Nous avons vu les nouveaux modèles d’iPhone 16 dans la salle de démonstration au siège d’Apple à Cupertino, en Californie. Lisa Eadicicco/CNET

Dans quelles couleurs sont disponibles les téléphones iPhone 16 ?

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont disponibles en cinq coloris : noir, blanc, rose, « teal » (vert) et « ultramarine » (bleu). Les modèles iPhone 16 Pro sont disponibles en quatre finitions : un titane noir plus foncé, un titane blanc plus brillant, un titane naturel et un nouveau titane désert.

Le nouveau modèle de base de l’iPhone 16 est disponible en cinq couleurs « vibrantes ». Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Quels sont les prix des différents nouveaux modèles d’iPhone 16 ?

Les prix varient en fonction de la quantité de stockage, mais chaque modèle démarre à :

iPhone 16 : 799 $ (capacité de 128 Go à 512 Go ; poids de 170 g ; écran OLED de 6,1 pouces)

iPhone 16 Plus : 899 $ (capacité de 128 Go à 512 Go ; poids de 7,03 oz ; écran OLED de 6,7 pouces)

iPhone 16 Pro : 999 $ (capacité de 128 Go à 1 To ; poids de 7,03 oz ; écran OLED de 6,3 pouces)

iPhone 16 Pro Max : 1 199 $ (capacité de 256 Go à 1 To ; poids de 227 g ; écran OLED de 6,9 ​​pouces)

En savoir plus: Le tout nouveau bouton de l’iPhone 16 ajoute le contrôle de l’appareil photo au téléphone phare d’Apple

Comment puis-je trouver les meilleures offres iPhone 16 ?

Nous continuerons à mettre à jour la liste ci-dessous avec toutes les meilleures offres iPhone 16 auprès de tous les principaux détaillants et opérateurs américains à ce stade de précommande.

Vous pouvez précommander la série iPhone 16 sur l’Apple Store à partir du vendredi 13 septembre, la date d’arrivée prévue étant le 20 septembre.

Vous souhaitez profiter d’une offre sur les modèles iPhone précédents ? Notre tour d’horizon des meilleures offres iPhone comprend des promotions sur l’iPhone 15, l’iPhone SE et bien plus encore.