Comprendre comment l’exercice affecte le corps

En un coup d’œil Une étude sur l’entraînement d’endurance chez le rat a révélé des changements moléculaires dans tout le corps qui pourraient aider à expliquer les effets bénéfiques de l’exercice sur la santé.

De grandes différences ont été observées entre les rats mâles et femelles, soulignant la nécessité d’inclure à la fois les femmes et les hommes dans les études sur l’exercice.

L’exercice est l’une des activités les plus bénéfiques auxquelles les gens peuvent participer. L’exercice régulier réduit le risque de maladie cardiaque, de diabète, de cancer et d’autres problèmes de santé. Cela peut même aider les personnes souffrant de nombreux problèmes de santé mentale à se sentir mieux.

Mais la manière exacte dont l’exercice exerce ses effets positifs n’a pas été bien comprise. Et le corps de différentes personnes peut réagir très différemment à certains types d’exercices, comme les exercices d’aérobic ou l’entraînement en force.

Comprendre l’impact de l’exercice sur différents organes au niveau moléculaire pourrait aider les prestataires de soins de santé à mieux personnaliser les recommandations en matière d’exercice. Cela pourrait également conduire à des thérapies médicamenteuses qui pourraient stimuler certains des effets bénéfiques d’une séance d’entraînement pour les personnes physiquement incapables de faire de l’exercice.

À cette fin, des chercheurs du grand Consortium des transducteurs moléculaires de l’activité physique (MoTrPAC), financé par le NIH, ont étudié comment les exercices d’endurance et l’entraînement en force affectent à la fois les humains et les animaux. L’équipe examine l’activité des gènes, les altérations des protéines, la fonction des cellules immunitaires, les niveaux de métabolites et de nombreuses autres mesures de la fonction cellulaire et tissulaire. Les premiers résultats, issus d’études sur les exercices d’endurance chez les rats, ont été publiés le 2 mai 2024 dans Nature et plusieurs revues connexes.

Les rats mâles et femelles ont subi un entraînement physique progressif sur un tapis roulant sur une période de 8 semaines. À la fin de l’entraînement, les rats mâles avaient augmenté leur capacité aérobie de 18 % et les femelles de 16 %. Des échantillons de tissus ont été prélevés sur 18 organes différents, ainsi que du sang, pendant la période d’entraînement et deux jours après la dernière séance d’exercice. Cela a permis aux chercheurs d’étudier les adaptations à long terme du corps à l’exercice.

Des modifications de l’activité des gènes, de la fonction des cellules immunitaires, du métabolisme et d’autres processus cellulaires ont été observées dans tous les tissus étudiés, y compris ceux dont on ne savait pas auparavant qu’ils étaient affectés par l’exercice. Les types de changements différaient d’un tissu à l’autre.

Bon nombre des changements observés suggèrent que l’exercice pourrait protéger certains organes contre les maladies. Par exemple, dans l’intestin grêle, l’exercice a diminué l’activité de certains gènes associés aux maladies inflammatoires de l’intestin et a réduit les signes d’inflammation dans l’intestin. Dans le foie, l’exercice a stimulé les changements moléculaires associés à une meilleure santé et régénération des tissus.

Certains effets différaient considérablement entre les rats mâles et femelles. Par exemple, chez les rats mâles, les huit semaines d’entraînement d’endurance ont réduit la quantité d’un type de graisse corporelle appelé tissu adipeux blanc sous-cutané (scWAT). La même quantité d’exercice n’a pas réduit la quantité de scWAT chez les rats femelles. Au lieu de cela, l’exercice d’endurance a amené le scWAT chez les rats femelles à modifier sa consommation d’énergie de manière bénéfique pour la santé. Ces résultats, ainsi que d’autres, soulignent l’importance d’inclure à la fois les femmes et les hommes dans les études sur l’exercice.

Les chercheurs ont également comparé les changements d’activité des gènes dans les études sur les rats avec ceux des échantillons humains prélevés dans des études précédentes et ont constaté un chevauchement important. Ils ont identifié des milliers de gènes liés à des maladies humaines et affectés par l’exercice d’endurance. Ces analyses montrent comment les résultats du MoTrPAC provenant de rats peuvent être utilisés pour guider les recherches futures chez l’homme.

« Il s’agit de la première carte de l’organisme entier examinant les effets de l’entraînement sur plusieurs organes différents », explique le Dr Steve Carr, chercheur au MoTrPAC du Broad Institute. « La ressource produite sera extrêmement précieuse et a déjà produit de nombreuses informations biologiques potentiellement nouvelles pour une exploration plus approfondie. »

Des essais sur des humains sont attendus dans les prochaines années. Des informations sur la participation peuvent être trouvées ici.

—par Sharon Reynolds