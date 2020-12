La psilocybine est connue comme le composé actif des soi-disant «champignons magiques», mais la plupart de la psilocybine utilisée dans les essais cliniques aujourd’hui est synthétisée en laboratoire sans l’utilisation de matériel biologique.

Alors que la thérapie assistée par les psychédéliques prend de l’ampleur, les investisseurs doivent comprendre la différence entre les moyens actuellement disponibles pour obtenir de la psilocybine.

Une méthode dominera probablement l’industrie dans les décennies à venir.

Comment la psilocybine est-elle produite?

Les sources naturelles sont-elles meilleures que les sources synthétiques?

Quelle méthode est la plus rentable?

Quatre méthodes seront en concurrence pour les marchés légaux projetés de la psilocybine, chacune avec ses propres avantages et inconvénients, allant de la durabilité et du potentiel thérapeutique au coût de production et à l’évolutivité.

1: Psilocybine synthétisée chimiquement

«Il existe plusieurs voies différentes pour produire de la psilocybine. La synthèse chimique totale de la psilocybine est celle qui a été le plus souvent recherchée dans l’espace juridique et médical », explique Marshall Tyler, directeur de la recherche à Field Trip Health (CSE: FTRP) (OTCQB: FTRPF).

La psilocybine isolée a été étiquetée à la fin des années 50 par Sandoz sous le nom d’Indocybin et vendue dans le commerce pour la recherche clinique thérapeutique, jusqu’à ce qu’elle soit inscrite dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes par les Nations Unies. La première synthèse chimique de la psilocybine est attribuée à Albert Hoffman, le chimiste suisse connu pour avoir également découvert le LSD.

Aujourd’hui, la psilocybine synthétique est la forme de psilocybine la plus largement utilisée dans les essais cliniques menés dans le monde entier.

«Je pense que la synthèse chimique est un moyen très efficace de fabriquer ces molécules car ce sont des molécules structurellement très simples à fabriquer. Ils ne sont pas comme les cannabinoïdes ou les antibiotiques qui ont beaucoup de complications dans la structure moléculaire. Ils sont assez faciles à synthétiser », déclare Andrew Chadeayne, fondateur et PDG de CaaMTech, une société de recherche sur les psychédéliques au stade précoce.

De plus, étant un composé cristallin, la psilocybine synthétique peut être purifiée en molécules individuelles 100% pures.

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises entrent sur le marché en tant que fournisseurs de psilocybine de qualité recherche, dans ce qui continue d’être une chaîne d’approvisionnement bloquée. Alors que d’autres méthodes deviennent disponibles, Tyler de Field Trip estime que la psilocybine synthétisée chimiquement continuera de dominer les essais cliniques et les applications médicales du médicament dans un avenir prévisible.

«La réaction chimique qui produit la psilocybine est de plus en plus facile. Il y a des progrès continus et ce n’est en fait pas si cher », dit Tyler, titulaire d’une maîtrise en biologie chimique.

D’un point de vue réglementaire, la psilocybine produite chimiquement a également du sens.

«Comme pour tout développement de médicament, malheureusement, il est très, très difficile de faire approuver un médicament botanique. Et donc, avoir cette molécule unique en isolement rend beaucoup plus facile de faire passer des essais cliniques et d’obtenir finalement un médicament approuvé pour la dépression et d’autres troubles connexes », déclare Tyler.

COMP360, la formulation exclusive de psilocybine de Compass Pathways (NASDAQ: CMPS) fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase IIb pour évaluer son efficacité dans le traitement de la dépression résistante au traitement.

La société a déclaré à Benzinga que, étant une version modifiée de la psilocybine synthétique, le COMP360 peut être enregistré en tant que nouvelle entité chimique et bénéficier d’une exclusivité commerciale allant jusqu’à 8 à 11 ans dans l’Union européenne et 5 à 7 ans et demi dans les Etats Unis

L’Institut Usona, une organisation à but non lucratif pour la recherche sur la psilocybine, mène également des essais cliniques de phase II sur l’efficacité de la psilocybine pour le trouble dépressif majeur, impliquant sept sites américains et 80 participants.

Aujourd’hui, les deux organisations fournissent gratuitement leurs versions de psilocybine synthétisée aux chercheurs accrédités, bien que des frais supplémentaires soient impliqués dans le transport et la distribution de la substance classée.

2: Champignons entiers ou psilocybine à spectre complet

Pendant des millénaires, les champignons ont été la seule source disponible de psilocybine pour la consommation humaine. De nos jours, ils restent le moyen le plus répandu de prendre de la psilocybine dans des cercles informels en dehors des essais cliniques.

Les critiques de la psilocybine isolée chimiquement soutiennent que les champignons producteurs de psilocybine contiennent un certain nombre d’autres composés qui pourraient contribuer à leur effet thérapeutique global.

«Le plus grand avantage des champignons magiques naturels est que [they] faire une sorte de cocktail d’ingrédients actifs, en ce sens que ce n’est pas seulement de la psilocybine », explique Chadeayne.

Il a poursuivi en disant que l’expérience globale de la consommation de champignons Psilocybe provient de l’interaction de la psilocybine avec d’autres ingrédients tels que les inhibiteurs de la monoamine oxydase et l’aéruginascine.

«Ces molécules pourraient contribuer à l’expérience psychédélique globale. Ils peuvent donc avoir beaucoup de valeur en eux-mêmes. Et si vous faites de la synthèse chimique, vous n’obtenez aucune de ces molécules. Vous perdez donc ce genre de complexité chimique que les organismes sont capables de produire naturellement », ajoute Tyler.

