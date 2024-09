Comprendre la maladie d’Alzheimer – Fondation UHN

Dr Donald Weaver, chercheur principal et titulaire de la chaire Krembil pour la recherche sur la découverte de médicaments liés à la maladie d’Alzheimer.

Le mois de septembre est le mois mondial de la maladie d’Alzheimer et le 21 septembre est la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, au cours de laquelle des personnes du monde entier s’unissent pour sensibiliser et lutter contre les stigmates et la discrimination qui existent encore autour de la maladie d’Alzheimer et de tous les types de démence.

Au Krembil Brain Institute, UHN, des scientifiques de renommée mondiale, dont le Dr Donald Weaver, recherchent sans relâche des solutions à la maladie d’Alzheimer., chercheur principal et titulaire de la chaire Krembil pour la recherche sur la découverte de médicaments liés à la maladie d’Alzheimer. Étant l’un des esprits les plus estimés dans le domaine, le Dr Weaver fournit des réponses sur la maladie d’Alzheimer et sur les recherches menées à l’UHN pour traiter les personnes atteintes de cette maladie.

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?

Cause la plus fréquente de démence, la maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui affecte d’abord la mémoire. À mesure que la maladie s’aggrave, elle affecte d’autres aspects de la pensée, comme l’attention, la planification et le langage.

Parmi les 10 principales maladies reconnues par l’Organisation mondiale de la santé, la maladie d’Alzheimer est la seule pour laquelle nous ne disposons d’aucun test diagnostique définitif ni d’aucune thérapie modificatrice de la maladie.

Quelle est l’ampleur de la maladie d’Alzheimer ?

Alors que de nombreuses maladies liées à l’âge voient leur incidence et leur prévalence diminuer, la maladie d’Alzheimer est la maladie qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

On estime qu’au moins 55 millions de personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences, et que plus de 1,7 million de Canadiens seront atteints de cette maladie d’ici 2050, soit trois fois plus que le nombre actuel, selon la Société Alzheimer du Canada.

Quels sont les symptômes de la maladie d’Alzheimer ?

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont généralement des problèmes de mémoire à court terme. Les symptômes possibles sont les suivants :

Oublier les choses plus souvent

Se répéter

Égarer des objets

Au fur et à mesure que la maladie s’aggrave, d’autres troubles de la pensée apparaissent. Il peut s’agir de se perdre dans des endroits familiers et d’avoir des difficultés à effectuer des activités quotidiennes normales. Lorsque la maladie devient très grave, les personnes atteintes commencent souvent à perdre la mémoire à long terme.

Quelles sont les causes de la maladie d’Alzheimer ?

La maladie d’Alzheimer est causée par une accumulation de protéines dans le cerveau. Cette accumulation, appelée plaques amyloïdes et enchevêtrements neurofibrillaires, empêche les cellules nerveuses de communiquer entre elles et entraîne leur mort prématurée. De nombreux facteurs environnementaux et de risque sont également associés au développement de la maladie, notamment des antécédents de traumatisme crânien, de dépression clinique et d’hypertension artérielle.

Quand demander de l’aide ?

Si vous présentez des symptômes potentiels, il est important de consulter un médecin. Plusieurs méthodes et outils sont utilisés pour aider à déterminer si une personne souffrant de troubles de la pensée ou de la mémoire est atteinte de la maladie. Il s’agit notamment des éléments suivants :

Réalisation de tests de mémoire, de résolution de problèmes, d’attention, de comptage et de langage

Commander des tests médicaux standards qui peuvent aider à identifier d’autres causes possibles du problème

Administrer une évaluation psychiatrique pour déterminer si la dépression ou un autre problème de santé mentale est à l’origine ou contribue aux symptômes d’une personne

Réaliser des scanners cérébraux pour étayer un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou pour exclure d’autres causes possibles symptômes

Comment traite-t-on la maladie d’Alzheimer ?

Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, il existe des médicaments et d’autres traitements qui peuvent ralentir sa progression, en particulier lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Les activités recommandées pour freiner son apparition comprennent :

Faire plus d’activités sociales et mentales et apprendre de nouvelles choses (comme une nouvelle langue ou la peinture), ou participer à des activités avec d’autres comme jouer à des jeux ou résoudre des énigmes

Être plus actif et faire plus d’exercices cardio comme faire du vélo stationnaire, nager, s’inscrire dans une salle de sport ou faire des marches rapides

Avoir une alimentation colorée, pauvre en aliments transformés et en sucres raffinés, et composée d’une variété de nutriments et de groupes alimentaires

Dans l’ensemble, il est important de rester en bonne santé. Si vous souffrez de diabète, d’hypertension artérielle et/ou d’hypercholestérolémie, ces problèmes doivent être bien gérés, car ils peuvent aggraver la démence.

Que fait-on à l’UHN pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer ?

L’équipe de classe mondiale du Krembil Brain Institute poursuit résolument la recherche de remèdes grâce à l’utilisation de l’innovation et de la technologie dans la recherche fondamentale, translationnelle et clinique.

En plus d’abriter les plus grandes installations cliniques et de recherche neurologiques multidisciplinaires en Amérique du Nord, le Krembil Brain Institute est l’un des principaux centres de formation au Canada pour les leaders médicaux et scientifiques en neurosciences et possède l’une des équipes de radiochirurgie complètes les plus importantes au monde.

Certaines des avancées scientifiques incroyables de ces dernières années incluent l’étude de la possibilité que la maladie d’Alzheimer soit une maladie auto-immune qui attaque le cerveau, et la découverte de voies prometteuses pour un diagnostic et une intervention précoces.

Quels services sont disponibles à l’UHN pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?

À la clinique de la mémoire du Toronto Western Hospital (TWH), les patients sont évalués et pris en charge par une équipe de neurologues, de gériatres, de psychiatres, d’infirmières et de travailleurs sociaux. L’éducation est également un élément important du travail effectué, avec des résidents de l’Université de Toronto en neurologie et en gériatrie qui effectuent des rotations à la clinique. Pour obtenir des informations sur le processus d’orientation, veuillez contacter la clinique par téléphone au 416-603-5232ou visitez le Clinique de la mémoire.