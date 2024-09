Comprendre la nouvelle règle du coup d’envoi de la NFL et ce que cela signifie pour la saison prochaine

Le NFL‘s 29-3 approbation mardi de nouvelles règles de coup d’envoi L’un des changements les plus radicaux de la ligue, avec l’espoir de ramener le suspense dans le jeu tout en réduisant les blessures. Cela s’accompagne de possibilités intéressantes en termes de stratégie et de décisions relatives au personnel, car les équipes devront le comprendre au fur et à mesure cette saison.

En 2011, la ligue, cherchant à réduire le risque de blessure disproportionné coups d’envoi En 2016, la NFL a encouragé les touchbacks en déplaçant le point de départ des touchbacks de la ligne des 20 à 25 yards. Ces mesures ont permis de réduire les blessures en diminuant le nombre de coups de pied retournés, mais la ligue n’a pas abordé la cause profonde des blessures.

Cette intersaison, les entraîneurs des équipes spéciales Darren Rizzi (Saints de la Nouvelle-Orléans), John Fassel (Cowboys de Dallas) et Richard Hightower (Les Bears de Chicago) visait à sauver les coups d’envoi. Ils ont créé le coup d’envoi hybride — une version modifiée du coup d’envoi modifié de Sam Schwartzstein en XFL, que la ligue de printemps utilise depuis son redémarrage en 2020. J’ai parlé à Schwartzstein de son coup d’envoi modifié et du processus de création et de mise en œuvre de celui-ci pour la XFL.

Le but du nouveau format est d’éliminer le départ en course des joueurs lors des coups d’envoi traditionnels qui ont mené à de grosses collisions, des commotions cérébrales et d’autres blessures. L’équipe de couverture et les bloqueurs démarrent à cinq mètres l’un de l’autre. Étant donné que l’alignement et la formation ont changé, les équipes ne peuvent plus surprendre les coups d’envoi. Les équipes peuvent toujours effectuer des coups d’envoi si elles sont en retard au quatrième quart-temps et déclarent leur intention de le faire. Les coups d’envoi seront également joués avec les nouvelles zones de mise en place et d’atterrissage.

Pour remédier au taux de retour de coup d’envoi le plus bas @NFL Compte tenu de l’historique de la saison 2023 et des préoccupations concernant la santé et la sécurité des joueurs, le comité de compétition de la NFL a proposé une nouvelle règle de coup d’envoi. Si elle est adoptée par les clubs de la NFL, la nouvelle règle gardera l’excitation des retours de coup d’envoi dans le… pic.twitter.com/0ltQpSrAvC — Opérations de football de la NFL (@NFLFootballOps) 22 mars 2024

Les changements apportés aux coups d’envoi par le passé ont fait que les coups d’envoi surprises ont rarement été récupérés. La saison dernière, seuls deux coups d’envoi surprises ont été tentés, mais aucun n’a été réussi.

Comprendre les bases

Règles de base du coup d’envoi hybride de la NFL

Règles de zone :

• Le ballon doit être renvoyé s’il est botté dans la zone d’atterrissage.

• Si le ballon est botté en deçà de la zone d’atterrissage ou hors des limites, il sera placé sur la ligne des 40 verges.

• Le ballon peut toujours être renvoyé s’il roule jusqu’à la zone d’en-but ou s’il est botté jusqu’à la zone d’en-but dans les airs.

• Si le ballon est botté dans la zone d’atterrissage, roule dans la zone d’en-but et est abattu par l’équipe de coup d’envoi, il sera placé sur la ligne des 20 yards.

• Si le ballon est botté dans les airs jusqu’à la zone d’en-but et qu’il est abattu, il sera placé sur la ligne des 30 yards.

De procédure:

• Chaque membre de l’équipe de couverture (équipe de botteurs), à l’exception du botteur, doit avoir un pied sur la ligne des 40 yards.

• L’équipe de couverture ne peut pas bouger jusqu’à ce que le ballon soit touché par l’équipe de retour ou touche le sol dans la zone d’atterrissage.

• L’équipe de retour peut avoir neuf à dix joueurs bloquant dans la zone de mise en place selon qu’elle a un ou deux retourneurs (maximum deux retourneurs).

• L’équipe de retour doit avoir au moins sept joueurs sur la ligne de 35 verges (elle peut avoir deux ou trois joueurs hors de la ligne mais dans la zone de mise en place).

• L’équipe de retour ne peut pas bouger jusqu’à ce que le ballon soit touché ou touche le sol (on peut supposer qu’un arbitre signalera quand elle pourra bouger puisque son dos sera tourné vers la zone d’atterrissage).

La manière dont ces règles seront appliquées et sanctionnées n’est pas encore claire et fait probablement encore l’objet de discussions.

Schwartzstein et son équipe de la XFL ne savaient pas à quoi s’attendre avec leur format. Y aurait-il des touchdowns à chaque coup de pied ? L’équipe de couverture allait-elle envahir le ballon trop rapidement ? Bien sûr, ils avaient leurs théories, mais personne ne pouvait le savoir avec certitude, alors ils ont testé le format dans les ligues mineures et avec des collèges juniors pendant deux ans avant de l’appliquer à la XFL. Ils sont allés dans des écoles comme Pearl River et Mississippi Gulf Coast et les ont essentiellement payés pour expérimenter. Ils ont dirigé des réunions avec les équipes d’entraîneurs et les joueurs, sont revenus un mois plus tard, ont fait des entraînements et ont ensuite testé leurs règles lors de mêlées contrôlées. Pour autant que nous le sachions, la NFL n’a pas testé sa version et bien qu’elle soit très similaire à celle de la XFL, les légères différences pourraient avoir un impact.

