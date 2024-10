Compréhension écrite ; revisiter l’orthodoxie tardigrade ; restaurer la symétrie universelle

Batillipes pennaki, trouvé au Brésil, est une espèce marine de tardigrade. Crédit : André Garraffoni



Cette semaine, des physiciens ont suggéré que l’intrication quantique pourrait être très très rapide plutôt qu’instantanée et qu’elle pourrait être mesurée à l’échelle attoseconde. Des paléontologues ont découvert dans le Colorado un mammifère fossilisé qui aurait pu vivre aux côtés de dinosaures à la fin du Crétacé. Et les scientifiques du US Geologic Survey ont rapporté que jusqu’à 95 millions de personnes pourraient dépendre d’une eau potable contaminée par des produits chimiques PFAS.

De plus, les chercheurs affirment que la lecture est si facile qu’un cerveau peut le faire, que tout ce que nous savons sur les tardigrades est peut-être faux et que l’univers pourrait être beaucoup plus simple que ne le pense Leonard Susskind.

Texte facile

Chercheurs en linguistique et psychologie à l’Université de New York rapport que lorsqu’une brève phrase est affichée sur un écran, le cerveau humain peut détecter sa structure linguistique de base extrêmement rapidement – ​​en 150 millisecondes, selon leur étude.

Les chercheurs ont recruté des participants qui lisaient des listes de mots contenant de brèves phrases grammaticales (par exemple, les chiens aiment le bacon) ou de simples listes de noms (par exemple, le bacon de chapeau de chien). Les chercheurs ont mesuré l’activité cérébrale des sujets à l’aide de la magnétoencéphalographie et ont rapporté que le cortex temporal gauche, qui régit la compréhension du langage, distingue rapidement les phrases et les simples listes de noms en 130 millisecondes seulement.

« Cette vitesse suggère que la compréhension d’une phrase en un coup d’œil peut ressembler à la perception rapide d’une scène visuelle plutôt qu’au processus plus lent, étape par étape, que nous associons au langage parlé », explique le professeur de linguistique Liina Pylkkänen. « Dans le temps qu’il faut pour entendre une syllabe, le cerveau peut réellement détecter la structure d’une phrase de trois mots. »

Corpus erroné

Des chercheurs de l’Université d’État de Campinas affirment que les tardigrades, les invertébrés microscopiques les plus câlins possibles, sont plus diversifiés et pas aussi cosmopolites qu’on le pensait auparavant. Les scientifiques ont rapporté que les tardigrades peuvent vivre dans presque tous les environnements, des pôles jusqu’à l’orbite terrestre basse.

Cependant, les chercheurs brésiliens ont découvert que les premiers tardigrades signalés, trouvés dans l’hémisphère nord, constituent une espèce unique pour laquelle des espèces similaires, mais distinctes, découvertes ailleurs ont été confondues. Par conséquent, il est peu probable que les espèces individuelles de tardigrades originaires d’écologies particulières soient aussi adaptables aux écologies étrangères ou aux conditions climatiques changeantes qu’on le pensait auparavant.

Au XXe siècle, lorsque bon nombre de ces espèces ont été découvertes, les chercheurs ne disposaient pas des outils moléculaires utilisés aujourd’hui pour analyser l’ADN. Si suffisamment de traits similaires entre les spécimens étaient observés, ils étaient considérés comme indifférenciés et membres de la même espèce. De plus, comme les spécimens collectés au XXe siècle sont très dégradés, une nouvelle analyse n’est pas possible, et les chercheurs brésiliens soutiennent que la plupart des enregistrements de tardigrades vieux de plusieurs décennies devraient être ignorés.

« Il doit y avoir beaucoup plus d’espèces « indigènes » que ce qu’on connaît aujourd’hui sur tout le continent. La même chose peut être vraie dans le reste du monde. Nous nous attendons à trouver beaucoup plus d’espèces à l’avenir, à condition que nous collections beaucoup plus de spécimens, en particulier dans les environnements de haute altitude, connus pour favoriser la diversité des tardigrades », explique le biologiste Pedro Danel de Souza Ugarte, premier auteur de l’article.

Expansion symétrique

La théorie des cordes et l’inflation cosmique suggèrent que l’univers devrait être très complexe à petite échelle et chaotique à grande échelle. Cependant, ni l’astronomie ni la physique des particules n’ont révélé la nouvelle physique qui pourrait servir à valider les prédictions de l’expansion cosmique ou de la théorie des cordes.

Face au nombre croissant d’observations plus simples et plus minimes que ne le suggèrent ces théories, les physiciens Latham Boyle et Neil Turok proposent une nouvelle approche : suivre l’expansion de l’univers à rebours dans le temps.

En utilisant la théorie de la gravité d’Einstein et les lois de la physique, l’espace se réduit à un seul point ; le principe de symétrie conforme signifie qu’il est possible de suivre la lumière et les particules jusqu’au début, jusqu’à ce que les chercheurs décrivent comme un « miroir », une frontière réfléchissante dans laquelle le temps avance d’un côté et recule de l’autre.

Turok écrit : « Imaginer le Big Bang comme un miroir explique clairement de nombreuses caractéristiques de l’univers qui autrement pourraient sembler entrer en conflit avec les lois les plus fondamentales de la physique. Par exemple, pour chaque processus physique, la théorie quantique autorise un processus « miroir » dans lequel l’espace est inversé, le temps est inversé et chaque particule est remplacée par son antiparticule (une particule qui lui ressemble à presque tous égards, mais avec la charge électrique opposée)… L’une des énigmes les plus fondamentales à propos de l’univers est qu’il semble [violate CPT symmetry] car le temps avance toujours et il y a plus de particules que d’antiparticules. Notre hypothèse du miroir rétablit la symétrie de l’univers. »

