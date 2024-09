Comprendre les risques et les avantages de l’hormonothérapie pour la ménopause

L’hormonothérapie est un traitement courant pour gérer les symptômes de la ménopause, mais il est essentiel de comprendre ses risques et ses avantages pour une prise en charge adéquate des patientes. Stephanie Faubion, MD, MBA, directrice médicale de la Menopause Society, a souligné l’importance d’identifier les contre-indications et d’évaluer les facteurs de risque individuels lors de sa présentation à la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society.

Selon Faubion, « il s’agissait de comprendre les risques et les avantages de l’hormonothérapie. Il s’agissait d’identifier les contre-indications, qui sont peu nombreuses. Il s’agit d’antécédents d’accident vasculaire cérébral, d’antécédents de crise cardiaque, d’antécédents de cancers hormono-sensibles comme le cancer du sein ou de l’endomètre, d’antécédents de caillot sanguin et de saignements vaginaux inexpliqués, ce qui est mon cas préféré, car ils ne devraient pas rester inexpliqués très longtemps. » Une fois ces contre-indications écartées, la plupart des femmes de moins de 60 ans et de moins de 10 ans après le début de la ménopause qui présentent des symptômes vasomoteurs importants sont considérées comme de bonnes candidates à l’hormonothérapie.

La santé cardiovasculaire est un facteur essentiel à prendre en compte lors de la prescription d’HT. Faubion explique : « Nous devons tenir compte du risque de maladie cardiovasculaire et nous pouvons utiliser le calculateur de risque ASCVD pour nous informer à ce sujet. » Les maladies cardiovasculaires deviennent particulièrement pertinentes car, comme l’a souligné Faubion, environ 80 % des femmes âgées de 55 ans ou plus souffrent d’au moins une maladie chronique et 50 % en souffrent de deux ou plus. Les affections courantes comprennent l’hypertension, l’obésité et une glycémie à jeun altérée, qui doivent être prises en compte lors de la décision de prescrire ou non une HT et de déterminer la voie d’administration appropriée.

L’un des points importants à retenir est la différence de risque de cancer du sein selon le type d’hormonothérapie. Faubion a souligné que « le risque est différent si l’on utilise des œstrogènes seuls chez les femmes qui ont subi une hystérectomie ou une combinaison d’œstrogènes et de progestatifs chez les femmes qui ont un utérus ». Elle a ajouté que, selon les données de la Women’s Health Initiative, l’utilisation d’œstrogènes seuls ne semble pas augmenter le risque de cancer du sein, tandis que la thérapie combinée peut entraîner « un peu moins d’un cas supplémentaire pour 1 000 femmes par an après environ cinq ans de traitement ».

Un autre avantage important de l’hormonothérapie est son effet positif sur la santé osseuse. Faubion a noté : « Elle réduira la perte osseuse autour de la transition de la ménopause, ce qui réduit le risque de fracture et prévient la perte osseuse. » Cependant, en ce qui concerne la santé cognitive, les données sont plus neutres. Commencer l’hormonothérapie avant l’âge de 60 ans et dans les 10 ans suivant le début de la ménopause ne présente aucun danger, mais probablement aucun avantage cognitif non plus.

Faubion a souligné l’importance de réévaluer régulièrement l’hormonothérapie, affirmant que « l’hormonothérapie et son utilisation doivent être réévaluées régulièrement. Nous n’envoyons pas les gens au Pays Imaginaire en leur disant : « Bonne vie ». Au contraire, il faut les surveiller régulièrement, au moins une fois par an. » De plus, elle a conseillé que l’arrêt de l’hormonothérapie ne soit pas basé uniquement sur l’âge, mais plutôt sur les besoins et les facteurs de risque de chaque patient.

En fin de compte, l’hormonothérapie peut améliorer considérablement la qualité de vie de nombreuses femmes, en particulier celles qui souffrent de symptômes persistants liés à la ménopause et qui ne répondent pas aux autres traitements. Comme l’a noté Faubion, « certaines femmes s’en sortent très bien, sans hormonothérapie. Certaines femmes ont des symptômes récurrents, environ 50 % des femmes auront des symptômes récurrents lorsqu’elles arrêteront ». La décision de poursuivre ou d’arrêter l’hormonothérapie doit être basée sur une analyse risque-bénéfice individualisée à mesure que les femmes vieillissent et accumulent davantage de maladies chroniques.