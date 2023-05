Comprendre le Texas : des armes à feu à l’immigration, voici comment les défis d’un État font écho à ceux du pays

HOUSTON (AP) – Treize personnes sont mortes dans deux fusillades de masse. Huit immigrants tués lorsqu’un SUV percute un arrêt de bus bondé. L’approbation probable d’une législation qui permettrait au gouverneur républicain d’annuler les élections dans le comté le plus peuplé, un bastion démocrate. Le tout au cours des deux dernières semaines.

Ces problèmes et les forces qui les sous-tendent – ​​colère et armes à feu, troubles de l’immigration, profondes divisions politiques sur ce que signifie la démocratie – se manifestent de diverses manières dans la vie américaine. Mais au Texas, avec sa taille immense et une population qui augmente de plus de 1 000 personnes par jour, la scène est beaucoup plus grande – et souvent plus bruyante.

C’est suffisant pour que même le Texan le plus fier se débatte avec la façon dont il voit l’État.

« C’est hors de contrôle en ce moment », a déclaré Jay Leeson, un illustrateur et dessinateur qui vit à Lubbock, une ville des hautes plaines du Texas. Il se décrit comme un « Texan occidental conservateur » dont les enfants « savent manier les armes à feu, savoir monter à cheval, savoir faire toutes les choses du Texas ».

Les « choses du Texas ». Les Texans ont déjà entendu tout cela. Ils l’entendent depuis des générations. Que tout le monde est armé. Que c’est un endroit sauvagement conservateur plein de voyous du pétrole, de cow-boys et de fanfarons impétueux. Que ce n’est vraiment pas comme le reste du pays.

Beaucoup de Texans vous diront qu’il y a du vrai là-dedans. Mais le Texas est aussi beaucoup plus nuancé qu’une collection de clichés qui considèrent l’État à travers les lentilles les plus étroites.

Pourtant, ces derniers temps, les choses ici ont semblé incessantes. Et ce qui trouble certains Texans, ce n’est pas la façon dont les étrangers voient l’État, mais si ceux qui vivent ici peuvent naviguer dans le climat politique qui divise – et surmonter un passé compliqué et parfois violent.

MÊME CEUX QUI SOUTIENNENT LES ARMES À FEU

Leeson est furieux de voir à quel point l’immigration est devenue un champ de bataille politique. Il est furieux de la façon dont les républicains « saignent chaque vote qu’ils peuvent de l’ouest du Texas » pour vaincre les populations croissantes dans les centres urbains fortement démocrates de l’État, de Houston à Dallas, d’Austin à San Antonio. La législature du Texas débat actuellement de divers projets de loi qui ciblent la manière dont le comté démocratique de Harris, le plus peuplé de l’État, organise ses élections.

Il est particulièrement furieux que son fils de 9 ans soit tellement préoccupé par les fusillades à l’école qu’il a vérifié toutes les fenêtres de sa classe pour voir laquelle s’ouvrirait en cas d’attaque.

« Je pense juste que tout cela est un putain de gâchis », a déclaré Leeson.

Les massacres ont une longue histoire au Texas. On peut dire que la première fusillade de masse américaine moderne s’est produite ici en 1966, lorsqu’un étudiant en ingénierie a ouvert le feu depuis une terrasse d’observation d’un bâtiment à l’Université du Texas. Il a tué 14 personnes et blessé des dizaines d’autres.

Mais les lois strictes de l’État sur les armes à feu n’ont commencé à se fissurer que quelques années après une autre fusillade de masse – celle-ci en 1991, lorsqu’un homme armé a conduit sa camionnette à travers la fenêtre d’une cafétéria du centre du Texas et a tué 23 personnes. À ce moment-là, des décennies de contrôle démocrate cédaient la place aux républicains qui considéraient les droits des armes à feu comme un problème clé.

En 1995, alors gouverneur. George W. Bush a signé une loi autorisant les Texans à porter des armes dissimulées. Aujourd’hui, les Texans peuvent porter des armes ouvertement. Certains le font – passionnément.

