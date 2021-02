Comprendre la préservation de la fertilité chez les patients cancéreux

La préservation de la fertilité est devenue de plus en plus familière aux patients atteints de cancer pour améliorer la qualité de vie. Oncofertility est un terme créé pour la préservation de la fertilité chez les patients cancéreux. C’est un processus de protection des ovules, du sperme ou des tissus reproducteurs afin qu’un patient cancéreux puisse les utiliser pour avoir des enfants à l’avenir. Dr Pankaj Talwar, Chef – Services médicaux, Birla Fertility & IVF

suggèrent que ceux-ci peuvent aider un patient à se reproduire lorsqu’il a vaincu le cancer.

Le cancer peut-il causer l’infertilité?

Le traitement du cancer peut souvent causer l’infertilité chez les hommes et les femmes. Les effets peuvent être temporaires ou permanents. La probabilité que le traitement anticancéreux nuise à la fertilité dépend du type et du stade du cancer, du type de traitement anticancéreux fourni et de l’âge du patient au moment du traitement. Cependant, il existe certaines techniques comme la congélation des ovules, la congélation des embryons, les ovules de donneurs, les spermatozoïdes de donneurs, la congélation des tissus ovariens, etc. qui peuvent aider à préserver la fertilité.

Traitements anticancéreux pouvant causer l’infertilité:

Chirurgie – La fertilité peut être affectée par l’ablation chirurgicale des testicules, de l’utérus ou des ovaires

Chimiothérapie – Les femmes plus âgées qui reçoivent une chimiothérapie sont plus susceptibles de devenir stériles que les femmes plus jeunes. Les effets dépendent également des médicaments prescrits

Radiation – Les rayonnements peuvent être plus nocifs pour la fertilité que la chimiothérapie, en fonction de l’emplacement et de la taille du champ de rayonnement et de la dose administrée

Autres thérapies contre le cancer – Les thérapies hormonales utilisées pour traiter certains cancers, y compris le cancer du sein chez la femme, peuvent affecter la fertilité. Mais les effets sont souvent réversibles. Une fois le traitement arrêté, la fertilité peut être rétablie

Comment les patients atteints de cancer peuvent-ils conserver leurs gamètes?

La congélation des ovules et des spermatozoïdes donne aux femmes et aux hommes le pouvoir de retarder la procréation à un stade ultérieur. Ils peuvent choisir de stocker leurs gamètes entre 20 et 30 ans, car c’est une étape où les gamètes sont sains et plus nombreux. La procédure commence par une consultation avec un oncologue et un spécialiste de la fertilité qui peuvent guider le patient tout au long du processus. Ces patients peuvent être des jeunes qui n’ont actuellement pas d’enfants mais qui envisagent de fonder une famille à l’avenir. Les autres patients comprennent ceux qui ont déjà des enfants et qui aimeraient planifier un autre enfant plus tard dans la vie.

Comment se déroule ce processus?

Les femelles subissent quelques tests et sont ensuite injectées avec des hormones pour produire plusieurs œufs à l’intérieur de l’ovaire. Ceci est détecté par une échographie et plusieurs œufs peuvent se développer à l’intérieur de l’ovaire. Il est suggéré qu’au moins 15 œufs soient extraits et stockés pour augmenter les chances de réussite d’une grossesse à l’avenir. Les hommes subissent également des tests pour déterminer la qualité et la quantité de leurs spermatozoïdes. Un échantillon de sperme est requis et conservé dans des flacons à -196 ° C dans de l’azote liquide. La congélation des ovules et des spermatozoïdes peut être effectuée à l’aide de cryoprotecteurs afin que les cristaux de glace nocifs ne se produisent pas pendant le stockage. Les gamètes, une fois congelés, peuvent être conservés pendant 10 à 20 ans, et les gens peuvent choisir de les utiliser lorsqu’ils sont mentalement et physiquement prêts à avoir des enfants.

Gérer le stress lié à l’infertilité après un cancer

De nombreux patients subissent un stress lié à l’infertilité et recherchent le soutien de leurs amis, de leur famille ou de l’un des nombreux groupes de soutien pour l’infertilité maintenant disponibles en personne et en ligne. Ils peuvent également faire référence à:

Séances de conseil – Les patients peuvent suivre des séances de conseil avec des experts, notamment des oncologues et des psychologues, qui peuvent les aider à réduire leur stress et à améliorer leur qualité de vie.

Techniques de relaxation – Étant donné que l’infertilité et son traitement causent souvent un stress considérable, les médecins recommandent diverses techniques de relaxation, notamment la méditation de pleine conscience, la respiration profonde et le yoga pour favoriser la gestion du stress.

La stigmatisation sociale impliquée

Le sujet de l’infertilité, y compris des techniques telles que la congélation des ovules et des spermatozoïdes, est toujours considéré comme tabou dans le pays. Cependant, il est important de discuter ouvertement des problèmes liés à la fertilité avec des experts. Les patients doivent se renseigner sur les risques impliqués et les options disponibles pour la préservation de la fertilité. Tous les patients ne souffrent pas d’infertilité après le traitement du cancer, cependant, il est impératif d’observer et d’explorer les options de préservation de la fertilité avant le traitement.

Dans l’ensemble, les progrès de l’oncofertilité ont donné beaucoup d’espoir pour préserver la fertilité et la santé reproductive futures et constituer la pierre angulaire de la prise en charge des patients cancéreux.