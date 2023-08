Comprendre les frais et les frais supplémentaires de votre facture de téléphone portable

Si vous avez suivi votre facture sans fil au cours des deux dernières années, vous avez probablement remarqué diverses augmentations liées à des éléments tels que des « frais d’ajustement économique ». Au cours des dernières semaines, AT&T et Verizon ont annoncé qu’ils augmenteraient les tarifs de certains de leurs anciens forfaits illimités.

Certains opérateurs, comme T-Mobile, incluent depuis longtemps les taxes et ces types de frais dans les prix affichés de leurs forfaits récents. Mais même T-Mobile a trouvé des moyens d’obtenir plus d’argent de ses utilisateurs, y compris une modification récente de ses remises de paiement automatique lors de l’utilisation de cartes de crédit. AT&T a récemment apporté un changement similaire, bien qu’il offre toujours des réductions si vous payez avec une carte de crédit.

Malheureusement, comme avec la plupart des changements apportés par les opérateurs de téléphonie mobile, vous êtes assez limité dans ce que vous pouvez faire. Vous pouvez appeler et vous plaindre et espérer obtenir un représentant du service client favorable qui peut ajouter une remise différente pour atténuer les hausses de prix, passer à un forfait illimité plus récent (et peut-être plus cher) que celui que vous avez actuellement, ou changer d’opérateur.

Toutes ces charges sont-elles légitimes ?

Ils le sont très probablement. Cependant, de nombreuses compagnies de téléphone ont été condamnées à de lourdes amendes dans le passé pour la pratique du « bachotage », qui gonfle artificiellement les factures des clients. Au cours de la dernière décennie, Verizon, T-Mobile et AT&T ont dû régler diverses accusations de bachotage, payant parfois plus de 100 millions de dollars selon la gravité du problème.

Si vous pensez que la facture de votre fournisseur de services sans fil comporte peut-être des frais frauduleux, le FCC recommande d’essayer d’abord pour régler ces détails directement avec votre fournisseur. Si cet ajustement n’a pas lieu, vous pouvez déposer une plainte, dit la FCC.

Alors, quels sont exactement ces frais supplémentaires des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile ? Nous allons essayer de les démystifier pour vous.

Remarque : Bien que nous ayons examiné quelques factures, certains de ces frais, en particulier certaines taxes et certains frais, différeront selon votre lieu de résidence et les forfaits que vous avez.

AT&T

James Martin/Crumpe

AT&T ajoute un certain nombre de frais à ses forfaits sans fil, notamment des « frais administratifs », des « frais de service universels fédéraux » et des « frais de recouvrement des coûts réglementaires ». Bien que certains d’entre eux, en particulier les deux derniers, ressemblent à des taxes inévitables imposées par le gouvernement (bien qu’elles existent également), le transporteur indique en fait assez clairement en ligne lorsque vous cliquez sur l’un des frais qu’ils ne sont pas exigés par les régulateurs.

Pour les « frais administratifs », AT&T indique qu’il couvre les dépenses de l’opérateur impliquant des appels téléphoniques, y compris les coûts encourus lors de l’appel d’autres opérateurs, la location de sites de tours cellulaires et la maintenance.

Le transporteur ajoute qu’il « ne s’agit pas d’une taxe ou d’une charge que le gouvernement exige d’AT&T qu’elle perçoive auprès de ses clients » et que « le montant que nous facturons peut changer ».

La « Federal Universal Service Charge », quant à elle, est une « frais mensuel qui aide AT&T à récupérer sa contribution requise au Fonds fédéral de service universelqui dit « soutient un service de télécommunications abordable pour tous les consommateurs à travers le pays, en particulier dans les zones rurales ». Guide de FAC sur le Fonds fédéral pour le service universel affirme cette exigence mais note que les transporteurs ne sont pas tenus de répercuter ce coût sur les clients.

En ce qui concerne les « frais de recouvrement des coûts réglementaires », AT&T affirme qu’il s’agit de « récupérer le coût » des frais gouvernementaux « imposés à AT&T » et pour le transporteur « de se conformer aux exigences réglementaires imposées par le gouvernement ».

À l’instar des frais du Federal Universal Service Fund, AT&T indique qu’il n’est pas nécessaire de répercuter ce coût sur les clients et que le montant facturé peut changer.

AT&T n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNET.

Verizon

James Martin/Crumpe

Verizon a plusieurs des mêmes frais sur certains de ses plans, les plaçant sous un onglet appelé « surtaxes ». Les frais que vous pouvez voir là-bas comprendront les mêmes « frais de service universels de la Fed » détaillés par AT&T, des « frais réglementaires », des « frais de recouvrement administratifs et téléphoniques » ainsi qu’un supplément « recettes brutes ».

Contrairement à AT&T, Verizon ne détaille pas chacun de ces frais lorsqu’il consulte une facture sur son application. Au lieu de cela, il les regroupe tous avec une description globale plus large si vous appuyez sur la petite icône « i » sur votre facture en ligne ou dans l’application.

Le transporteur explique ensuite que « les surtaxes sont des frais discrétionnaires, sujets à changement, et non des taxes, que nous collectons pour financer certaines dépenses gouvernementales et autres ».

En regardant un PDF d’une facture physique, le transporteur énumère plus de détails sur les dernières pages, y compris que les surtaxes sont utilisées pour aider à « défrayer divers frais gouvernementaux que nous payons » et soulignant une fois de plus que ces frais ne sont pas des taxes ou des frais imposés par le gouvernement. .

Verizon n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNET.

T Mobile

James Martin/Crumpe

Comme mentionné, T-Mobile a longtemps intégré les taxes et les frais qu’il facture dans certains de ses prix d’autocollants, mais ne les utilise pas pour certains de ses plans Essentials moins chers. Dans tous les cas, le transporteur en tient compte et énumère même certains détails sur ses factures.

Semblable au langage utilisé par ses rivaux, T-Mobile note qu’il s’agit de « frais de recouvrement, et non de taxes imposées par le gouvernement » et qu’ils peuvent être sujets à modification. Selon la facture du transporteur, voici les détails exacts de ce qu’il collecte et le raisonnement qu’il fournit :

Programmes de réglementation et frais de recouvrement de Telco, collectés et conservés par nous :

Frais de programmes de réglementation (0,50 $ pour les lignes vocales, 0,12 $ pour les lignes de données uniquement) – couvre certains coûts de financement et de conformité aux mandats, programmes et obligations du gouvernement, comme le E911 et la portabilité des numéros locaux.

Telco Recovery Fee (2,99 $ pour les lignes vocales, 1,28 $ pour les lignes de données uniquement) – couvre les coûts et les frais qui nous sont imposés par d’autres opérateurs pour la livraison des appels de nos clients aux leurs et pour certaines installations de réseau (par exemple, les baux), les opérations et les services que nous obtenir de vous fournir un service.

2. Les frais du fonds de service universel étatique et fédéral (récupère les frais qui nous sont imposés par le gouvernement pour soutenir le service universel).

3. Autres évaluations gouvernementales, y compris, sans s’y limiter, les recettes brutes et les taxes d’accise.

Contacté par CNET, T-Mobile a pointé vers sa page d’assistanceoù il répertorie également ces détails.