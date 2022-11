Comprendre le cycle solaire et son impact sur notre climat et le changement climatique

Le Projet sur les changements climatiques dans les Prairies est une initiative conjointe de CBC Edmonton et CBC Saskatchewan qui se concentre sur la météo et notre climat changeant. La météorologue Christy Climenhaga apporte sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Dans le cadre du Projet sur les changements climatiques dans les Prairies, nous vous avons demandé des idées d’articles et des questions. L’un d’entre eux a été soulevé à plusieurs reprises autour du cycle solaire et en particulier de la façon dont le soleil est lié au climat et au changement climatique.

Comme vous pouvez l’imaginer, la réponse est… complexe.

Nous savons tous que le soleil et la météo vont de pair. Sans le soleil, il n’y aurait pas de vie sur Terre. Mais le soleil n’est pas tout à fait cohérent. Il passe par des cycles, parfois avec beaucoup d’activité, et d’autres fois avec beaucoup moins.

En ce moment, nous sommes dans le cycle solaire 25 – le 25e cycle depuis que nous avons commencé à enregistrer de près l’activité des taches solaires en 1755.

Nous sortons tout juste de l’activité minimale du soleil vers sa saison orageuse, qui devrait culminer en 2025. Les prévisions montrent que ce maximum solaire pourrait être plus actif que d’autres observés au cours de ce siècle.

Alors que nous nous rapprochons du pic d’activité solaire, quelles sont les implications ? Et quel est le lien entre les cycles du soleil et le changement climatique ?

Saison des tempêtes au soleil

Le soleil agit comme un gros aimant. Il a son propre champ magnétique. Ce champ magnétique est le moteur du cycle solaire.

« Le Soleil traverse des périodes actives, des périodes calmes… tout comme la Terre », explique John Manuel, scientifique principal du programme des sciences solaires terrestres à l’Agence spatiale canadienne.

Regarder | Vous voulez en savoir plus sur le cycle solaire (nous le savons !) et son impact sur le climat et le changement climatique ? Cette vidéo vous aidera à tout décompresser :

Le soleil est-il responsable du changement climatique ? Ce cycle solaire pourrait être le plus fort de ce millénaire, selon les experts. Nous examinons donc ce que cela signifiera pour nous sur terre et comment cela affectera notre climat.

“Comme le vent solaire qui sort continuellement du soleil passe devant la Terre, il transporte des particules et des champs magnétiques très énergétiques et très chauds qui interagissent avec la Terre.”

Le cycle du soleil est mesuré sur des intervalles d’environ 11 ans. Elle commence et se termine par une activité solaire calme, avec une saison orageuse maximale vers le point médian.

À ce moment-là, le champ magnétique du soleil basculera complètement – le nord magnétique devient le sud ou vice versa. Le champ magnétique restera inversé jusqu’au maximum du prochain cycle solaire.

Pendant cette saison orageuse, la surface du soleil est parsemée de taches solaires, des régions plus froides qui peuvent produire ce que nous appelons la météo spatiale.

Cette image du soleil du 3 octobre montre plusieurs taches solaires. Ces régions peuvent libérer de puissantes rafales d’énergie et sont souvent suivies d’une autre éjection de matière appelée éjection de masse coronale. (NASA/Observatoire de la dynamique solaire)

“Le champ magnétique d’une tache solaire est tordu comme des élastiques … et libéré. ​​Lorsque cela se produit, c’est ce que nous appelons une éjection de masse coronale”, a déclaré Robert Leamon, scientifique à l’Université du Maryland et au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Ces éjections de masse coronale peuvent se produire dans n’importe quelle direction, y compris vers notre planète.

“Le champ magnétique de notre Terre nous protège des particules provenant du soleil la plupart du temps, mais pour une tempête suffisamment importante … alors nos boucliers tombent en panne”, explique Leamon.

Comment la météo spatiale affecte la Terre

La météo spatiale peut nous affecter de plusieurs façons. Ici au Canada, de nombreuses régions ont droit à des expositions d’aurores boréales, un produit de l’activité solaire.

Mais de fortes tempêtes solaires peuvent également provoquer des pannes électriques et des problèmes de GPS et de communication, qui deviennent de plus en plus importants dans notre monde axé sur la technologie.