Les principales différences avec le coup d’envoi de la XFL :

• La XFL n’autorise qu’un seul retourneur car elle ne voulait pas que le deuxième retourneur devienne un bloqueur principal et prenne de la vitesse, augmentant ainsi les risques de collision à fort impact.

• Si le ballon atterrit au sol dans la zone d’atterrissage, les joueurs de la XFL dans la zone de mise en place ne peuvent pas bouger jusqu’à ce qu’il soit récupéré ou que le ballon soit au sol pendant plus de trois secondes.

• La XFL a donné le coup d’envoi depuis la ligne des 30 yards plutôt que depuis celle des 35 yards pour rendre les touchbacks plus difficiles.

Schwartzstein et son équipe ont utilisé les données de leurs tests pour ajuster leurs règles et leur format dans le produit final qu’ils ont dévoilé lors des débuts de la XFL. Il sera intéressant de voir quels résultats les modifications apportées par la NFL vont apporter. Par exemple, lors de l’un des premiers tests de Schwartzstein, le ballon a touché le sol dans la zone d’atterrissage et comme personne dans la zone de mise en place ne pouvait bouger avant que le retourneur ne touche le ballon, ce dernier a pris son temps avant de ramasser le ballon. Cela a donné au jeu une pause gênante que Schwartzstein ne voulait pas, d’où le chronomètre de trois secondes à partir du moment où le ballon touche le sol.

La NFL permettra aux joueurs de se déplacer dès que le ballon touche le sol. Bien que cela élimine le problème de pause, cela pourrait encourager davantage de balles au sol et permettre à l’équipe de couverture d’atteindre le retourneur trop rapidement. Sans tests, certains des ajustements de la NFL pourraient avoir des résultats inattendus. Ils testeront probablement lors des entraînements de printemps, du camp d’entraînement et de la pré-saison, mais il sera peut-être trop tard pour modifier les règles à ce moment-là.

Ce coup d’envoi hybride est comme un nouveau mini-jeu dans le football. Les premières équipes à comprendre comment élaborer une stratégie et à faire preuve de créativité en matière de couverture et de retour auront un avantage considérable cette saison. La proximité de l’équipe de couverture et des bloqueurs change complètement la stratégie du coup d’envoi. Les schémas rappelleront davantage les schémas de blocage de la ligne offensive. Les doubles marquages ​​et le blocage en coin, qui étaient auparavant limités aux unités de retour, seront autorisés. Mais le deuxième retourneur, qui deviendrait un bloqueur principal, ne peut pas faire partie des doubles marquages.

Une stratégie consistera à réinitialiser la ligne de mêlée, ce qui signifie que les bloqueurs attaqueront l’équipe de couverture pour prendre contact plus tôt plutôt que de l’attendre. Certaines équipes de la XFL ont utilisé des schémas de pin-and-pull dans lesquels les bloqueurs bloquent les défenseurs à l’intérieur tandis que d’autres bloqueurs les contournent.

Dans ce clip de la XFL, l’équipe de retour a laissé le troisième joueur de la ligne de touche de l’équipe de couverture débloqué afin qu’il puisse être piégé par un joueur extérieur. L’idée est similaire à celle d’une course offensive de jeu de piège. D’autres schémas et principes de blocage de course devraient s’appliquer aux retours de coups de pied. Les entraîneurs de la ligne offensive pourraient être des ressources utiles pour les coordinateurs des équipes spéciales lorsqu’ils élaborent des jeux.

Voici un exemple de jeu inversé créatif dans lequel un joueur de la zone de mise en place a fait un tour pour récupérer le ballon. Comme il n’existe pas de base d’idées et de concepts pour les coups d’envoi hybrides, les jeux seront expérimentaux. Les entraîneurs doivent trouver les meilleures pratiques au fur et à mesure et être prêts à faire preuve de créativité.

La manière dont les équipes mettront en place leur personnel sera également intéressante. Plutôt que d’avoir des spécialistes traditionnels des retours, qui sont généralement de meilleurs coureurs en champ libre, les équipes pourraient vouloir utiliser des running backs, qui ont une excellente vision et peuvent anticiper une ouverture de voie et la frapper à pleine vitesse. Le retourneur n’a besoin que de dépasser un niveau, donc l’insaisissabilité en champ libre n’est peut-être pas aussi importante. Peut-être que les équipes utiliseront leurs running backs vedettes comme retourneurs lors des grands matchs. Saquon Barkley pourrait être terrifiant en tant que revenant pour le Eagles de Philadelphie. Le 49ers de San Francisco pourrait avoir Deebo Samuel et Christian McCaffrey Les deux équipes seront de retour en tant que bloqueurs. Qui les équipes utiliseront-elles comme bloqueurs ? Les équipes de retour seront-elles composées de tight ends et peut-être de quelques joueurs de ligne offensive très athlétiques ? Les équipes de couverture utiliseront-elles des joueurs de ligne défensive, qui peuvent rapidement se débarrasser des blocages ?

Les possibilités sont infinies. En raison des mesures de sécurité, les équipes devraient être prêtes à utiliser plus de titulaires dans ces unités, en particulier s’il y a une chance accrue d’une meilleure position sur le terrain ou de touchdowns. Avec les meilleurs coordinateurs d’équipes spéciales et des athlètes incroyables, le coup d’envoi hybride a le potentiel d’être spectaculaire. Mais comme il n’existe pas de stratégies de base établies, il existe également un risque d’écart important en termes de parité. Les équipes qui ne parviennent pas à comprendre les choses peuvent être rapidement distancées. Ces équipes peuvent être obligées de tenter des touchbacks et de donner le ballon à leurs adversaires sur la ligne des 30 yards. Déterminer des stratégies pour le coup d’envoi hybride sera comme une course aux armements au cours de la saison à venir.