Chad Hasty, un animateur de radio conservateur bien connu basé à Lubbock, pleure les derniers meurtres – « Je ne veux pas arriver à un moment où nous ne sommes pas choqués par une fusillade de masse » – mais est catégorique que les droits des armes à feu soient protégé. Il quitte rarement la maison sans son Sig Sauer P365, une petite arme à feu conçue pour le transport quotidien et l’un des pistolets les plus vendus en Amérique.

Il rejette l’idée que le Texas est particulièrement sujet à la violence.

« Je ne considère pas cela comme une chose uniquement texane », a-t-il déclaré. Au lieu de cela, le nombre de fusillades de masse est simplement une question de taille : « Nous sommes un État immense – des millions et des millions de personnes. »

C’EST UN ÉTAT BEAUCOUP PLUS DIVERSIFIÉ QUE LES CLICHÉS

La litanie des massacres au Texas ces dernières années est stupéfiante : Sutherland Springs, 26 tués en 2017 ; Santa Fe, 10 tués en 2018 ; El Paso, 23 tués en 2019 ; Midland-Odessa, sept tués en 2019 ; Uvalde, 21 tués en 2022 ; Cleveland, cinq tués le 28 avril ; Allen, huit tués le 6 mai.

Les armes à feu font depuis longtemps partie de la culture texane, à la fois dans la mythologie de l’État et dans la réalité. Mais assimiler le nombre d’armes à feu au nombre de personnes tuées par des armes à feu apparaît à certains comme une fausse équivalence.

« Vous n’obtiendrez jamais que les gens abandonnent leurs armes, et je ne crois pas non plus que vous devriez », a déclaré Vanesa Brashier, rédactrice en chef et éditrice de Bluebonnet News, un site qui couvre les zones rurales au nord de Houston, y compris la ville de Cleveland, où cinq immigrants ont été tués dans une fusillade de masse le 28 avril.

Elle a été profondément ébranlée par les meurtres, en particulier par la façon dont certaines femmes sont mortes en protégeant leurs enfants des coups de feu. Mais elle se considère comme pro-Second Amendement : « Je veux pouvoir me défendre si quelqu’un vient appeler qui ne devrait pas être chez moi. »

Comme tant d’autres au Texas, sa politique est complexe. Brashier, qui se qualifie d’indépendante politique, considère l’immigration comme une bonne chose – « Je pense simplement que nous devons trouver une meilleure façon de le faire. »

Il y a à peine deux semaines, elle a créé un site d’information en espagnol pour mieux informer la population latino croissante de la région. Elle a nommé le site « El Amanecer Texas » ou Texas Sunrise, « parce que je voulais qu’il soit porteur d’espoir ».

« Ces résidents qui ont déménagé ici méritent d’être informés de ce qui se passe autour d’eux », a-t-elle déclaré. Mais l’afflux d’immigrants a fait face à des réactions négatives de la part de certains résidents, qui ont l’impression « qu’il y a eu une invasion », a déclaré Brashier.

Cette semaine, le Texas et d’autres États frontaliers se préparaient à la fin d’une politique qui permettait au gouvernement d’expulser rapidement les migrants vers le Mexique. Le gouverneur Greg Abbott a déployé davantage de troupes de la Garde nationale du Texas en réponse à la fin de la règle. L’objectif, a déclaré Abbott cette semaine: « sécuriser la frontière du Texas ».

Les villes frontalières du Texas ont tendance à être plus accueillantes pour les immigrants que d’autres parties de l’État, car beaucoup de ces régions se considèrent depuis longtemps, ainsi que leurs voisins mexicains, comme une grande communauté mixte qui transcende les frontières politiques des gouvernements. À El Paso, par exemple, plus de 80 % des quelque 700 000 habitants sont latinos. De nombreux résidents ont de la famille juste de l’autre côté de la frontière à Ciudad Juarez, au Mexique.

Cette situation à la frontière a créé une communauté accueillante qui réagit différemment à divers problèmes, dont l’immigration, a déclaré Richard Pineda, directeur du Sam Donaldson Center for Communication Studies à l’Université du Texas à El Paso. Pour le Texas, dit-il, c’est une valeur aberrante – une « culture fluide qui va et vient ».

