Compte à rebours de la finale de la Ligue des champions, Keïta rejoint le Werder Brême et plus – en direct

il y a 7 mois 07h59 HAE Un email. Celui-ci vient de Kurt Perleberg et il est difficile de discuter avec, à moins que vous ne soyez un fan de Manchester City ou de l’Inter du genre Milan, bien sûr. Comme vous et moi le savons tous, la plus grande histoire non seulement du football mais de tout le sport cette semaine est le transfert choquant de Lionel Messi vers l’Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

il y a 15 mois 07.51 HAE Une autre friandise de transfert liée à la Bundesliga pour vous, ici, avec le transfert de Konrad Laimer du RB Leipzig au Bayern Munich confirmé. Le joueur de 26 ans se joint à un transfert gratuit. Pas comme le Bayern pour balayer tout le talent des petites lumières du football allemand, n’est-ce pas? Incidemment, vous pouvez vous tenir au courant de toutes les offres de transfert de cet été des cinq grandes ligues européennes sur Le traqueur de transfert interactif du Guardian. Bienvenue à Munich, Konrad ! 🔴⚪#MiaSanMia pic.twitter.com/g4adXt7tWp — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 9 juin 2023



il y a 24 mois 07h41 HAE Keïta rejoint le Werder Brême Naby Keïta a un nouveau club. Après sa sortie de Liverpool, le milieu de terrain est revenu en Bundesliga et a rejoint le Werder Brême. Il devrait bien faire là-bas. Es ist wirklich wahr : Der SV Werder verpflichtet Naby #Keïta. ✍️ Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom @LFC un die Weser 👉 https://t.co/c1yZU1bIx9 Herzlich Willkommen, Naby ! 💚#Werder pic.twitter.com/QDKQOKq4Kh — SV Werder Brême (@werderbremen) 9 juin 2023

il y a 29 min 07h36 HAE Merci Will. Une belle pré-finale de Ligue des champions chargée pour me faire avancer alors. La question que beaucoup se posent est la suivante : l’Inter a-t-il une quelconque chance à Istanbul ? Notre expert en football italien Nicky Bandini sélectionne cinq joueurs de l’équipe de Simone Inzaghi qui pourraient causer des problèmes à Manchester City. (Et pour ma part, je suis choqué que Romelu Lukaku n’ait pas fait la coupe). D’Acerbi à Martínez : cinq joueurs clés de l’Inter en finale de la Ligue des champions En savoir plus

il y a 41 min 07h25 HAE S’adressant à BBC Radio Manchester, Kyle Walker a réitéré son désir d’égaler l’équipe de United qui a vaincu le Bayern Munich au Camp Nou il y a 24 ans pour obtenir un triplé sans précédent. « Je pense que lorsque nous avons remporté la Premier League, nous ne voulions pas parler du triplé parce que vous avez encore un match à Wembley contre vos principaux rivaux », a-t-il déclaré. « Maintenant, quand cette victoire est arrivée, vous ne pouvez pas tourner autour du pot – c’est là. Si nous les joueurs voulons aller et être associés à l’équipe de Manchester United [in 1999] nous devons saisir cette opportunité. J’espère que nous pourrons le faire, sortir d’Istanbul avec une bière à la main pour célébrer et être des gagnants du triplé. Kyle Walker applaudit les fans de Manchester City après la victoire en finale de la FA Cup. Photographie : Kirsty Wigglesworth/AP

il y a 1h 07.10 HAE Vous ne pouvez jamais avoir trop de Jonathan Wilson, n’est-ce pas ? Le voici avec la vérité tactique sur l’Inter, dont les deux avant, les trois arrière, les arrières latéraux offensifs et le milieu de terrain musclé pourraient tous causer des problèmes à City. Tactiques finales de la Ligue des champions: comment l’Inter peut troubler Manchester City En savoir plus



il y a 1h 07.05 HAE Retour sur la finale de la Ligue des champions, donc. Les fans de la ville ont commencé à arriver à Istanbul et ils ont apporté leurs bannières géantes avec eux. Les fans de Manchester City posent devant une réplique surdimensionnée du trophée de la Ligue des champions. Photographie : Martin Rickett/PA



il y a 1h 07.02 HAE Voici un petit rappel de l’héroïsme de Foster alors que Wrexham a décroché le titre de la Ligue nationale, grâce en grande partie à son arrêt sur penalty pour nier Cedwyn Scott alors que l’équipe galloise a gagné 3-2 contre ses rivaux les plus proches, Notts County, au Racecourse Ground. Nous ne pouvions pas ne pas republier *cette* sauvegarde de pénalité ! 🔴⚪️ #WxmAFC | #Une année de plus pic.twitter.com/AcuEXYOJSw — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 9 juin 2023



