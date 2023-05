Comprendre l’IA « devrait faire partie des cours de formation des enseignants »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Comprendre l’intelligence artificielle (IA) devrait faire partie des cours de formation des enseignants, a déclaré l’organisme professionnel de l’informatique.

Selon BCS, The Chartered Institute for IT, l’utilisation de la technologie numérique, y compris l’IA, devrait être au premier plan de la formation initiale des enseignants (ITT) et des qualifications de leadership des chefs d’établissement.

La mesure aiderait les enseignants à mieux comprendre comment les élèves utilisent l’IA à la maison, y compris les éventuels risques de plagiat, a déclaré BCS.

Cela vient après que les conseils des principaux comités d'examen du Royaume-Uni aient suggéré que les écoles devraient obliger les élèves à suivre certains de leurs cours «en classe sous supervision directe» au milieu des craintes de tricherie dans le contexte de l'utilisation de l'IA.





L’utilisation de l’IA pour planifier et préparer les cours, noter et évaluer le travail des élèves et identifier les améliorations deviendra la norme pour les écoles qui aspirent à l’excellence, et nous devons nous assurer que cela profite à tous, dans toutes les régions. Julia Adamson, BCS

ChatGPT est une forme d’IA générative qui peut répondre aux questions d’une manière humaine et comprendre le contexte des requêtes de suivi, un peu comme dans les conversations humaines, tout en étant capable de rédiger des essais si demandé – suscitant des craintes que cela pourrait être utilisé par les élèves pour faire leurs devoirs.

Julia Adamson, directrice générale de l’éducation et du bien public chez BCS, a déclaré : « Si l’IA n’est pas intégrée à la formation des enseignants, les résultats pour le développement des élèves et des chefs d’établissement en souffriront.

« L’utilisation de l’IA pour planifier et préparer les cours, noter et évaluer le travail des élèves et identifier les améliorations deviendra la norme pour les écoles aspirant à l’excellence, et nous devons nous assurer que cela profite à tous, dans toutes les régions.

« Il ne s’agit pas seulement de comprendre combien d’élèves utilisent des chatbots en dehors de l’école pour faire leurs devoirs, mais de s’assurer que l’IA est utilisée dans toute l’école pour accélérer l’apprentissage, sans, par exemple, que des biais dans les données de formation ne s’infiltrent. »

La semaine dernière, une lettre envoyée au Times signée par plus de 60 personnalités de l’éducation a déclaré que les écoles étaient « déconcertées » par le taux de changement de l’IA et pensaient qu’il évoluait « beaucoup trop vite ».

Les chefs d’établissement ont annoncé un organisme intersectoriel composé d’enseignants de premier plan et guidé par des experts en technologie pour conseiller les écoles sur l’IA dans les écoles.

Une enquête de BCS, publiée en février, a révélé que plus de la moitié des enseignants en informatique pensent que les écoles ne sont pas préparées à l’impact que ChatGPT pourrait avoir sur l’apprentissage.

Il a révélé que 62% des enseignants en informatique ont déclaré que les chatbots alimentés par l’IA tels que ChatGPT rendraient plus difficile la notation équitable du travail des étudiants.

Mme Adamson a ajouté : « Les enseignants et le personnel de soutien scolaire devraient pouvoir utiliser la technologie numérique dans tous les aspects de leur travail ; mais ils ne sont pas formés pour le faire et sont abandonnés.