On pense que les champignons producteurs de psilocybine fonctionnent de la même manière que les fleurs de cannabis ou les extraits de plantes entières, où le THC et le CBD sont censés interagir avec des cannabinoïdes mineurs et des terpènes pour produire un effet différent de celui des composés isolés.

Dans son laboratoire situé à UMass Dartmouth, CaamTech s’efforce de comprendre le rôle des composés mineurs dans les psychédéliques naturels. Les propres recherches de la société montrent comment la psilocine (le produit final de la psilocybine après avoir été métabolisée par l’organisme) affecte les récepteurs de la sérotonine 2A différemment d’elle-même qu’accompagnée d’autres molécules présentes dans les champignons.

La recherche clinique comparant les effets de la consommation de champignons Psilocybe à la psilocybine isolée est encore rare, car la réalisation d’études sur des humains utilisant des champignons nécessite de franchir des obstacles réglementaires encore plus difficiles que d’étudier les effets du composé isolé.

Field Trip Health poursuit cet objectif en Jamaïque, où la psilocybine est décriminalisée. La société étudie les effets des champignons entiers en partenariat avec l’Université des Antilles, bien que les essais sur l’homme n’aient pas été annoncés.

3: Psilocybine isolée de source naturelle

La psilocybine produite par les champignons peut également être isolée, pour donner un produit chimiquement identique à la psilocybine synthétisée en laboratoire, mais dérivé de champignons au lieu d’une réaction chimique.

«Les champignons ne sont pas une usine biologique très efficace», explique Chedeayne de CaamTech, «en ce que les composants actifs des champignons représentent environ 1% de la masse totale du champignon séché. Comparez cela au cannabis où c’est environ 30%. »

Tyler de Field Trip a ajouté qu’en synthétisant la psilocybine à partir d’une réaction chimique, le processus implique «beaucoup moins de choses à filtrer» qu’avec la synthèse organique. Dans ce dernier, un certain nombre de sous-produits biologiques doivent être séparés du produit final afin d’isoler la psilocybine résultante.

Cependant, certaines entreprises du secteur parient sur le succès éventuel de cette méthode au-dessus de la synthèse chimique. Cette année, Mydecine (CSE: MYCO) (OTC: MYCOF), une société de recherche sur les psychédéliques basée à Denver avec des opérations en Alberta, au Canada, a annoncé une licence de distributeur de l’annexe 1 de Santé Canada pour fournir légalement de la psilocybine d’origine naturelle pour la recherche thérapeutique globe.

Le PDG Joshua Bartch nous a dit qu’à son avis, s’approvisionner en psilocybine à partir de sa matière organique d’origine peut en fait être plus rentable que la synthèse chimique.

«Même en mettant de côté les coûts, il est toujours plus facile de se procurer naturellement de la psilocybine que de la créer. Le processus de synthèse de tout composé peut être compliqué, encore moins une substance psychédélique, et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Inversement, l’approvisionnement en psilocybine n’est naturellement qu’un simple processus d’extraction », a déclaré Bartch.

Mydecine étudie actuellement les effets d’autres composés naturellement contenus dans

Champignons psilocybe afin de développer des produits qui peuvent offrir les avantages de la psilocybine à spectre complet tout en conduisant à des résultats pharmacologiques cohérents.

«Nous croyons fermement qu’il existe de nombreux composés actifs précieux qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur l’expérience globale du consommateur, et il est de notre responsabilité de comprendre et de corriger les résultats imprévisibles qui proviennent de Dame Nature», a déclaré Bartch.

4. Psilocybine biosynthétisée

Pousser son chemin entre les méthodes de la nature et les réactions chimiques artificielles, est une nouvelle méthode qui prend de l’ampleur: la production de psilocybine à partir de levure.

Plus tôt cette année, un groupe de scientifiques danois a publié un article décrivant la biosynthèse réussie de la psilocybine à partir d’une version génétiquement modifiée des champignons de la levure.

Ce processus, qui est déjà en cours de production pour les cannabinoïdes, est sur le point de produire de grandes quantités de psilocybine à des prix inférieurs à ceux de l’extraction naturelle ou de la synthèse chimique.

Une société danoise appelée Octarine Bio est à la tête du secteur à cet égard. La société a récemment réussi à lever 0,8 million pour poursuivre ses recherches. L’investissement a été soutenu par Bruce Linton, fondateur et ancien PDG de Canopy Growth, ainsi que par le Danish State Growth Fund.

Chedayne de CammTech pense que la psilocybine biosynthétisée peut être un hybride intéressant.

Bien que le domaine soit encore nouveau, Chedayne projette que la levure et les bactéries modifiées peuvent produire de la psilocybine plus efficacement que les champignons magiques, mais moins efficacement qu’une synthèse chimique.

D’un point de vue réglementaire, cette approche pourrait apporter des résultats prometteurs.

«Est-ce que cela va être considéré comme un produit naturel qui suit une voie réglementaire ou peut-être une voie directe vers le consommateur? Ou est-ce que cela va être traité comme une molécule pratiquement synthétique? », S’interroge Chedayne.

Bien qu’il ne semble pas y avoir de consensus au sein de l’industrie sur la méthode la plus rentable et la plus pratique pour produire de la psilocybine, il est probable que le marché choisira ses gagnants dans les années à venir. Des ensembles de nuances imprévues pourraient également entraîner la coexistence de plusieurs méthodes pour différentes applications et sous-marchés.

Image créée à partir d’images de Pixabay, Unsplash et Wikimedia Commons.

