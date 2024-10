Comprendre la relation entre l’HS et l’arthrite inflammatoire

Crédit d’image : © dermnetnz.org

Caractérisée par des abcès douloureux récurrents, la formation de voies sinusales et des cicatrices, l’hidradénite suppurée (HS) pose des défis importants non seulement dans la prise en charge dermatologique, mais également en raison de son association avec des conditions inflammatoires systémiques, en particulier l’arthrite inflammatoire (IA).1 Dans cette optique, une étude récente visait à fournir aux dermatologues une compréhension fondée sur des données probantes de la prévalence et des facteurs de risque d’IA chez les patients atteints d’HS, facilitant ainsi une identification et une prise en charge rapides lors des évaluations dermatologiques de routine.2

Aperçu de l’étude

L’étude transversale menée au Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto, en Ontario, de novembre 2021 à février 2023, incluait des patients adultes avec un diagnostic confirmé d’HS. La collecte de données complète comprenait des détails démographiques, la gravité de la maladie basée sur le système de classification Hurley, les schémas thérapeutiques et les évaluations de la qualité de vie à l’aide de l’indice de qualité de vie dermatologique (DLQI).

Des évaluations rhumatologiques ont été systématiquement réalisées, comprenant des évaluations cliniques des symptômes musculo-squelettiques, des tests de marqueurs inflammatoires et des études d’imagerie, le cas échéant.

Résultats

Parmi les 106 participants éligibles, 52 ont consenti à l’étude. L’âge moyen des participants était de 37,4 ans, la majorité d’entre eux présentant une HS modérée (Hurley Stage II). L’étude a identifié une prévalence d’IA de 23 %, dépassant les taux généralement observés dans des affections associées telles que le psoriasis et les maladies inflammatoires de l’intestin (MII).

Principales conclusions

Facteurs de risque d’IA :

MII : Les chercheurs ont découvert que les patients atteints d’HS et de MII concomitante présentaient un risque 8,8 fois plus élevé de développer une IA.

Les chercheurs ont découvert que les patients atteints d’HS et de MII concomitante présentaient un risque 8,8 fois plus élevé de développer une IA. Hypertension: La présence d’hypertension était associée à un risque 4,11 fois plus élevé d’IA, selon l’étude.

La présence d’hypertension était associée à un risque 4,11 fois plus élevé d’IA, selon l’étude. Histoire familiale : Les chercheurs ont déclaré que des antécédents familiaux d’arthrite inflammatoire augmentaient le risque de 2,71 fois.

Les chercheurs ont déclaré que des antécédents familiaux d’arthrite inflammatoire augmentaient le risque de 2,71 fois. Fumeur: Fait intéressant, ils ont découvert que le tabagisme était associé à une probabilité réduite d’IA (OR : 0,17), ce qui suggère un effet protecteur potentiel.

Qualité de vie:

Le score DLQI médian global était de 10, ce qui indique une charge de morbidité importante. Cependant, l’étude n’a révélé aucune différence statistiquement significative dans les scores DLQI entre les patients atteints d’HS et d’IA (moyenne = 11,7) et ceux sans IA (moyenne = 11,5), ce qui suggère que les mesures standard de qualité de vie pourraient ne pas capturer les impacts nuancés de l’IA. .

Implications cliniques

Les chercheurs ont déclaré que les résultats soulignent l’importance du dépistage de l’IA chez les patients atteints d’HS, en particulier ceux présentant des facteurs de risque identifiés tels que les MII et l’hypertension. Ils ont déclaré que les dermatologues devraient envisager une approche multidisciplinaire, en orientant les patients vers une évaluation rhumatologique lorsque cela est indiqué.

Âge et apparition des symptômes

L’étude a notamment révélé que les patients atteints d’IA présentaient des symptômes d’HS plus tardifs que ceux sans IA, ce qui peut éclairer la stratification des risques dans la pratique clinique. Une prise de conscience accrue de ces associations peut conduire à une détection et une intervention plus précoces, atténuant potentiellement la progression de l’HS et de l’IA.

Conclusion

Cette étude met en évidence une prévalence substantielle de l’IA chez les patients atteints d’HS et identifie des prédicteurs critiques qui peuvent aider les dermatologues dans la prise de décision clinique. Les chercheurs ont déclaré que comprendre l’intersection de l’HS et de l’IA est essentiel pour améliorer la prise en charge des patients. L’intégration du dépistage systématique de l’IA dans la pratique dermatologique est recommandée, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque tels que les MII, l’hypertension et des antécédents familiaux d’arthrite inflammatoire. Ils ont suggéré qu’une collaboration renforcée avec les rhumatologues pourrait faciliter un diagnostic rapide et une prise en charge complète de ces patients, améliorant ainsi leur qualité de vie globale. Le recours de l’étude à un seul centre universitaire et sa conception transversale peuvent introduire un biais de sélection et limiter la généralisabilité, ce qui justifie d’autres études longitudinales pour explorer ces associations et développer des protocoles de dépistage standardisés.

