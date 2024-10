Comprendre l’AVC : symptômes, diagnostic et prévention

Avant la Journée mondiale de l’AVC le 29 octobre, le Sunday Guardian s’est entretenu avec le Dr Pradeep Mahindrakar, chef de laboratoire de Panvel, Alibaug et Goa chez Metropolis Healthcare Limited. Le Dr Mahindrakar a partagé des informations cruciales sur la nature des accidents vasculaires cérébraux, leurs symptômes et l’importance d’un diagnostic et d’une intervention rapides, mettant en lumière la manière de mieux comprendre et de prévenir ce problème de santé critique.

Q. Qu’est-ce qu’un accident vasculaire cérébral et en quoi diffère-t-il d’une crise cardiaque ?

R. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque l’apport sanguin au cerveau est interrompu. Cela peut se produire en raison d’un accident vasculaire cérébral ischémique (un caillot sanguin bloquant un vaisseau) ou d’un accident vasculaire cérébral hémorragique (un vaisseau sanguin éclaté). Un accident vasculaire cérébral affecte le cerveau, entraînant des symptômes tels qu’une paralysie soudaine, des difficultés d’élocution et une perte de coordination. Pendant ce temps, une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers le muscle cardiaque est bloqué, entraînant des douleurs thoraciques, un essoufflement et d’autres symptômes liés à la fonction cardiaque. Bien que les deux événements soient des urgences, leur impact est différent : un accident vasculaire cérébral affecte la fonction cérébrale, entraînant souvent des handicaps cognitifs et physiques, tandis qu’une crise cardiaque endommage le muscle cardiaque. Les deux nécessitent des soins médicaux immédiats, mais ils diffèrent par les organes impliqués et la nature du blocage ou de la rupture à l’origine de l’événement.

Q. Quels sont les signes avant-coureurs ou les symptômes d’un accident vasculaire cérébral dont les gens devraient être conscients ?

R. Reconnaître les signes avant-coureurs d’un accident vasculaire cérébral peut sauver des vies et réduire l’invalidité à long terme. Les symptômes les plus courants peuvent être mémorisés à l’aide de l’acronyme FAST :

• Visage tombant d’un côté,

• Faiblesse des bras (surtout d’un côté),

• Des difficultés d’élocution ou des troubles de l’élocution, et

• Il est temps d’appeler immédiatement les services d’urgence.

D’autres signes précoces incluent une confusion soudaine, des difficultés à comprendre la parole, une perte de coordination, des étourdissements, une vision floue ou noircie et un mal de tête sévère qui frappe sans avertissement. Les personnes souffrant de ces symptômes ne devraient pas tarder à consulter un médecin, car un traitement rapide est important pour réduire/diminuer les lésions cérébrales. Contrairement à une crise cardiaque, où la douleur thoracique est importante, un accident vasculaire cérébral peut être observé principalement par des symptômes neurologiques, car il affecte directement la fonction cérébrale.

Q. Comment diagnostique-t-on un accident vasculaire cérébral et quels tests sont généralement impliqués ?

R. Il est important de diagnostiquer rapidement un accident vasculaire cérébral pour lancer le processus de traitement. Le processus commence généralement par une évaluation clinique, axée sur les symptômes et les antécédents médicaux du patient. Les tests d’imagerie sont importants pour confirmer le diagnostic et déterminer le type d’accident vasculaire cérébral. Un scanner est couramment utilisé car il permet de détecter rapidement un saignement dans le cerveau, indiquant un accident vasculaire cérébral hémorragique. Une IRM fournit une image plus détaillée du tissu cérébral et peut détecter les accidents vasculaires cérébraux ischémiques à un stade précoce. Des tests supplémentaires, comme des analyses de sang, sont effectués pour vérifier les facteurs de coagulation, la glycémie, les fonctions rénales et détecter toute affection sous-jacente. Dans certains cas, une échographie carotidienne ou un échocardiogramme peut être utilisé pour évaluer le flux sanguin et vérifier les blocages dans les artères menant au cerveau. Dans les cas graves, une angiographie cérébrale peut être réalisée pour visualiser plus précisément les vaisseaux sanguins du cerveau.

Q. Existe-t-il des changements dans le mode de vie ou des interventions médicales particulièrement efficaces pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux ?

R. La prévention des accidents vasculaires cérébraux implique une combinaison de changements dans le mode de vie et d’interventions médicales, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque élevés. Les modifications du mode de vie consistent notamment à se concentrer sur une alimentation équilibrée, pauvre en graisses saturées, en graisses trans, en cholestérol et en sodium. Le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes et céréales complètes, est particulièrement efficace. Faire de l’exercice régulièrement, arrêter de fumer et boire avec modération (ou pas du tout) contribue à réduire la tension artérielle et le risque d’accident vasculaire cérébral. Une bonne gestion du taux de sucre dans le sang est nécessaire pour les personnes atteintes de diabète.

En termes d’interventions médicales, les personnes présentant des facteurs de risque élevés tels qu’un taux de cholestérol élevé ou des antécédents de maladie cardiaque peuvent bénéficier de statines pour réduire le cholestérol, d’aspirine pour réduire la formation de caillots sanguins et de médicaments antihypertenseurs pour gérer l’hypertension artérielle. Les examens de santé de routine, la surveillance de maladies comme le diabète et la gestion du niveau de stress contribuent également à la prévention des accidents vasculaires cérébraux à long terme.