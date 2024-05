Compositions CONFIRMÉES : Real Madrid vs Alaves, Liga 2024

Le Real Madrid a publié sa composition de départ avant le prochain match contre Alavés en Liga.

Onze de départ du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo.

Alaves onze de départ (à confirmer) : Owono, Gorosabel, Abqar, Marin, Lopez, Guevara, Blanco, Vicente, Giuliano, Guridi, Samu.

Comme prévu, Ancelotti a décidé de déployer son unité de départ dans ce match avec l’espoir qu’ils pourront rester en bonne santé tout en continuant à gagner en confiance et en élan. Courtois et Militao sont dans l’alignement et que ce soit important ou non pour le Ligue des champions La finale reste à voir.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 14/05/2024

Temps: 21h30 CET, 15h30 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, abc

Streaming disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse percevoir des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.