DE GRANDS CHANGEMENTS DANS L’ÉTAT PEUVENT ENTRAÎNER DES TENSIONS

Le Texas peut ressembler à une étude de contrastes. Célèbre pour son industrie pétrolière, mais producteur d’un quart de l’énergie éolienne du pays et leader de l’énergie solaire. Connu pour ses paysages ouverts et non développés, mais abrite certaines des villes les plus grandes et à la croissance la plus rapide du pays. Incarné par le cow-boy, mais avec certaines des plus grandes populations d’immigrants en Amérique.

Avec plus de 30 millions d’habitants, le Texas est depuis longtemps une destination pour les étrangers d’autres États américains et de l’étranger. Depuis 2010, il a gagné près de 4 millions d’habitants – plus que tout autre État, selon les chiffres du recensement américain. En 2020, les résidents latinos représentaient la moitié de la croissance démographique, et de nombreux démographes pensent que les Latinos dépasseront bientôt les Blancs en tant que groupe ethnique le plus important de l’État.

Mais il n’y a pas que les Latinos. Le Texas compte de grandes populations d’immigrants d’Inde, de Chine, des Philippines, du Vietnam et d’ailleurs. Allen, où un homme armé a tué huit personnes dans un centre commercial le 6 mai, fait partie des banlieues les plus diversifiées de la région de Dallas-Fort Worth.

Depuis près d’un siècle, le Texas a une devise d’État en un mot : « Amitié ». Mais beaucoup voient cette connexion décontractée changer.

« J’ai toujours considéré le Texas comme un endroit convivial. Mais pour être honnête, cette dernière décennie, ça semble juste plus méchant », a déclaré Chris Tomlinson, un Texan de cinquième génération et chroniqueur économique au Houston Chronicle. Il a écrit deux best-sellers sur l’histoire du Texas, dont « Forget the Alamo: The Rise and Fall of an American Myth ».

Tomlinson note que plus de 70 % des Texans de plus de 60 ans sont des Blancs non hispaniques, tandis que plus de 70 % des Texans de moins de 30 ans sont des personnes de couleur.

« Cela crée la tension que vous voyez autour du droit de vote et des problèmes culturels comme la théorie critique de la race et les problèmes LGBTQ », a-t-il déclaré. « Lorsque vous avez ce niveau de changement démographique, il va y avoir des tensions. »

Le Texas fait partie des États, par exemple, où les émissions de dragsters ont été ciblées par des militants et des politiciens de droite, et les législateurs républicains ont proposé des restrictions sur les émissions.

Parfois, il peut sembler que la population du Texas évolue plus rapidement sur de nombreuses questions que la politique de l’État, qui reste solidement conservatrice et républicaine. Un démocrate n’a pas été élu à un poste à l’échelle de l’État depuis 1994. Pourtant, Tomlinson note que les sondages indiquent que les Texans ne sont pas si différents du reste du pays en ce qui concerne de nombreux problèmes, de l’avortement à l’immigration.

Ensuite, il y a les armes à feu – une réputation qui, pour le meilleur et pour le pire, suit le Texas partout. Une enquête menée l’année dernière par l’Université de Houston et la Texas Southern University a montré un « soutien écrasant » pour au moins un certain niveau de contrôle des armes à feu. Pourtant, peu s’attendent à voir cela au Texas de sitôt.

Gary Mauro, commissaire de longue date du Texas Land Office qui s’est présenté au poste de gouverneur en 1998, est l’un de ces derniers démocrates à l’échelle de l’État. Bien qu’il réserve la plupart de ses critiques aux républicains, il reproche aux extrémistes des deux partis de se concentrer sur les franges politiques – et d’amplifier certains des clichés mêmes avec lesquels le Texas continue de lutter.

« Je n’arrête pas de penser que ça va s’améliorer », a-t-il déclaré à propos de la politique du Texas. « Et ça continue de s’aggraver. »

Le journaliste de l'Associated Press basé à Houston, Juan A. Lozano, couvre le Texas depuis 1994. Tim Sullivan, un écrivain national de l'AP, a rapporté de Minneapolis.

