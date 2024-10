Comprendre les nuances du vaccin maternel contre le RSV et des anticorps monoclonaux pour la population pédiatrique

Les nouveau-nés sont très susceptibles de contracter le VRS et de développer une maladie grave dès les premiers stades de leur vie.

« Ils contractent une bronchiolite, une pneumonie et sont hospitalisés lorsqu’ils ont des difficultés à respirer et ont besoin d’un apport d’oxygène », a déclaré Helen Chu, MD, MPH, professeur de médecine, d’épidémiologie et de santé mondiale à l’Université de Washington. « Au cours des dernières décennies, la première cause d’hospitalisation de nourrissons aux États-Unis était l’infection par le RSV. Il s’agit donc d’un fardeau important, tant pour les parents et les personnes qui s’occupent de ces nourrissons, que pour le système de santé.

Lors de l’ID Week 2024, Chu a participé à un symposium, A Whole New World ? Virus respiratoire syncytial à l’ère des vaccins et des anticorps monoclonaux. Plus tard dans la même journée, elle s’est assise avec Contagion pour discuter de certaines des nuances entre le vaccin maternel et l’anticorps monoclonal.

Ces dernières années, un développement important a été constaté dans ce domaine. Et actuellement, il existe 1 anticorps monoclonal (nirsevimab-alip (Beyfortus), Sanofi/Astra Zeneca) et 1 vaccin maternel contre le VRS (Abrysvo, Pfizer) qui sont tous deux approuvés par la FDA pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez les nouveau-nés.

« Le vaccin maternel et l’anticorps monoclonal sont tous deux conçus pour protéger le nourrisson au cours des premiers mois de sa vie, en le protégeant spécifiquement contre les maladies graves nécessitant une hospitalisation, et ils sont tous deux très efficaces pour y parvenir », a déclaré Chu. « Lors des essais cliniques du vaccin maternel, l’efficacité contre l’hospitalisation due au VRS était d’environ 60 à 70 %. Ce chiffre était très similaire pour l’anticorps monoclonal administré à la naissance aux nourrissons, également à hauteur de 60 à 70 %, lors des essais cliniques. Nous disposons désormais de plus de données sur cette première saison, car les deux produits sont sortis et il semble que l’anticorps monoclonal ressemble toujours à cela dans la communauté. Dans des études européennes, l’efficacité de l’anticorps monoclonal est de 70 % contre l’hospitalisation. Donc, si vous y réfléchissez bien, le nombre d’hospitalisations de nourrissons en Europe a considérablement diminué grâce à la prise du nirsevimab..«

Bien que les deux vaccins offrent une grande protection, elle souligne certaines des nuances entre les deux pour l’administration.

« Le vaccin maternel est administré pendant la grossesse. À l’heure actuelle, la recommandation aux États-Unis est de lui donner entre 32 et 36 semaines de gestation, et l’idée est qu’ensuite, cela protège le bébé grâce à des anticorps qui sont transférés à travers le placenta, puis les anticorps restent dans le système du bébé pendant les 4 premières semaines. à 6 mois après la naissance », a déclaré Chu. « C’est différent de l’anticorps monoclonal, le nirsevimab, qui est administré à la naissance du bébé, puis directement administré au bébé, et qui dure également 4 à 6 mois. »

« En termes de logistique, je pense qu’il y a plusieurs choses qui posent problème. Tout d’abord, le vaccin maternel doit être administré pendant cette fenêtre de gestation très étroite : 32 à 36 semaines dans le cabinet de votre obstétricien. C’est donc difficile à faire. L’absorption était assez faible : inférieure à 20 % pour le nirsivimab. Il y a également eu beaucoup de défis, principalement liés au fait qu’il faut vraiment le donner très tôt dans la vie pour protéger le nourrisson, car il tombe très malade à un très jeune âge, et pouvoir l’attraper pendant l’accouchement. du nourrisson avant sa sortie serait le meilleur moyen d’y parvenir, mais c’est un produit très coûteux, et pour l’instant, le remboursement n’est pas réglé.

Pour en savoir plus sur les vaccins RSV et les anticorps monoclonaux, consultez notre table ronde sur le sujet.