il y a 1h 06h55 HAE Enlevons un instant notre vieux chapeau fatigué de la Ligue des champions et remplaçons-le par le diadème scintillant de la Ligue 2. Dans des nouvelles qui viendront comme une douce musique aux oreilles des fans de Wrexham, Ben Foster a signé une prolongation de contrat d’un an et restera avec l’équipe nouvellement promue pour sa première saison dans la Ligue de football pendant 15 ans. « A la fin de la saison dernière, il était évident que j’aimais être au club, j’aimais faire partie de l’équipe et tout ce que Wrexham représente », a-t-il déclaré. « J’avais décidé avant la fin de la saison dernière que je voulais le faire, parce que c’est comme chez moi. Je n’ai jamais rejoint un club de football et je me suis senti à l’aise si vite. 🎵Un chant qui a pris vie🎵 🔴⚪ #WxmAFC | #Une année de plus pic.twitter.com/G7dFwKVh3M — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 9 juin 2023



il y a 1h 06h47 HAE Chelsea signe Macario Plus d’infos sur les transferts ? Oh, allez-y alors. En WSL, Chelsea a signé Catarina Macario de Lyon pour un contrat de trois ans. « J’ai hâte de commencer ici », a déclaré l’attaquant américain sur le site Internet du club. « Je suis vraiment heureux de signer pour Chelsea et j’espère bien représenter le maillot au cours des prochaines années. » Mettre la plume sur papier jusqu’en 2026 ! ✍️ pic.twitter.com/kebwn868fx — (C)helsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 9 juin 2023

il y a 1h 06.37 HAE Quelques nouvelles de transfert pour vous maintenant. Installé en France en septembre dernier, Ross Barkley a été libéré par Nice et est désormais agent libre. Nicolas Pépé et Joe Bryan quitteront également le club, après avoir passé la saison en prêt respectivement d’Arsenal et de Fulham.



il y a 2h 06.24 HAE S’adressant à BBC Radio 5 Live avant de faire le voyage en Turquie, Erling Haaland a évoqué la perspective terrifiante de s’améliorer au football. « Je suis encore jeune et je peux beaucoup m’améliorer », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de choses que je peux faire car il y a beaucoup à améliorer. « Mais je suis à l’endroit idéal, travaillant avec le meilleur entraîneur et les meilleurs joueurs du monde. Pep est un maniaque des détails et tout ce qu’il faut pour les développer. Erling Haaland débarque à Istanbul. Photographie : Oliver Hardt/UEFA/Getty Images

il y a 2h 06.23 HAE En voici un de plus pour continuer: John Stones sur sa saison exceptionnelle et comment il a changé les choses sous la direction de Guardiola. « Je me l’ai prouvé »: John Stones s’adapte au nouveau rôle clé de Manchester City En savoir plus



il y a 2h 06.17 HAE Phil Mongredien n’est pas aussi impressionné par la marche incessante de City. « De nombreux fans de football détestent activement la façon dont le muscle financier de City a déformé le jeu anglais au cours des 15 dernières années », note-t-il. « Ayant réussi à rendre la Premier League si ennuyeusement prévisible, étendre cet étranglement à l’Europe en battant l’Inter samedi ne serait guère quelque chose à célébrer. « Et c’est avant même que nous n’arrivions aux plus de 100 accusations de dopage financier portées contre le club par la Premier League plus tôt cette année – ce qu’ils nient avec véhémence. Tant que cet énorme point d’interrogation est suspendu pour savoir s’ils ont atteint leur position dominante en trichant effectivement, pourquoi un neutre voudrait-il (plus) qu’ils prospèrent ? » La triste histoire du football moderne peut se résumer en deux mots : Manchester City | Phil Mongrédien En savoir plus

il y a 2h 06.10 HAE Karen Carney estime que le succès de City est symptomatique de la force de la Premier League au sens large. « La nature compétitive de la Premier League aide ses clubs en Europe », écrit-elle. « City a rarement eu un week-end facile cette saison et a dû se battre pour ses points, peu importe contre qui il jouait. Il y a de la force dans toute la ligue, ce qui signifie que les meilleures équipes doivent se surpasser… la nécessité de maintenir les normes profite à un club comme City lorsqu’il affronte une opposition de qualité en Ligue des champions. La force et la puissance de Manchester City peuvent renforcer la domination de la Premier League | Karen Carney En savoir plus



il y a 2h 06.01 HAE Jonathan Wilson s’est plongé dans l’édition du 15e anniversaire d’Inverting the Pyramid, retraçant la montée des superclubs, des méga-dépenses, des joueurs célèbres et des managers modernes. Contient ajouté Guardiola. Intégrer des célébrités dans les systèmes est le défi des managers d’élite modernes | Jonathan Wilson En savoir plus



il y a 2h 05h45 HAE Commençons par une partie de notre couverture de la semaine dernière, préparation du grand match à Istanbul. Tout d’abord, voici ce que Kyle Walker avait à dire lorsqu’il a été interrogé sur l’ambition de City d’imiter les vainqueurs du triplé de Manchester United en 1999. La triple offre de Manchester City motivée par le désir d’égaler United, affirme Walker En savoir plus