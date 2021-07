Compte à rebours pour Great Deplatforming partie 2? PayPal s’associe à ADL contre « l’extrémisme et la haine » – RT USA News

L’Anti-Defamation League, un groupe anti-intolérance pro-censure, s’est associé à PayPal pour « combattre la haine » en coupant son financement. Mais sa définition de la « haine », critiquée comme expansive et fongible, a suscité des inquiétudes.

L’ADL et PayPal se sont regroupés pour « combattre l’extrémisme et la haine » en limitant la capacité des utilisateurs à donner de l’argent à l’aide du processeur de paiement en ligne populaire, a déclaré lundi le groupe de défense des droits.

« PayPal et ADL se concentreront sur la découverte et la perturbation des pipelines financiers qui soutiennent les mouvements extrémistes et haineux », a déclaré le groupe, ajoutant qu’ils s’en prendraient « des acteurs et des réseaux se propageant et tirant profit de toutes les formes de haine et de fanatisme contre n’importe quelle communauté. »

La paire aussi « a lancé un effort de recherche » pour comprendre comment « des mouvements extrémistes et haineux à travers les États-Unis tentent de tirer parti des plateformes financières pour financer des activités criminelles. » Ces informations précieuses, ont-ils déclaré, seront partagées avec les forces de l’ordre, le secteur bancaire et les décideurs.





Aussi sur rt.com

Les grandes entreprises technologiques cibleront les milices de droite et les « manifestes d’attaquants » via la même base de données utilisée pour identifier les terroristes







Cependant, l’ADL a été critiquée dans le passé pour avoir trouvé la haine pratiquement partout. L’un des exemples les plus récents d’une telle ferveur est venu en réponse à un article publié dans le National Post du Canada, qui a été dénoncé par l’ADL parce que son auteur a mentionné qu’un des 32 législateurs américains soutenant une réforme fiscale appartenait à une fraternité juive. Le groupe a également fait valoir que la manne boursière de GameStop avait contribué à attiser les théories du complot sur les Juifs.

Le groupe s’est associé à des organisations de justice sociale au plus fort des émeutes de George Floyd pour faire pression sur les gros annonceurs Facebook pour qu’ils suspendent leurs publicités sur la plate-forme dans le cadre de la campagne « Stop Hate for Profit ».

Le géant des médias sociaux a eu des retrouvailles en larmes avec certains de ses annonceurs peu de temps après avoir promis de se soumettre à un « audit indépendant et tiers » à côté d’un morceau de nouvelles règles pénibles pour la parole, et le PDG Mark Zuckerberg a admis dans un témoignage au Congrès que sa plate-forme supprime presque tous les soi-disant « discours de haine » avant qu’il ne soit vu par un seul globe oculaire humain. Cela signifie que des algorithmes non connus pour leur affinité pour l’humour et les subtilités du langage font en fait le travail de déterminer ce qui est autorisé sur le site, qui pour beaucoup de gens constitue une passerelle vers Internet.

C’est probablement la raison pour laquelle les utilisateurs de PayPal à droite et à gauche du grand public sont concernés. Certains d’entre eux se sont tournés vers les médias sociaux pour avertir que sa campagne anti-haine pourrait équivaloir à un « cote de crédit social ».

Pourquoi ne pas simplement l’appeler le pointage de crédit social et commencer à punir les gens qui pensent mal comme ils le font en Chine @Pay Pal – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 26 juillet 2021

Le journaliste conservateur Jack Posobiec a noté la tendance générale vers plus de censure des Big Tech, ajoutant que les partis démocrate et républicain semblent être d’accord, car ce dernier avait « n’a rien fait pour empêcher que cela se produise ». Un autre commentateur a observé que personne n’avait jamais voté pour donner un tel pouvoir à l’ADL.

L’ADL doit maintenant décider si vous êtes autorisé à avoir un compte Twitter ou PayPal, qui a déjà voté pour Jonathan Greenblatt pour prendre ces décisions ? https://t.co/BDFcDgeb7K – Keith Woods ️ (@KeithWoodsYT) 26 juillet 2021

Certains ont affirmé qu’ils avaient déjà perdu leurs comptes PayPal pour avoir « tort » idéologie, arguant que la censure de l’ADL vise à marginaliser certaines opinions politiques.

PayPal a verrouillé mon compte et prend régulièrement les dons de côté car certains d’entre vous mentionnent le mot « Syrie » dans vos aimables messages. Leur définition de « l’extrémisme » est apparemment juste existante. L’ADL va juste étendre cela à tous ceux qui critiquent Israël, vous le savez déjà. https://t.co/guWVBpPl9T – Richard Medhurst (@richimedhurst) 26 juillet 2021

À la lumière des récentes nouvelles de l’ADL en partenariat avec paypal et de son histoire d’espionnage d’activistes, je tiens à le rappeler à tout le monde plus tôt cet été. https://t.co/PkBdOH8n1q — #SaveSilwan #SaveBeita ائيل | (@strelkaibelka) 26 juillet 2021

Pris entre le marteau et l’enclume – ou un groupe « anti-haine » heureux de la censure et un algorithme trop zélé – beaucoup craindre ils ont été victimes de « censure financière ». À la manière typique des Big Tech, PayPal s’est fait le seul jeu en ville en termes de processeurs de paiement en ligne, à part Patreon, qui a également frappé de grands noms pour ce que les victimes insistent sur de fausses accusations de violations des conditions de service.

Si vous êtes écrivain et que vous voulez faire un patreon, tant mieux ! Donnez des chapitres tôt, offrez des commissions, faites des sondages sur ce qu’il faut écrire, envoyez des copies physiques, etc., mais dès que Patreon est le SEUL endroit où vous publiez une fic, vous enfreignez leurs CGU et mettez tout en danger. Post+ sera pareil ! – L’horloge est à court de tocs (@clockways) 22 juillet 2021

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a suggéré qu’une accélération de cette déplateforme pourrait être envisagée, soulignant les dommages prétendument causés par la désinformation anti-vaccin tout en exigeant que les utilisateurs bannis de Facebook soient également supprimés de Twitter et d’autres plateformes technologiques.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !