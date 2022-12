Comptable, 41 ans, a escroqué 1,3 million de livres sterling au travail et a vécu une vie «fantastique» de voyages aux États-Unis, de séjours au Ritz et de virées shopping chez Harrods

UN COMPTABLE qui a escroqué 1,3 million de livres sterling au travail pour financer son style de vie “fantastique” avec des voyages aux États-Unis et des virées shopping chez Harrods a été emprisonné.

Darren Mackenzie, 41 ans, travaillait pour la chaîne de pharmacies de son ami Max Punni lorsqu’il dépensait l’argent de l’entreprise en vacances de luxe, en hôtels coûteux et en voyages de shopping coûteux.

Mackenzie a volé plus de 1,3 million de livres sterling à son ami et employeur Crédit : Facebook

Le comptable a utilisé une partie de l’argent pour faire des voyages de luxe aux États-Unis Crédit : Facebook

L’homme de 41 ans a beaucoup dépensé en vêtements et chaussures de créateurs Crédit : PA

L’employé de la pharmacie a dépensé la somme énorme pour des voyages à New York et à Las Vegas, des séjours au Ritz, des montres Rolex et des vêtements Versace.

L’homme de 41 ans, de Fownes Road, Minehead, Somerset, a été emprisonné pendant cinq ans et huit mois à Taunton Crown Court après avoir plaidé coupable de fraude par abus de position de confiance.

La tromperie a été découverte lorsqu’un collègue est tombé sur des factures relatives à la maison à trois lits de Mackenzie.

Lorsque les enquêteurs sur les fraudes ont commencé à examiner à la fois ses finances et celles de l’entreprise, ils ont découvert qu’il avait non seulement payé les travaux de construction et de décoration intérieure de sa maison en utilisant les comptes de l’entreprise, mais qu’il avait également transféré de l’argent directement sur ses comptes personnels et s’était même accordé une augmentation de salaire non autorisée. .

Les détectives ont analysé plus de sept ans de relevés bancaires et ont établi que Mackenzie avait utilisé l’argent pour :

financer des travaux de construction et des rénovations domiciliaires de plus de 300 000 £, dont près de 80 000 £ en menuiserie spécialisée, 50 000 £ en cuisine et 10 000 £ en système de sonorisation.

payer pour des vacances de luxe dans des destinations telles que New York et Las Vegas.

couvrir le coût des séjours dans des hôtels cinq étoiles à Londres, notamment The Savoy, The Ritz et The Dorchester.

financer des sorties shopping chez Harrods et Fortnum and Mason

acheter des dizaines de montres chères, dont Rolex et Tag Heuer

acheter des vêtements de marque, des bagages et des articles ménagers, y compris des vêtements Versace et des bagages Luis Vuitton.

M. Punni a déclaré que les crimes de Mackenzie mettaient ses entreprises en danger et mettaient en péril les soins de santé pour les personnes qui comptaient sur le service.

“Nous avons subi une perte financière de plus d’un million de livres sterling, de sorte qu’un individu scandaleux pourrait vivre un style de vie fantastique sans tenir compte des conséquences”, a-t-il déclaré.

Mackenzie fera face à des poursuites en vertu de la Loi sur les produits de la criminalité où les enquêteurs tenteront de récupérer l’argent.

Le sergent-détective Louise Sinclair, de la police d’Avon et du Somerset, a déclaré: “L’étendue de la tromperie de Darren Mackenzie était étonnante.

“Son comportement était une terrible trahison non seulement de son employeur mais aussi de quelqu’un qui le considérait comme un bon ami.

“Pendant qu’il faisait la fête, éclaboussant l’argent sur les produits de luxe et les vacances, deux de ses collègues ont sacrifié un salaire combiné de 200 000 £ car ils pensaient que l’entreprise avait des difficultés financières.

“Il n’a avoué sa fraude qu’après que M. Punni ait personnellement examiné les comptes et même alors, il n’a fait que des aveux partiels.

“Pendant ce temps, Mackenzie a maintenant beaucoup de temps derrière les barreaux pour réfléchir à ses actions.”

Il faisait souvent du shopping chez Harrods Crédit : PA