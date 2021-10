Composition NASCAR à Talladega : ordre de départ, pole pour la course éliminatoire de dimanche sans qualification

La formation de départ pour la course éliminatoire de la NASCAR Cup Series de dimanche à Talladega Superspeedway a été établie en appliquant la formule statistique utilisée par NASCAR pour la majorité des courses de la Coupe en 2021.

Les positions de départ des pilotes pour le YellaWood 500, la cinquième course des séries éliminatoires de la Coupe 2021 et la deuxième course de la ronde des 12 (14 h HE ; NBC, TSN, MRN, SiriusXM NASCAR Radio), étaient basées sur quatre facteurs :

Position finale du pilote de la course précédente (25 %)

Position finale du propriétaire de la voiture lors de la course précédente (25 %)

Classement des points du propriétaire de l’équipe (35%)

Meilleur tour de la course précédente (15 %)

NASCAR se qualifie pour seulement huit des 36 courses payantes de la Cup Series au cours de la saison 2021. Sept de ces courses ont déjà été courues ; la seule course restante avec des qualifications est la course de fin de saison du championnat 4 à Phoenix Raceway le 7 novembre.

Vous trouverez ci-dessous la formation de départ, qui a été établie sans qualification, pour la course éliminatoire de la NASCAR Cup Series de dimanche sur l’ovale de 2,66 milles de Talladega Superspeedway.

Qui a remporté la pole pour la course NASCAR à Talladega ?

Denny Hamlin, qui a remporté chacun des deux premiers tours des playoffs 2021, débutera en pole dimanche. Hamlin est déjà bloqué dans la ronde des 8 en raison de sa victoire le week-end dernier à Las Vegas.

Le coéquipier de Hamlin Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, sera à ses côtés au premier rang. Busch vient de terminer troisième à Las Vegas. Il est troisième au classement des points des séries éliminatoires, derrière Hamlin et le meneur de points Kyle Larson, qui débutera cinquième dimanche.

Selon les règles des séries éliminatoires de NASCAR, les 12 premières places dans le peloton de dimanche sont allées aux 12 pilotes des séries éliminatoires restants, mais l’ordre de départ était basé sur la formule mathématique que NASCAR a utilisée pour la majorité de ses courses cette saison.

Classement des éliminatoires de la Coupe NASCAR

NASCAR classe Denny Hamlin au premier rang du classement des séries éliminatoires, même s’il est derrière Kyle Larson de 14 points avant Talladega. Hamlin est en tête car il est déjà qualifié pour les huitièmes de finale avec sa victoire à Las Vegas. Un pilote des séries éliminatoires qui remporte une course lors de la ronde des 12 passe automatiquement à la ronde des 8.

Six pilotes – Larson, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Chase Elliott et Joey Logano – peuvent avancer aux points seuls dimanche. Selon NASCAR.com, ils devront avoir 56 points d’avance sur le sixième ou le septième pilote sans victoire au classement selon le vainqueur de la course.

NASCAR réduira le champ des séries éliminatoires à huit pilotes après le Bank of America ROVAL 400 au Charlotte Motor Speedway le 10 octobre.

Pos. Conducteur Points 1 x-Denny Hamlin 3082 2 Kyle Larson 3096 3 Kyle Busch 3074 4 Martin Truex Jr. 3070 5 Ryan Blaney 3063 6 Chase Elliott 3061 7 Joey Logano 3045 8 Brad Keselowski 3043 9 Guillaume Byron 3039 dix Kevin Harvic 3036 11 Alex Bowman 3030 12 Christophe Bell 3018

x-Clinched couchette dans la ronde des 8.

Onze de départ NASCAR à Talladega

NASCAR a utilisé une formule mathématique pour définir la formation de départ pour la course éliminatoire de dimanche à Talladega Superspeedway, le YellaWood 500. Quarante voitures étaient inscrites pour la course, ce qui signifie qu’il y aura un champ complet dimanche. Les pilotes des séries éliminatoires sont désignés par « P- ».