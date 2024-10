Comprendre les changements dans la maladie d’Alzheimer préclinique

Deux protéines liées à la maladie ont un impact différent sur l’activité cérébrale : de l’hyperactivité à l’hypoactivité en passant par le déclin cognitif

Les protéines amyloïdes bêta et tau sont depuis longtemps associées à la maladie d’Alzheimer. L’accumulation pathologique de ces protéines entraîne un déclin cognitif chez les personnes atteintes de la maladie. Cependant, la manière dont cela se produit reste mal comprise.

Une nouvelle étude menée dans les laboratoires de Sylvain Baillet au Neuro et de Sylvia Villeneuve au Centre de recherche Douglas fournit des informations importantes sur l’impact de ces protéines sur l’activité cérébrale et possiblement sur le déclin cognitif.

L’équipe dirigée par Jonathan Gallego Rudolf, titulaire d’un doctorat. candidat dans les laboratoires Baillet et Villeneuve, a recruté 104 personnes ayant des antécédents familiaux d’Alzheimer. Ils ont scanné le cerveau des participants en utilisant une combinaison de tomographie par émission de positons (TEP) pour détecter la présence et l’emplacement des protéines et de magnétoencéphalographie (MEG) pour enregistrer l’activité cérébrale dans ces régions.

Les scientifiques ont comparé les résultats des deux analyses et ont découvert que les zones cérébrales présentant des niveaux accrus de bêta-amyloïde présentaient des expressions macroscopiques d’hyperactivité cérébrale, reflétées par une augmentation de l’activité cérébrale à fréquence rapide et une diminution de l’activité cérébrale à fréquence lente. Pour les personnes présentant à la fois de la bêta-amyloïde et de la protéine Tau dans le cerveau, la tendance s’est déplacée vers l’hypoactivité, avec des niveaux plus élevés de pathologie entraînant un ralentissement de l’activité cérébrale.

À l’aide de tests cognitifs effectués environ quatre ans après les scintigraphies cérébrales, l’équipe a découvert que les participants présentant des taux plus élevés de ralentissement cérébral lié à la protéine tau amyloïde présentaient des niveaux plus élevés de déclin de l’attention et de la mémoire.

Les résultats suggèrent que l’interaction entre la bêta-amyloïde et la protéine tau entraîne une altération de l’activité cérébrale avant l’apparition de symptômes cognitifs notables. Dans une étude de suivi, Rudolf prévoit de réanalyser les mêmes participants au fil du temps pour prouver si l’accumulation des deux protéines favorise un ralentissement supplémentaire de l’activité cérébrale et si cela prédit avec précision l’évolution cognitive des participants.

« Notre étude fournit des preuves directes chez l’homme du changement hypothétique de l’activité neurophysiologique, de l’hyperactivité neuronale à l’hypoactivité, et de son association avec le déclin cognitif longitudinal. Ces résultats sont parallèles aux résultats de modèles animaux et informatiques et contribuent à l’avancement de notre compréhension des mécanismes pathologiques sous-jacents au stade préclinique de la maladie d’Alzheimer », explique Rudolf.