Comprendre la consommation d’aliments ultra-transformés et le risque de lupus

Le lupus érythémateux systémique a une pathogenèse connue qui comprend une combinaison de prédisposition génétique héréditaire ainsi que de facteurs environnementaux et de mode de vie. Bien que certains déclencheurs environnementaux aient été identifiés à ce jour – notamment le tabagisme, l’utilisation de contraceptifs oraux et l’alcool – le rôle potentiel de l’alimentation dans le développement du LED n’est pas entièrement clair. Les études de cohortes antérieures n’ont pas démontré d’associations fortes entre le risque de LED et les habitudes alimentaires ; cependant, ces études n’ont pas non plus exploré le rôle des aliments ultra-transformés.

Les aliments ultra-transformés (UPF) sont des formulations prêtes à réchauffer/à consommer de substances alimentaires transformées et d’additifs résultant de niveaux élevés de transformation avec des stabilisants, des émulsifiants et d’autres additifs non nutritionnels. Les UPF comprennent des produits alimentaires tels que des chips, des sodas et des beignets ; une consommation élevée d’UPF est liée à l’obésité et à d’autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et à une mortalité accrue. Cette étude de Rossato et al. a examiné si la consommation d’UPF était associée à une incidence accrue de LED chez les femmes des cohortes prospectives de la Nurses’ Health Study (NHS) (1).

Cette étude était une étude observationnelle d’une cohorte prospective d’infirmières autorisées aux États-Unis, le NHSI et le NHSII, qui ont recruté respectivement plus de 121 000 et 116 000 femmes âgées de 20 à 50 ans entre 1976 (NHS) et 1989 (NHSII). Les participants ont complété leur apport alimentaire autodéclaré via le questionnaire semi-quantitatif validé sur la fréquence des aliments (SQFFQ), qui évaluait l’apport alimentaire tous les 4 ans, y compris la fréquence de consommation d’UPF.

L’apport UPF a été calculé en incluant les portions d’UPF/jour, les g ou les ml d’UPF consommés par jour et le pourcentage de l’apport alimentaire total qui était UPF. Les covariables ont été autodéclarées sur des questionnaires postés administrés tous les deux ans. Les diagnostics fortuits de LED autodéclarés ont été confirmés par les rhumatologues.

Les auteurs ont calculé la moyenne cumulée de l’apport UPF, qui a été classé en tertiles pour comparer le groupe tertile le plus élevé au groupe tertile le plus bas, qui a été utilisé comme groupe de référence. Des modèles de régression de Cox variables dans le temps ont été utilisés pour estimer les rapports de risque (HR) ajustés avec des intervalles de confiance à 95 % pour les patients présentant un LED incident. Les modèles ont été ajustés en fonction de l’âge, de la race, de l’âge à la ménarche, de l’indice de masse corporelle (IMC), de l’état ménopausique, de l’apport calorique total et de la consommation d’alcool, du tabagisme, de l’utilisation de contraceptifs oraux, du revenu du ménage et de l’utilisation d’hormones postménopausiques.

Le risque de LED avec et sans anticorps anti-ADN double brin (ADNdb) au moment du diagnostic a été évalué. Une analyse stratifiée a été obtenue pour étudier la modification potentielle de l’effet par l’IMC, en stratifiant les participants par IMC, en ajustant l’apport calorique total.

L’étude a recruté environ 99 000 femmes du NHSI et près de 106 000 femmes du NHSII. L’âge moyen était respectivement de 50 et 36 ans dans le NHSI et le NHSII ; plus de 90 % des participants se sont identifiés comme étant de race blanche. Il y a eu 212 patients présentant un LED incident identifié. Dans les analyses groupées multivariées, le risque de développer un LED était plus élevé dans le troisième que dans le premier tertile UPF (portions/jour), avec un HR de 1,56 (P. = 0,03).

Les résultats étaient plus forts pour le LED positif à l’ADNdb (portions/jour) avec un HR de 2,05 (P. = 0,01). Ainsi, un apport cumulatif plus élevé d’UPF était associé à un risque accru de plus de 50 % de développer un LED. Des analyses supplémentaires ont montré que les boissons édulcorées artificiellement et sucrées étaient les plus fortement associées au risque de développer un LED. Les limites de l’étude incluent la majorité des infirmières blanches aux États-Unis avec un âge de base relativement élevé (en particulier le NHS autour de 50 ans, après le pic d’incidence du LED) ; les études futures devraient être reproduites dans des cohortes plus diversifiées et plus jeunes.

Cette étude fournit de nouvelles données démontrant une association entre une consommation quotidienne plus élevée d’aliments ultra-transformés et une incidence plus élevée de développement du lupus. Les UPF sont connus pour augmenter l’inflammation systémique. Les mécanismes potentiels expliquant comment les UPF entraînent un risque accru de LED comprennent des modifications épigénétiques délétères ou des modifications de l’épithélium intestinal et du microbiome. Étant donné que l’apport UPF représente plus de la moitié de l’apport calorique total dans le régime alimentaire américain moyen, il est essentiel de travailler à éduquer le public sur la réduction de cet apport pour des bénéfices globaux pour la santé, avec une influence potentielle sur la réduction des taux d’incidents de LED et d’autres maladies chroniques.

