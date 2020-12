Il est facile de devenir insensible aux morts implacables – l’ampleur de nos pertes face au coronavirus est écrasante.

Mais prenons un moment pour nous souvenir.

Patricia Dowd, la première personne connue pour être décédée du COVID-19, est décédée chez elle à l’extérieur de San Francisco le 6 février.

Depuis lors, la pandémie a dévasté ce pays à une vitesse terrible, et nous sommes arrivés au seuil d’un autre jalon sinistre: 300 000 morts.

Imaginez ce que ce serait d’allumer une bougie pour chaque Américain tué par ce virus, et de la placer sur le sol, chaque bougie distante d’un pied.

Nous avons vu pour la première fois plus de 3000 décès dus au COVID-19 en une seule journée le mercredi 9 décembre.

Pour capturer l’échelle de tous les décès de coronavirus cette année, nous aurons besoin d’une surface beaucoup plus grande.

Nos bougies imaginaires honorant les victimes du COVID-19 couvriraient presque la piscine réfléchissante du National Mall.

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager, les Américains ont du mal à comprendre les décès croissants dus à la maladie.

En moins d’un an, le COVID-19 a emporté plus de membres de notre famille, d’amis et de nos proches que certains des événements les plus douloureux de notre histoire, y compris des guerres majeures qui durent des années.

Bientôt, chaque nouveau jour sera parmi les plus meurtriers de tous les temps.

Depuis ce premier décès enregistré début février, le virus a continué de faire des morts aux États-Unis. Au début de la pandémie, nous avons perdu 100 000 vies tous les 110 jours.

Mais à l’automne et dans les premières semaines de l’hiver, le rythme des victimes s’est accéléré: il n’a fallu que 89 jours pour atteindre nos 100 000 derniers morts.

Une façon d’estimer le coût réel de la pandémie consiste à comparer le nombre de décès toutes causes confondues en 2020 à celui des années précédentes.

L’impact du COVID-19 est clair – cette année a été bien plus meurtrière que les précédentes.

Les décès américains ont commencé à dépasser les niveaux historiques en mars et ne sont pas revenus à ces niveaux depuis.

Les vaccins arrivent, et il y a de l’espoir que cette catastrophe sera bientôt sous contrôle et que le bilan quotidien diminuera.

Mais les autorités mettent en garde contre le coût terrible du dur hiver à venir. Et n’oublions pas que le virus fait toujours rage.

Au cours des 38 secondes qu’il faut à cette vidéo pour boucler, 94 Américains ont été testés positifs.

Un autre Américain est mort.

Mike Stucka et Shawn Sullivan ont contribué à ce rapport.