“Nous comptons tous de plus en plus sur la technologie, et vous savez que nous sommes à la merci de cette grosse boule jaune dans le ciel et de ses crises de colère occasionnelles”, déclare Leamon.

Une panne électrique au Québec en 1989 a mis en lumière les implications de la météo spatiale, lorsque l’augmentation de l’activité solaire a provoqué une panne de courant à l’échelle de la province.

“L’activité dans la très haute atmosphère a généré des courants électriques dans le système électrique d’Hydro-Québec, ce qui a provoqué la surcharge des circuits et la coupure de courant”, explique Manuel.

“Il n’a été rendu que plus tard le même jour, et c’était une journée froide de février. Cela a donc vraiment eu un impact.”

Plus récemment, en février de cette année, nous avons vu les effets de la météo spatiale sous la forme d’un lancement raté d’un satellite.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 49 satellites Starlink le 3 février. Une tempête solaire a fait tomber la plupart des satellites hors de leur orbite, les laissant brûler dans l’atmosphère terrestre. (EspaceX)

“Parce que l’atmosphère de la Terre était devenue un peu chaude tout en haut où elle rencontre l’espace, cette chaleur a provoqué l’expansion de l’atmosphère”, explique Manuel.

Les changements dans l’atmosphère ont causé plus de traînée, empêchant 40 des 49 satellites lancés de se mettre en orbite.

Qu’en est-il du climat ?

Nous voici à la question à un million de dollars, une question à laquelle il est difficile de répondre.

Manuel dit qu’en matière de climat et de météo spatiale, il y a certaines choses que nous savons, mais beaucoup que nous ne savons pas.

Avec le changement climatique, la communauté scientifique est plutôt d’accord.

“La météo spatiale affecte le climat de la Terre. Il y a un lien. Ce n’est pas une connexion de type changement climatique, mais il y a une interaction entre le temps et l’espace”, dit-il.

Selon la NASA, le cycle solaire et ses changements à court terme associés dans l’irradiance, ou la quantité d’énergie lumineuse, ne peuvent pas être la principale force à l’origine des changements du climat terrestre que nous observons actuellement.

Les scientifiques de la NASA affirment que l’énergie du soleil ne change que de 0,15 % au cours d’un cycle, ce qui ne pourrait pas être responsable des changements que nous avons observés au cours des dernières décennies.

“Aucune des recherches que je connaisse n’indique le lien que tout ce qui se passe dans l’espace est à l’origine du changement climatique”, déclare Manuel.

Ainsi, bien que le cycle solaire ne soit pas responsable des changements que nous observons, il a sa place dans le puzzle climatique global.

Trouver cette connexion est au centre d’une mission satellite nouvellement financée appelée RADICALS de l’Université de l’Alberta.

“Pour comprendre comment la planète va réagir, nous devons comprendre comment ces pièces s’emboîtent”, explique Ian Mann, professeur de physique à l’U of A qui travaille sur le projet.

Une illustration de la mission satellite RADICALS, dont le lancement est prévu fin 2026 ou 2027. (Soumis par Ian Mann)

Mann dit que pendant les tempêtes solaires intenses, les radiations pleuvent. L’énergie est déposée très haut dans l’atmosphère, à environ 50 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Cela peut changer les caractéristiques de l’atmosphère à cette altitude.

“Il est possible qu’il y ait un lien entre cette météo spatiale et ce rayonnement lorsqu’il est déversé dans l’atmosphère et la réponse globale… jusqu’à la météo et le climat troposphériques”, déclare Mann.

Il espère mieux comprendre ce lien avec les RADICAUX.

“Nous ferons pour la première fois une mesure à très haute résolution, une mesure très précise de la quantité de rayonnement qui pénètre réellement dans l’atmosphère et à quel moment.”

Avec ces informations, Mann dit que les informations peuvent être introduites dans des modèles informatiques climatiques pour mieux comprendre ce qui se passe.

“Nous avons une solution conçue au Canada pour aller et mesurer essentiellement cette voie potentielle qui peut coupler la météo spatiale et le climat”, dit-il.

Mann dit que nous devrons attendre un peu pour que les données arrivent. Le lancement de la mission est prévu pour la fin de 2026 ou 2027, dans l’espoir de capturer autant que possible la saison orageuse de ce cycle.

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.