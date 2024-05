Comprendre le régime alimentaire et les besoins nutritionnels pendant le traitement par des médicaments amaigrissants

Médicaments populaires pour perdre du poids comme Wegovy et Ozempic ont changé la façon dont de nombreux Américains mangent et, alors que les personnes qui prennent ces médicaments réévaluent leur relation avec la nourriture, les experts en diététique proposent des conseils nutritionnels utiles à ajouter à votre assiette de bien-être.

La diététiste Maya Feller s’est entretenue avec « Good Morning America » sur les subtilités d’un régime alimentaire approprié et sur les éléments à prendre en compte lors de la prise de sémaglutide, l’ingrédient actif de ces médicaments agonistes des récepteurs GLP-1.

« Les personnes qui prennent ce médicament devraient penser à la densité nutritionnelle de leurs aliments », a-t-elle expliqué. « Avec une consommation réduite, la valeur nutritionnelle d’un aliment devient très importante. Créer une assiette équilibrée comprenant des protéines, des légumes et des féculents aide à donner au corps ce dont il a besoin. Les aliments doivent être consommés en fonction de l’état de santé actuel et des goûts et des aversions de chacun. « .

David J. Phillip/AP/FILE

Nestlé récemment annoncé une nouvelle gamme de repas surgelés spécialement conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes prenant des médicaments amaigrissants GLP-1.

Pour Feller cependant, il existe des mesures pratiques que les gens peuvent prendre sans opter pour des produits spécialisés, comme la mise en œuvre d’une base d’ingrédients contenant la nutrition dont les personnes au régime peuvent avoir besoin.

« Les médicaments amaigrissants entraînent une perte de poids rapide et significative pour certains, ainsi qu’une diminution de la faim et une satiété précoce », a-t-elle déclaré à propos des personnes qui perdent l’appétit ou se sentent rassasiées plus tôt. « La perte de poids rapide et significative peut également induire une perte d’unification de la masse maigre. »

Bravissimos/Adobe Stock

Quels aliments manger avec les médicaments amaigrissants GLP-1

« Les gens devraient s’assurer de manger des quantités suffisantes de protéines de haute qualité pour soutenir une perte de poids rapide et une perte de masse maigre », a-t-elle suggéré. « De plus, des fibres provenant de légumes, de fruits, de haricots, de légumes-racines et de céréales anciennes comme le fonio, le mil, le quinoa, en plus d’être attentif à l’hydratation. »

Comme pour tout changement de régime alimentaire et de mode de vie, assurez-vous de consulter un médecin traitant avant d’apporter des changements radicaux.

« Une multivitamine peut être indiquée pour combler le déficit nutritionnel résultant d’une alimentation réduite », a ajouté Feller.

Mara Zemgaliete/Adobe Stock

Comment la taille des portions peut fluctuer pendant la prise de médicaments amaigrissants

« La taille des portions varie selon les personnes », a déclaré Feller. « Certaines personnes peuvent être capables de tolérer une demi-pomme avec du beurre de noix comme collation, tandis que d’autres ressentiront une satiété précoce suite à [a glass of] eau. »

En conséquence, Feller a déclaré que les gens devraient profiter de cela comme « une opportunité d’écouter leur corps ».

« Les médicaments agissent plus rapidement que le changement de comportement, donc les gens pourraient être surpris par le changement dans ce qu’ils peuvent manger et dans quelle quantité », a-t-elle déclaré.

quarantefourchettes/Adobe Stock

Accent sur des nutriments spécifiques

Le nutritionniste basé à Brooklyn et livre de recettes « Eating from Our Roots » auteur a expliqué qu’il peut y avoir des indications d’une « capacité limitée à manger des aliments enrichis en protéines ».

Ainsi, là où elle a déclaré « Je recommanderais régulièrement une assiette contenant trois à quatre onces de protéines, plus six onces d’un légume non féculent et trois onces d’amidon », que même si « avec ces médicaments, beaucoup sont incapables de consommer une assiette équilibrée « .

« La recommandation pourrait changer pour un smoothie protéiné enrichi en vitamines et minéraux, plus un œuf brouillé avec une once de légumes », a déclaré Feller.

Préoccupations concernant les médicaments populaires pour perdre du poids et leur impact sur le régime alimentaire

La préoccupation de Feller concernant ces médicaments est qu’elle a vu « des gens les prendre sans surveillance médicale appropriée ». Et par conséquent, lorsqu’une personne prend ces médicaments, « elle n’est pas prise en charge par un diététiste et il lui manque donc probablement des nutriments clés qui peuvent être nocifs à long terme ».

« Ce que nous mangeons est extrêmement important, et dans le cas de cette classe de médicaments, les enjeux sont encore plus importants », a-t-elle déclaré. « La densité nutritionnelle des repas informe sur la santé intestinale, la santé de la tête, la santé des os, la santé du cerveau et bien plus encore. »