Comprendre une semaine de frappes de missiles au Moyen-Orient

Par Raffi Berg

Rédacteur en chef de BBC News Online pour le Moyen-Orient

il y a 7 heures

La semaine dernière a été marquée par de nouvelles vagues de violence au Moyen-Orient, renforçant les craintes d’une propagation du conflit dans une région déjà instable.

Voici un bref guide de ce qui s’est passé – et où cela pourrait mener.

IRAN-PAKISTAN

Mardi, l’Iran a mené de manière inattendue une attaque de missiles et de drones sur le territoire pakistanais. L’Iran a déclaré qu’il ciblait un groupe militant iranien sunnite, Jaish al-Adl, qui a organisé des attaques en Iran. Le Pakistan a déclaré que deux enfants avaient été tués et avaient rapidement riposté en lançant des missiles sur des « cachettes terroristes » pakistanaises du côté iranien de la frontière. L’Iran a déclaré que trois femmes, deux hommes et quatre enfants avaient été tués.

Cette flambée de violence a exacerbé les tensions dans une région déjà confrontée à une multitude de crises. Bien que la zone des frappes du tac au tac soit éloignée des principaux théâtres de combat au Moyen-Orient, la frontière est instable et de nouveaux incidents pourraient rapidement s’intensifier, par exemple si Jaish al-Adl riposte contre l’Iran.

LE YÉMEN ET LA MER ROUGE

Cette semaine a vu plusieurs séries de frappes de missiles de la marine américaine contre le mouvement chiite Houthi Zaidi au Yémen, à la suite des attaques des Houthis contre les navires dans la mer Rouge, une voie navigable cruciale pour le commerce mondial. Les Houthis – soutenus par l’Iran – ont intensifié leurs attaques en novembre suite au déclenchement de la guerre à Gaza. Ils ont promis de cibler les bateaux « liés à Israël » aussi longtemps que l’offensive israélienne se poursuivrait, pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens.

En conséquence, toute la navigation marchande dans les eaux internationales est menacée, ce qui est considéré comme intolérable par les puissances occidentales. Les États-Unis et le Royaume-Uni, soutenus par leurs alliés, ont lancé la semaine dernière les premières frappes aériennes contre les Houthis pour tenter de les dissuader – mais le groupe est resté provocateur.

Lundi, les Houthis ont frappé un navire américain dans le golfe d’Aden, ce qui semble être leur première attaque réussie contre un navire américain depuis le début de leur campagne. Un deuxième a été touché mercredi dans le golfe d’Aden et les Houthis ont promis de continuer, ce qui soulève la perspective de nouvelles frappes américaines et la question de savoir si l’Iran se sentira obligé de répondre.

ISRAËL-HEZBOLLAH-IRAN

L’Iran a déclaré que son attaque était une réponse aux assassinats israéliens présumés récemment d’un haut commandant iranien en Syrie et de deux militants de haut rang soutenus par l’Iran au Liban – l’un un commandant du mouvement militant chiite Hezbollah et l’autre le chef adjoint du groupe palestinien Hamas. .

La frontière israélo-libanaise, où Israël et le Hezbollah – lourdement armés et financés par l’Iran – ont fréquemment échangé des frappes depuis l’attaque du Hamas contre Israël et le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, est l’un des fronts les plus dangereux de la région.

Mercredi, le chef d’état-major de l’armée israélienne a déclaré que “la probabilité d’une [war in the north] ce qui se passera dans les mois à venir est bien plus élevé que par le passé. »

GROUPE IRAN-ÉTAT ISLAMIQUE

Parallèlement à ses frappes en Irak, l’Iran a tiré des missiles sur une province du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles, affirmant avoir ciblé des bases du groupe État islamique (EI) en représailles aux attentats suicides de l’EI dans le sud de l’Iran le 3 janvier. qui a tué 94 personnes. L’EI, un groupe djihadiste sunnite, considère les musulmans chiites comme hérétiques, et l’Iran est la puissance chiite dominante dans la région.

Bien que l’Iran soit un allié clé du gouvernement syrien, frapper directement des militants dans la région tenue par les rebelles constitue une mesure rare et un signal à ses adversaires que l’Iran est prêt à agir à distance.

ISRAËL-SYRIE-IRAN

Une frappe aérienne sur la capitale syrienne, Damas, a tué samedi 10 personnes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Cinq d’entre eux étaient des membres éminents du Corps d’élite des Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

La Syrie et l’Iran ont blâmé Israël, l’Iran jurant de se venger.

Cela fait suite à des frappes similaires autour de Damas plus tôt dans la semaine. Israël n’a pas fait de commentaire, mais a précédemment reconnu avoir mené des centaines d’opérations aériennes en Syrie impliquant des attaques contre des cibles qui, selon lui, sont liées à l’Iran. Une interception d’un avion de combat par la défense aérienne syrienne – ce qui ne s’est pas encore produit – ou des représailles meurtrières pourraient déclencher une nouvelle crise dans une région en proie aux guerres.

ISRAËL-GAZA

Les combats intenses entre Israël et le Hamas à Gaza se sont poursuivis, la guerre y étant maintenant dans sa 15e semaine. Au moins 713 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis dimanche dernier, portant le bilan des morts depuis le 7 octobre à près de 25 000, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Du côté israélien, huit soldats ont été tués au cours de la même période, portant le total des morts au combat à 188.

Israël a également été touché lundi par une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche, pour laquelle la police a arrêté deux suspects palestiniens de Cisjordanie occupée. L’attaque, saluée par le Hamas, a tué une femme et blessé 17 autres personnes. Il s’agissait de l’une des premières attaques de ce type en Israël depuis le début de la guerre à Gaza, renforçant les inquiétudes des Israéliens encore sous le choc des attaques du 7 octobre.

La violence s’est également intensifiée en Cisjordanie parallèlement à la guerre. Les frappes aériennes israéliennes mercredi ont tué neuf Palestiniens, ont indiqué des médecins. Israël a déclaré qu’au moins cinq des morts préparaient une attaque imminente.

AUTRES Arènes

Des attaques d’un pays contre un autre ont également eu lieu cette semaine dans d’autres endroits du Moyen-Orient.

La Turquie a mené lundi des frappes aériennes contre des militants kurdes dans le nord de l’Irak et contre une alliance de milices dirigées par les Kurdes et soutenue par les États-Unis dans le nord de la Syrie, a annoncé son ministère de la Défense. Les dernières frappes s’inscrivent dans le cadre d’un conflit sanglant qui dure depuis des décennies entre la Turquie et des groupes armés kurdes que la Turquie, qui compte une importante minorité kurde, considère comme des organisations terroristes. L’une des frappes aurait touché une prison abritant plus de 3 000 prisonniers de l’EI.

De rares frappes aériennes ont également été menées par la Jordanie à travers sa frontière avec la Syrie. Dix personnes, dont des enfants, auraient été tuées. On pense qu’il visait les trafiquants de drogue. Les milices soutenues par l’Iran en Syrie ont été accusées par la Jordanie de trafic d’amphétamine Captagon vers le royaume et vers les États arabes du Golfe.